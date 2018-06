Pervin Buldan: AKP hükümetine 24 Haziran'da veda edeceğiz

HDP'nin Diyarbakır İstasyon Meydanında düzenlediği mitingde konuşan İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık kitlenin yoğun ilgisiyle karşılandı.

"Amed seninle gurur duyuyor" sloganları eşliğinde konuşan Şık şunları söyledi:

"Barışı ve özgürlüğü asla ve asla Dehaklara teslim etmeyen, Demirci Kawalara, Ape Musa'nın Vedat Aydın'ın memleketine selam olsun. Her sokağında hakikati yaşatmak için direnen Amedliler bu coğrafya ne zaman karanlığa boğulmak istese özgürlüğü haykırır. Bu meydan en büyük acılarla sarsıldı. Bu meydanda yitirdiğimiz canlarımız var. Bu acılarla rağmen his bulduk bu ne güzel karşılama. Hakikat bu meydanda, hakikat bir oy Demirtaş'a bir oy HDP ye demek. Bir yanımız Sur bir yanımız Cizre, bir yanımız Berkin Elvan diyenler buradayız. Tutuklu olan belediye eş başkanlarına, milletvekillerine, hakikatin peşindeki gazeteci dostlara selam olsun. Yıllarca haber yapmak için, buradaki sesi Türkiye'ye duyurmak için geldim buraya, derdinizi de paylaşırsınız, sofranızı da, bu sefer HDP milletvekili adayı olarak sesinizi duyurmak için buradayım, bir kardeş bir yoldaş olarak buradayım, sözünüzü asla yere düşürmeyeceğiz. Türkiye halklarını ezmeye çalışanlara karşı bir kez daha kardeşleşiyoruz. Bizler Suruç'ta, Ankara Garında birleştik, bu ortaklaşmamız yeni değil, tekstil atölyelerinde, tarlalardan birleştik, bizler birleştikçe onlar saldırdı. Ağznda idam, yanında Bahçeli meydan okuyor bize. Hodri meydan diyoruz, hodri meydan. Anadillerimiz farklı olsa da zalimler acılarımızı ortaklaştırdı. Ülkemizi milliyetçilikle ırkçılıkla bölmek istediler ama biz bir kez daha yan yanayız, bir aradayız, omuz omuzayız. Savaştan kandan beslenen bu çetenin sonu geldi. Bir yanında bahçeli bir yanında Çiller hiç utanmadan çözüm sürecini HDP bitirdi diyor. Anaların barış sesi Cizre'den Trabzon'a ulaşmasın istediler."

PERVİN BULDAN: AKP'SİZ BİR TÜRKİYE

Miting alanında Demirtaş'ın TRT'de yaptığı konuşma dinletildi. Müzik dinletisinden sonra milletvekili adayları halkı selamladı. Selamlamanın ardından konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Amed hiç bir zaman bu kadar coşkulu değildi, Amed iktidara yürüyor. Bugün cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ı, sizlerin iradesi olan İdris Baluken'i, Gülten Kışanak'ı , Fırat Anlı'yı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sizler kararınızı vermişsiniz zaten. 3 yıl önce bu meydanda 5 Haziran'da arkadaşlarımız yaşamını yitirdi. Ama gördüler ki o tarihten bugüne insanlarımız sel oldu aktı. Çünkü bizler acılarımızı unutmayız, Kürt halkı geçmişini, Sur'u, Cizre'yi, Suruç'u unutmaz. Gelip burada 'Kürt sorunu yoktur' diyen zihniyet sizin yüzünüze nasıl bakacak, yanlarına aldıkları Tansu Çiller'le Sedat Peker'le bir kez daha gösteriler ki Kürt halkına karşı düşmanlıkları devam ediyor. Kürtler bir kez daha 90'lı yıllara geri gelmeyecek, biz buna izin vermeyeceğiz. Türkiye toplumu asla 90'lı yıllara gidilmesine izin vermez. Bu ülkede ölümden, zulümden başka 16 yıldır hiç birşey getirmeyen AKP hükümetine 24 Haziran'da veda edeceğiz. Onlar savaştan başka birşey vaad etmiyor, Kerkük'e gittiler, Afrin'e girdiler, şimdi de Menbic'e Kandil'e girmek istiyor ama Türkiye halkı izin vermiyor. Barış güvercinlerinin uçmasını istiyoruz. Bu halkın arzu ettiği barış güvercinlerinin uçmasına çok az bir zaman kaldı. Her gün sevgili Selahattin Demirtaş'la, HDP ile ilgili onlarca yalanla halkın kafasında algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir kaç gün önce Demirtaş'ın idamından bahsediyordu. Başka aday bulamadı mı diyor. Sana mı soracağız Recep bey? Selahattin Demirtaş'ın dosyası senin gibi hukuksuzluklarla dolu değil, onun dosyası boş. O Selahattin Demirtaş dünyaya senin baktığın yerden bakmıyor, Selahattin Demirtaş'ın sarayları, ayakkabı kutuları yok. Milyonların gözünde umut olan biri, ama korkmakta haklısın, rüyalarına giriyor, kabusun oluyor biliyoruz. O rüyalar 24 Haziran'da gerçek olacak, rüya görmek istemiyorsan Recep Bey uyuma, çünkü 25 Haziran'da Demirtaş'ı karşında göreceksin. 24 haziran tarihinde atadığınız kayyımlar, açacağınız kıraathanelerde kayyımlık yapacaklar. Her gün yeni bir yalanla HDP yi baraj altında bırakmak için her türlü oyunu oynuyorlar, ama şunu bilsinler biz tutuklandıkça artan bir halkız. Kimsenin önünde diz çökmeyiz Recep Tayyip Erdoğan, senin de önünde diz çökmeyiz. Bu ülke hak ettiği yaşamı Alevisi, Sünnisiyle , Kürdü, Türküyle, kadınıyla genciyle bir arada yaşamayı başaracaktır. Bunun tarihi 24 Haziran'da AKP'siz bir Türkiye'dir. Bu inancı sandıklara taşıma zamanı, oylarımıza sahip çıkacağız, kararsız olan seçmenler kararınızı şimdi verin, aydınlıktan ya da karanlıktan yana bir tercih yapacaksınız. Tercihiniz barış kardeşlik özgürlükten yana olmalı Recep Tayyip Erdoğan'a mecbur değilsiniz. Karanlık, zor, zulüm dolu günler yaşadık ama artık bunlara son vermenin AKP siz bir ülkeyi yönetmenin, OHAL' i kaldırmanın, KHK ile işinden edilenlerin işine dönme zamanıdır. Elini vicdanına koyma zamanı yaşadıklarını asla unutmasın Selahattin Demirtaş'ı asla unutmasın. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı olduğu ülkeyi düşünün böyle bir ülkede yaşamak hepimizin hayali kimsenin şüphesi olmasın bu hayali gerçek kılacağız sizleri AKP'den kurtaracağız" dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 21:50

www.evrensel.net