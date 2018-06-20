CHP Milletvekili Adayı Kaboğlu Flormar direnişini ziyaret etti

Anayasa Hukukçusu ve CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı İbrahim Kaboğlu, Kocaeli Gebze’de sendikalaştıkları için işten atılan Flormar işçilerinin direnişini ziyaret etti. Burada işçilere seslenen Kaboğlu, seçim çalışmaları nedeniyle şu ana kadar terk etmediği seçim bölgesinden ilk kez bu direniş için ayrıldığını söyledi ve direnen işçilerle bir arada olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Flormar işçilerinin anayasal hak sorunu yaşadığını ifade eden Kaboğlu, patronun çalışma hakkını hukuksuzca gasbettiğini dile getirdi. Kaboğlu, “Anayasaya saygı duyulsaydı sizler şu anda tezgahınızın başında olacaktınız. Anayasanın düzenlediği yükümlülük ve sorumluluklar, yalnızca emekçiler için değil; aynı zamanda işverenler için de bağlayıcıdır. Bizim burada vurgulamak zorunda olduğumuz husus, işveren kim olursa olsun milliyeti, kökeni ne olursa olsun anayasanın üstün hükümleriyle bağlıdır” dedi.

Seçimlere ilişkin de konuşan Kaboğlu, hükümetin OHAL’le, fiili durumla ülkeyi yönetmesine tepki gösterdi:

“Fiili durum anayasa darbesidir. Pazar günü vereceğimiz oy sadece meclis çoğunluğunu ve cumhurbaşkanını seçmeyecek. 24 Haziran anayasaya saygı eşiğinde bir yol ayrımıdır. O gün işçiler keyfi şekilde sokağa atılacak mı, yoksa anayasanın hükümlerine saygı gösterilerek hukuk devletinin yolu açılacak mı?” (Gebze/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 20:42

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