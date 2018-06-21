Benjamin Zephaniah, 'SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã‡ocuk' romanÄ±nda savaÅŸ maÄŸduru bir Ã§ocuk olan Alem ve ailesinin baÅŸÄ±na gelenleri okura sunuyor.

Mehmet FÄ±rat ÖKSÜZ

Ä°stanbul

Kederli, yorgun ve umutsuz dünyanÄ±n, son bulmayan acÄ±larÄ±ndan birini, yüreÄŸimize ekilen bir umutla okuyoruz SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Çocuk’ta . Ne sadeliÄŸinden ne çarpÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan ödün veren diliyle, bizi Eritre-Etiyopya savaÅŸÄ±nÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndan hÄ±zla çekip, Ä°ngiltere’nin soÄŸuk caddelerinde adalet aramaya götürüyor Benjamin Zephaniah.

SavaÅŸÄ±n, sömürünün, aç gözlülüÄŸün ve nefretin namluya sürüldüÄŸü dünyada hepimizin bir gün mülteci olabileceÄŸini hatÄ±rlatan kitap, emperyalizmin zincirlerine mahkum edilmiÅŸ Afrika’nÄ±n nasÄ±l içten içe çürüdüÄŸünü, devlet aygÄ±tlarÄ±nda hüküm süren çatÄ±ÅŸmacÄ± ve katliamcÄ± aklÄ±n, topluma nasÄ±l hükmettiÄŸini, gerici ve insani deÄŸerlerden yoksun fikirlerin, savaÅŸ atmosferinde nasÄ±l Afrika toplumuna yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aklÄ±mÄ±za kazÄ±yor. Ancak öykümüzün çÄ±kÄ±ÅŸ noktasÄ± Afrika’da yaÅŸanan korkunç ve umutsuz günler olsa da, varÄ±ÅŸ noktamÄ±z barÄ±ÅŸ, dayanÄ±ÅŸma ve sevgi oluyor. Elbette buraya varana kadar kayÄ±plar veriyoruz kitabÄ±n ana karakteri Alem’le birlikte. Alem, bir Afrika dili olan Amharikçede dünya anlamÄ±na geliyor. Yani aslÄ±nda genç Alem, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bütün acÄ±lara raÄŸmen; yaÅŸamaktan, öÄŸrenmekten, iyilikten sevgi ve saygÄ±dan ÅŸaÅŸmayan bir insan olarak, tÄ±pkÄ± kendisi gibi bir “Alem’in” inancÄ±nÄ±, umudunu ve mücadelesini koyuyor; hem beynimize, hem kalbimize...

ALEM’Ä° AYAKTA TUTAN DAYANIÅžMA VE ÖRGÜTLENME

Ä°ngiltere’ye tatile geldiklerini düÅŸünen Alem, bir sabah uyandÄ±ÄŸÄ±nda babasÄ±nÄ±n, kendisini Ä°ngiltere’de bÄ±rakÄ±p ülkesine barÄ±ÅŸÄ± getirmek için geri döndüÄŸünü öÄŸrenir. ArtÄ±k ülkede tek baÅŸÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünürken, Mülteci Konseyi’nin desteÄŸi ve ilgisiyle güvenli bir ÅŸekilde ayakta durmaya devam eder. Her koÅŸulda öÄŸrenmeyi sürdürerek ve okuyarak kendini geleceÄŸe hazÄ±rlamaktadÄ±r. Ancak Alem’i ayakta tutan asÄ±l güç ise Ä°ngiltere’deki farklÄ± milletlerden pek çok arkadaÅŸÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu dayanÄ±ÅŸma ve örgütlenme oluyor. AslÄ±nda Alem’i ayakta tutmakla birlikte, biz okuyucuyu da umutsuzluktan çekip çÄ±karÄ±yor. Siz de gençlerle birlikte yürüyor, onlarla birlikte sloganlar atÄ±yor, onlarla birlikte coÅŸuyorsunuz. Bütün bu kötülüklerin ve iyiliklerin yapÄ±sÄ±na inecek olursak, geçirdiÄŸimiz günlerde deÄŸinilmesi gereken noktalarÄ± görürüz.

Kitapta Alem’in babasÄ±nÄ±n yurduna döndükten sonra bölgede savaÅŸÄ±n kalÄ±ntÄ±larÄ± arasÄ±nda bir askerin kopmuÅŸ kolunu gördüÄŸünde, “Bu bir Eritreli’nin mi yoksa EtiyopyalÄ±’nÄ±n mÄ± parçasÄ±?” diye sorunca, kendini ülkesinin ve dünyanÄ±n barÄ±ÅŸÄ±na adamÄ±ÅŸ bir insanÄ±n dahi savaÅŸÄ±n vahÅŸeti karÅŸÄ±sÄ±nda insaniyetini korumakta zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Onca katliamÄ±n, dehÅŸetin fotoÄŸrafÄ±nÄ±n ufak bir kÄ±smÄ±nÄ± kÄ±rpÄ±p bize sunuyor Zephaniah. Ancak düÅŸündükçe düÅŸünüyorsunuz. O küçücük fotoÄŸraf gözünüzde kocaman bir tabloya dönüÅŸüyor. Çünkü sömürünün açgözlü çarkÄ± durmak bilmeden dönüyor ve o çarkÄ±n içerisinde kimi eriteceÄŸi aslÄ±nda hiç belli olmuyor. Yani hepimiz bir gün bir yolda giderken insanÄ±mÄ±zÄ±n bir parçasÄ±nÄ± görebiliriz. Gerçi bu topraklar çocuklarÄ±nÄ±n parçalarÄ±nÄ± torbalara sÄ±ÄŸdÄ±ran anneleri gördü ya...

Ä°NGÄ°LTERE’YÄ° BIRAKIP YURDUNA DÖNMEK Ä°STÄ°YOR

Kitapta dikkat çeken bir diÄŸer nokta ise Alem’in Ä°ngiltere’yi bÄ±rakÄ±p yurduna dönme arzusu. Toplumunda refah seviyesinin yüksek olduÄŸu yansÄ±tÄ±lan Ä°ngiltere’de dahi Alem; ülkesini, evini, okulunu, arkadaÅŸlarÄ±nÄ± özlüyor. ÇatÄ±ÅŸmanÄ±n, yoksulluÄŸun, iÅŸsizliÄŸin hak ihlallerinin kol gezdiÄŸi Türkiye’de de ana akÄ±m medya ve siyaset yoluyla ya da toplumun bizzat düÅŸüncesi olarak mültecilerin artÄ±k “RahatÄ± bulduklarÄ±” anlayÄ±ÅŸÄ± hakim. Peki kim rahat? Ülkenin içindeki rahat deÄŸilken sÄ±nÄ±rÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen nasÄ±l rahat olsun? Ki yaÅŸamlarÄ± siyasetçilerin iki dudaÄŸÄ± arasÄ±nda olan, can güvenlikleri medyanÄ±n Ä±rkçÄ± söylemine kalmÄ±ÅŸ olan bu insanlar, nasÄ±l rahat olurlar? Ä°ÅŸte kitabÄ±n en güzel yanlarÄ±ndan birisi de, sizlere hikayeyi yalÄ±n bir biçimde, hiç yormadan anlatÄ±rken bir yandan da bunlarÄ± düÅŸündürüyor olmasÄ±.

ALEM’Ä°N DOSTLARIYLA BÄ°RLÄ°KTE KAZANIYORSUNUZ

Kitap Ä°ngiltere gençliÄŸinin içindeki farklÄ± kesimleri de aktarÄ±yor. Hikayemizin bir bölümünde karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan -kliÅŸeleÅŸmiÅŸ bir sahne olsa da- zorba çocuklar, Alem’in kendilerine hizmet etmesini istediklerinde, onun dik duruÅŸuyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±rlar ve kavga baÅŸlar. Ancak bu kliÅŸe sahne, güzel bir mesajÄ±n aracÄ±sÄ± olmuÅŸtur. Çünkü Alem görmüÅŸtür ki “Bu insanlar kavgacÄ± olsalar da toprak, adalet ya da inançlarÄ± için dövüÅŸmüyorlar, patates kÄ±zartmasÄ± için dövüÅŸüyorlar.” Elbette bu kötü resim gençliÄŸin içine düÅŸmüÅŸ olduÄŸu tüketim toplumunu temsil etmek için kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Ancak bu bilindik temsili ÅŸimdilik bÄ±rakalÄ±m bir köÅŸede. Bize asÄ±l lazÄ±m olan BatÄ± gençliÄŸinin içinde geliÅŸen direniÅŸ kültürünün temsili olarak, Alem’in arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n büyüttüÄŸü dayanÄ±ÅŸma ve mücadele. Büyük bir hÄ±z, heyecan ve gönüllülükle arkadaÅŸlarÄ± için adalet arayan gençliÄŸin ilmek ilmek ördüÄŸü dayanÄ±ÅŸma karÅŸÄ±sÄ±nda Alem ve babasÄ±nÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na katÄ±lÄ±yor, heyecanlanÄ±yor, umutlanÄ±yor ve birlik olunca güçlü olunabildiÄŸini hissediyorsunuz. Ve kazanÄ±yorsunuz Alem’in dostlarÄ±yla birlikte.

Ancak kitapta yer alan ve aynÄ± zamanda bu yazÄ±nÄ±nda baÅŸlÄ±ÄŸÄ± olan ÅŸu 3 harf, yanÄ±na kondurulmuÅŸ soru iÅŸareti ile içinde çok fazla ÅŸey saklÄ±yor. Son? Son mu? Sonu gelecek mi? Ne zaman gelecek? NasÄ±l gelecek? Daha birçok soruyu yan yana getirip, “son”una soru iÅŸareti bÄ±rakabiliriz...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 22:45

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