'ArtÄ±k maalesef Ak Partiâ€™ye oy yok!'

EsenyalÄ± KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Adile DoÄŸan, derneÄŸi ziyaret eden Trabzonlu bir kadÄ±nÄ±n seÃ§ime dair gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktardÄ±.

Adile DOÄžAN

EsenyalÄ± KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ±/Ä°stanbul

Bugün derneÄŸe Trabzonlu bir kadÄ±n geldi. KadÄ±nÄ± önceden tanÄ±yorum. Seçimlerde hep AKP’nin standÄ±nda duruyor ve çalÄ±ÅŸma yürütüyordu. Normal zamanlarda birbirimize selam verirdik. Ama ne zaman seçimler olsa bu kadÄ±n bizlere selam vermezdi. Tabii bu da AKP’nin yarattÄ±ÄŸÄ± kutuplaÅŸmadan kaynaklanÄ±yor. Bu kadÄ±n bugün dernekten içeri girdiÄŸinde epey ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Hal hatÄ±r sorduktan sonra kendisini seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordum. O da “Ya bÄ±rak o kadar emek verdik de ne oldu? Biz garibanlar çalÄ±ÅŸÄ±yoruz parsel parsel onlar götürüyor. Ak Parti güçlü bir parti diye yÄ±llarca oy verdik hizmet ettik. Ama yine olan bize oldu. EÅŸim iÅŸsiz, liseye giden oÄŸlumun bu sÄ±nÄ±f sisteminden dolayÄ± imam hatibe gitmekten baÅŸka çaresi olmadÄ±. Tek avuntumuz bari dinini öÄŸreniyor diyorduk. Ama bakÄ±yorum çocuÄŸun kafasÄ±nda farklÄ± bir örgütlenme yaratÄ±yorlar. EÅŸim çok uzun süre iÅŸsiz kaldÄ± kapÄ±mÄ±zÄ± çalan olmadÄ±. Åžimdi de geçmiÅŸ karÅŸÄ±mÄ±za dalga geçiyor bizimle. Millet kÄ±raathanesi, bedava çay kek diyor. Ä°ki gün sonra da yok ben börek dedim diyor. Tamam eskiden de yalanlar söylerlerdi, hadi dosta düÅŸmana karÅŸÄ± Müslüman’dÄ±r yapmaz diye kabul ediyorduk. Ama ÅŸimdi bir vaadi yok, anca sataÅŸma var. Ä°ki ÅŸey söylüyor birincisi Kandili bombalayacaÄŸÄ±m, ikincisi bol bol kahvehane açacaÄŸÄ±m. Yani oÄŸullarÄ±mÄ±z savaÅŸta ölecek, biz de kÄ±raathanede bedava kek yiyeceÄŸiz. ArtÄ±k maalesef Ak Parti’ye oy yok” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 21:07

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