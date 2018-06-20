Gökçek'in 'Cumhur mu, teröristler mi' anketine suç duyurusu

CHP, Melih Gökçek'in sosyal medyada yaptığı 'Cumhur İttifakı mı kazanacak, teröristler mi' anketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek'in Twitter'da açtığı “Cumhur İttifakı mı kazanacak, teröristler mi” şeklindeki anket hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÖKÇEK ANKET YAPMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından açtığı seçim anketinde “Cumhur ittifakı mı, terörisler mi kazanacak” diye sormuştu. Yüzde 71 ile “Teröristler kazanır” sonucunun çıkması üzerine ise Gökçek, bu anketi tuzak bir anket olarak yaptığını savunmuştu.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, görevinden istifa ettirilen Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında Twitter’da yaptığı paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Erkek yaptığı açıklamada “Bildiğiniz gibi Ankara’yı FETÖ’ye parsel parsel sattığı bizzat partilisi Bakan tarafından açıklanan, FETÖ lideri ‘Fethullah Gülen Hocaefendisine’ düzmediği övgü, yapmadığı savunma kalmayan, partilileri tarafından bu nedenlerle görevinden zorla istifa ettirildiği söylenen; Oslo, İmralı, Kandil arasında devlete postacılık yaptırılırken, bugün terörist denilenler dün Ankara'da kırmızı halılarla karşılanırken kendisini FETÖ’ye satan Melih Gökçek’i, yaptığı saray soytarılığı nedeniyle elbette ciddiye alacak değiliz. Ancak; Cumhur İttifakı haricinde herhangi bir siyasi partiye oy veren yurttaşlarımıza terörist diyecek kadar alçalmanın hukuk karşısında bir bedeli olmalıdır. Kendisi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca hakaret ve 214. maddesi uyarınca suç işlemeye tahrik suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Ve unutulmasın ki halkı bu denli ayrıştırana ‘bölücü’ denir. Bölücüsün Melih Gökçek! FETÖ ile ilişkisi bu denli açık olan birine terörist denir. Madem terörist arıyor, teröristsin Melih Gökçek!” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 18:03

www.evrensel.net