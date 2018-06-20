Fotoğraf: Evrensel
Kemal Özer’in duruşması 10 Ağustos’a ertelendi
20 Haziran 2018 19:49
4 Eylül 2017’den bu yana ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklu bulunan Dersim Muhabirimiz Kemal Özer hakim karşısına çıktı.
4 Eylül 2017’den bu yana ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklu bulunan Dersim Muhabirimiz Kemal Özer’in ilk duruşması görüldü.
Duruşmaya Emek Partisi Dersim İl Başkanı Mustafa Taşkale ve il yöneticilerinin yanı sıra tutuklu yakınları da katıldı.
Aynı davadan tutuklu bulunan sanıkların savunmaların alındıktan sonra, Özer’in tutukluluğuna devam kararı verilirken duruşma 10 Ağustos 2018 tarihine ertelendi. (Dersim/EVRENSEL)Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 19:58
www.evrensel.net