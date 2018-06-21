Ä°ÅŸÃ§iler gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klamaktan Ã§ekiniyor ama gidiÅŸattan hoÅŸnutsuz

Emek Partisi Ãœyesi Baran Kozan, EMEP Mamak Ä°lÃ§e Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n Ankara Ãœniversitesi Hastanesi iÅŸÃ§ileri ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi buluÅŸmadan izlenimlerini yazdÄ±.

Baran KOZAN

Emek Partisi Üyesi

Emek Partisi Mamak Ä°lçe Örgütü olarak Ankara Üniversitesi Hastanesi iÅŸçileri ve hastaneye gelen yurttaÅŸlarla seçimlere dair düÅŸüncelerini konuÅŸmak üzere yola çÄ±kÄ±yoruz. Ä°lk olarak tÄ±bbi atÄ±klarÄ± depoya götüren iki iÅŸçiye rastlÄ±yoruz. Ä°ÅŸçiler, seçimlere dair görüÅŸlerini açÄ±klamada genel olarak çekingen davranÄ±yorlar. YanÄ±mÄ±zdan geçen bir iÅŸçinin “Ne olursa olsun CHP” diye lafa girmesi iÅŸçilerde birkaç saniyelik bir sessizliÄŸe yol açÄ±yor. BaÅŸta doÄŸrudan görüÅŸ bildirmekten kaçÄ±nsalar da iktidara yönelik eleÅŸtirilerimizi anlattÄ±kça sohbete katÄ±lÄ±yorlar.

TaÅŸerondan kadroya geçiÅŸlerinin hayatlarÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik yaratÄ±p yaratmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dolarÄ±n durumunu soruyoruz. Bu konuda dertliler... Ä°ÅŸçilerden biri durumu ÅŸöyle anlatÄ±yor: “Yüz lira zamlÄ± alÄ±yoruz artÄ±k maaÅŸlarÄ± ama sanki yarÄ± maaÅŸ alÄ±yoruz gibi. Yirmi yÄ±ldÄ±r burada çalÄ±ÅŸÄ±yorum, hiçbir ÅŸey deÄŸiÅŸmedi hayatÄ±mda. Hâlâ aynÄ± iÅŸi yapÄ±yoruz, hâlâ çok yoruluyoruz”. TaÅŸeron yasasÄ± gündeme geldiÄŸi zamanlar “ArtÄ±k rahat edeceÄŸiz” diyen iÅŸçilerin sözlerini hatÄ±rlatÄ±yoruz. Ä°ÅŸçilerden biri buna tepki gösteriyor: “HavalanÄ±p memur olduklarÄ±nÄ± sanÄ±yorlardÄ± ama anladÄ±lar gerçeÄŸi. Bir de üstüne zorunlu emekli ettiler, iÅŸlerinden oldular... Benim de emekliliÄŸime az kaldÄ±, beni de diÄŸer arkadaÅŸlarÄ± da yaÅŸÄ±mÄ±z gelince gönderecekler. Benim çocuÄŸum yok, hadi beni emekli etsinler de bu arkadaÅŸlarÄ±m ne yapsÄ±nlar 1500 lirayla?” DiÄŸer iÅŸçi ise Almanya’dan geldiÄŸini, orada iÅŸçilerin durumunun Türkiye’deki gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bunun nedenini de uzun yÄ±llar verilen mücadelelere baÄŸlÄ±yor. Bu konuda hepsi anlaÅŸÄ±yorlar. “Ä°ÅŸçiler birlik olacak, sendikalÄ± olacak ki istediklerini alabilsinler. Yoksa kimse hak vermez” diyorlar.

Hastaneden çÄ±ktÄ±ktan sonra cadde boyunca bildiri daÄŸÄ±tarak ilerliyoruz. Seçimlerde demokrasinin kazanmasÄ± için HDP’yi desteklediÄŸimizi anlatÄ±rken, birçok kiÅŸi geçtiÄŸimiz günlerde Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n seçim konuÅŸmasÄ±nÄ± izlediÄŸini söylüyor. “O hâlâ içeride deÄŸil mi? NasÄ±l oluyor böyle madem bir suçu var niye aday olabiliyor ya da böyle deÄŸilse neden hâlâ içeride?” sorularÄ± soruluyor. Bildiri daÄŸÄ±tÄ±lÄ±rken yanÄ±mÄ±za yaklaÅŸan yaÅŸlÄ± bir amca “Ä°lk kez deÄŸil ki bu. DoÄŸruyu konuÅŸandan biraz korktular mÄ± hemen alÄ±rlar içeri. EÅŸleri çocuklarÄ± feryat figan... Biz eskiden de gördük böyle ÅŸeyleri, sizlere çok kolay gelsin” diyerek geçiyor yanÄ±mÄ±zdan. Bir baÅŸkasÄ± ise “Ne çalÄ±ÅŸmasÄ± yaparsanÄ±z yapÄ±n, hepsine varÄ±z, yeter ki yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her iÅŸ bu adamÄ± artÄ±k göndermenin yolunu açsÄ±n, artÄ±k tamam” diyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 21:18

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