Tutuklu gazeteci Türfent: AİHM süreci takip ediliyor

Tutuklu gazeteci Nedim Türfent, AİHM ve AYM süreci ile istinaf başvurusundan bihaber olduğuna ilişkin beyanlarının yanlış anlaşıldığını söyledi.

Van F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Nedim Türfent, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, P24 avukatlarının kendisiyle yaptığı görüşme sonrası çıkan haberde bazı bilgilerin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Türfent, haberde geçen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) süreci ile istinaf başvurusundanbihaber olduğuna ilişkin beyanlarının yanlış anlaşıldığını söyledi.

Türfent, avukatları aracılığıyla konuya dair yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde bizi cezaevinde ziyaret eden P24 avukatlarından Sayın Melike Polat’a ve tüm P24 ailesine yaptıkları haber ve cezaevine yaptıkları dayanışma ziyareti için teşekkürlerimizi sunarız. Daha ilk günde, ilk duruşmada yanımızda olan P24 bugün halen aynı tutumundayken, tüm yargılama sürecini de yakinen takip etmeleri elzemdir. Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerdeki ziyaretin akabinde P24’ün internet sitesinde yayımlanan haberde kimi ifadelerimin, beyanlarımın bir yanlış anlaşılma sonucu kamuoyuna yanlış yansıdığını ifade etmek istiyorum. Haberde geçen ve benim AİHM, AYM süreci ile istinaf başvurusundan bihaber olduğuma yönelik ibareler, yanlış anlaşılmıştır. Yargılama ve istinaf sürecinde adım adım büyük emek sarf eden Avukatlarım Sayın Barış Oflas, Sayın Harika Günay Karataş ve Sayın Veysel Ok ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) hukuki desteği için şükran borcumu huzurunuzda bir kez daha beyan etmek istiyorum” dedi. (Van/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 20:18

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