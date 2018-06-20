SES: Sosyal hizmet emekçilerinin yüzde 63’ü şiddet görüyor

SES, Türkiye’deki sosyal hizmetlerde dönüşüme ilişkin yaptığı araştırma ve çalıştayın sonuçlarını açıkladı.

KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) “Türkiye’de Sosyal Hizmetlerde Dönüşüm Çalıştayı”nın sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sendika genel merkezinde yapılan basın toplantısında konuşan SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde yaptıkları çalıştayda Türkiye’nin dört bir yanından gelen sosyal hizmet emekçileri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmetlerini, hizmetlerdeki dönüşüm sürecini ve sosyal hizmetlerde çalışan emekçilerin sorunlarını ve taleplerini değerlendirdiklerini söyledi. Çalıştay sonuçlarını kitaplaştırılarak paylaşılacaklarını ve tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerinin bakanlık yetkililerine ileteceklerini ifade eden Kara, çalıştay öncesinde Bakanlıkta çalışan sosyal hizmet emekçileri ile yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.

‘YARDIMLAR SİYASAL GÜÇ ARACINA DÖNÜŞTÜ’

Öncelikle sosyal hizmetlerin kamusal bir hizmet olarak sunulması, ihtiyaç duyan herkesin ayrımsız şekilde, ücretsiz, eşit, nitelikli ve ana dilinde hizmete ulaşmasının sağlanmasının gerektiğini belirten Kara, “Oysa AKP iktidarı tarafından yıllardır izlenen politikalarla sosyal hizmetler, ihtiyacı içinde olan kesimler üzerinden siyasal güç sağlanmaya çalışılmaktadır. Sosyal yardımlarla ilgili izlenilen politika bunun en açık örneğidir” dedi.

'SADECE YÜZDE 2, ÜCRETİ YETERLİ GÖRÜYOR’

1 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında yüz yüze ve internet ortamından yapılan ankete 41 farklı ilde çalışan 873 sosyal hizmet emekçisinin katıldığını belirten Kara’nın paylaştığı verilere göre; sosyal hizmet emekçilerinin yüzde 73’ü çalışma sürelerinin uzun olduğunu, yüzde 88’i ise iş yoğunluğunun fazla olduğunu söyledi. Emekçilerin yüzde 83’ü ise kurum politikalarının çalışanları değersizleştirildiğini düşünüyor. Ankete katılanların sadece yüzde 2’si aldığı ücreti yeterli buluyor. Geri kalan yüzde 69’u yetersiz ücret aldığını, yüzde 28’i ise ücretini kısmen yeterli bulduğunu ifade etti.

YÖNETİCİSİNDEN ŞİDDET GÖREN VAR

Ankete katılanların yüzde 78’i sosyal hizmet emekçilerine yönelik şiddetin yaygın olduğunu dikkat çekti. Çalışanların yüzde 63’ü üst yöneticilerinden ya da hizmet sunduğu kişilerden şiddet gördüğünü belirtirken, yüzde 79’u da şiddeti önlemeye yönelik işleyen bir sistem bulunmadığını düşünüyor. Kara anket sonuçlarında da ortaya çıktığı üzere sosyal hizmet emekçilerinin özlük ve ekonomik koşullarının ise son derece yetersiz olduğunu, çeşitli biçimlerde tutulan nöbetler karşılığında ise ya ücret alınamadığını ya da son derece sınırlı bir ücret alındığını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 18:07

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