Seçim için kriz masaları kuruldu, avukatlar görevlendirildi

Sandık güvenliği için hummalı çalışmalar sürüyor. Kriz masaları kuruluyor, iletişim ağları örülüyor, okullara avukatlar görevlendiriliyor…

Sandık güvenliği için çalışmalar da hız kazandı. HDP Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Kenan Maçoğlu, 24 Haziran seçimlerime dair sandık güvenliği noktasında hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Örgütlü bulundukları tüm il ve ilçelerde seçim kriz masası oluşturduklarını ve bu komisyonlarda en az bir hukukçu bulunduğunu belirten Maçoğlu, HDP Genel Merkezinde de bir kriz merkezinin oluştuğunu ve tüm ihlallerin de bu merkezde toplanacağını ifade etti. Maçoğlu, bölge illeriyle birlikte 41 ilde avukat örgütlülüğünü sağladıklarını belirtti.

Seçim günü görevli avukatların okul okul gezeceğini, gerekli görüşme ve itirazların avukatlar eşliğinde yapılmasını sağlayacaklarını dile getiren Maçoğlu, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde ise Adil Seçim Platformu, Oy ve Ötesi, Sensiz Olmaz Hareketi gibi inisiyatiflerle ortaklaşa hareket edeceklerini söyledi.

İSTANBUL’DA HER OKULDA BİR AVUKAT

İstanbul’da 24 Haziran seçimlerinde sandık güvenliği için avukatlar seferber olacak. Siyasi parti, sivil toplum ve hukuk örgütleri ile barodan avukatlar, İstanbul’daki tüm okullarda görev alacak. Her okula en az bir avukat görevlendirilecek.

HDP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Arzu Kayaoğlu da İstanbul’a ilişkin bilgi verdi. İstanbul’un 39 ilçesindeki tüm okullarda en az bir avukatın görev alacağını vurgulayan Kaya, “İlk defa her seçmenin polis çağırabilme, 155’i arama hakkını kullanarak, sandık başına polis çağırma durumu olabilecek. Bu, aslında oy verme esnalarında ortamı germe, provoke etme ihtimalini de güçlendiriyor. Her seçimde çok çok önemliydi sandık güvenliği; ama bu seçim Türkiye’nin geleceğini belirleyebilecek bir seçim. Bu açıdan biz avukatlar olarak da elimizden geleni yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

MÜŞABİR AĞI KURULDU

24 Haziran seçimlerine giderken sandık güvenliğini sağlamak, seçmenlerin iradesinin sandığa doğru yansımasını sağlamak için kurulan Adil Seçim Platformu, Adil Seçim Basın Merkezi aracılığıyla “müşabir” ağını oluşturdu. Platform, “müşabir” sözcüğünü alternatif medya ve sandık başında seferber görevli kişilere atıfta bulunarak, “muhabir” ile “müşahit” kelimelerinden üretti.

“Sen de müşabir ol, sandığı koru, iradene sahip çık!” şiarıyla kurulan ağa dair muşabir.com üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “Sandık güvenliğinin bir ayağı her ne kadar sandık başında olmak olsa da, bir diğer önemli ayağı ise medya ayağı. Seçim günü ekranlarda tek bir kaynaktan gelen seçim sonuçları yansıtılacak, sandıkların boşaldığına, sayımların başladığına ve hatta başladığı gibi bittiğine ilişkin haberler göreceğiz. Haliyle bu seçimlerde seçim güvenliğinin bir başlığı da alternatif medya ile bu karanlığın delinmesi.

Müşabir, seçim günü sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, sayım ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder... Müşabir, sandık kurulunun görevlerini doğru bir şekilde yerine getirmemeleri halinde, şikayet haklarını kullanabilir, ilçe seçim kuruluna itirazda bulunabilir. Bu şikayet ve itirazlarını aynı zamanda da adil seçim basın merkezine iletir. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 20:10

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