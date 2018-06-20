Suruç'a gelen gizlilik kararına tepki: Soruşturma şeffaf yürütülmeli

İnsan hakları savunucuları ve siyasi partiler, Suruç'ta 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya dair yargıya 'Soruşturma şeffaf yürütülmeli' çağrısı yaptı

İnsan hakları savunucuları ve siyasi partiler, Urfa Suruç’ta Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasında yaşanan 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin yargıya “Soruşturma şeffaf yürütülmeli” çağrısı yaptı.

Suruç’ta 4 kişinin ölümüne yol açan olayın yankıları sürüyor. Olayla ilgili en çok tartışılan konulardan biri de soruşturmanın gizlilikle yürütülmesi. Evrensel’e konuşan insan hakları savunucuları ve siyasi partileri soruşturmanın şeffaf yürütülmesini istedi.

‘GİZLİLİK KARARI SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLDU’

CHP Urfa İl Başkanı Hayrettin Cidir, “3 kişinin katil ya da katilleri henüz yetkililer tarafından açıklanmamıştır. Ortada 3 ölü var ve katil yok. Öldürülen 3 kişinin faili ortada yok” dedi ve ekledi; “Yereldeki mülki amirlerin ifadeleri ile Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanının ifadeleri birbirinden farklı. Dolayısıyla bir olay üzerinde farklı beyanların verilmesi kafalarda soru işareti bırakmaktadır. Bu olayın tek bir merkezde toplanması ve objektif bir şekilde halka yansıtılması gerekiyor. Gizlilik kararı da kafalarda soru işaretlerine yol açıyor”

‘DEVLET BİR TARAFI KENDİNDEN SAYIYOR’

Dosyaya gizlilik kararı getirilmesini “siyasi bir karar” olarak yorumlayan HDP Urfa İl Eş Başkanı Rıdvan Yavuz da, “Cenazelerin defnedilmesinden de anlaşıldığı üzere devlet bir tarafı kendinden sayıyor, cenazeler devlet erkanının katılımıyla defnediliyor. Öbür taraf gaz bombalarıyla müdahale edilerek cenazelerini defnediyor. Hem hastanenin hem de olay yerinin tamamının görüntüleri var. Şu an o noktada da bir karmaşa var. İlk açıklamalar PKK’nin bir saldırısı olduğu yönündeydi ama şu an olayın öyle olmadığı ortaya çıkıyor” diyor.

FAKIBABA’NIN SURUÇ ZİYARETİ

Olaydan 1 hafta önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Suruç ziyaretini hatırlatan Yavuz, “1 hafta önce Fakıbaba, İbrahim Halil Yıldız ile beraber aynı esnafı ziyarete gidiyor. Gaziantep’te yaralı olarak yatan Ferit Şenyaşar ile fotoğrafı var. Fakıbaba ile el sıkışıyorlar. PKK’li oldukları söyleniyor ama bu fotoğraf ailenin normal bir esnaf olduğunu gösteriyor” dedi.

SAADET PARTİSİ: HER ŞEY ORTADA

“Şiddet, nereden ve kimden gelirse karşısındayız, hiç kimseye yapılmamasını istiyoruz” diyen Saadet Partisi İl Başkanı Ramazan Zeydoğlu ise soruşturmayla ilgili gizlilik kararını “Açık işlenmiş cinayetler var. Herkesin gözünün önünde cereyan etmiş hadise. Her şey ortadayken gizlilik kararını anlamak zor. Şeffaf bir şekilde herkese adil, eşit bir şekilde davranılması gerekiyor” sözleriyle eleştirdi.

İHD: ENDİŞELİYİZ

İnsan Hakları Derneği Urfa Şube Başkanı Av. Mikail Yavuz’a göre ise ilk açıklamalar olayla ilgili ciddi bir bilgi kirliliğine yol açtı. “Cumhurbaşkanlığı ve İçişlerin Bakanlığından olayla ilgili en ufak bir araştırma yapılmadan ciddi bir bilgi kirliliği oluşturuldu” ifadelerine yer veren Yavuz, “Biri çıkıp örgüt dedi, öbürü İnce’nin Demirtaş ile görüşmesine bağladı. Bunlar, soruşturmanın ne kadar sağlıksız yürütüleceğini az, çok bize gösteriyordu” diye konuştu ve şöyle devam etti; “Gizlilik kararı delillerin karartılmaması için alınır ama burada tam aksine karartılacağı yönünde düşüncelerimiz var. Tek umudumuz bunun adil bir soruşturma ile ortaya çıkarılması ama pratikte olanlar bizleri endişeye sevk ediyor (Urfa/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 19:48

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