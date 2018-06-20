Mühendis, mimar ve şehir plancılarından HDP'ye destek açıklaması geldi. Mühendis, mimar ve şehir plancıları oyları korumak için de müşahit oldu.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala mühendis, mimar ve şehir plancılarından destek açıklaması geldi. Mühendis, mimar ve şehir plancıları, aynı zamanda oyları korumak için müşahit oldu.

Bir grup mimar, mühendis ve şehir plancıları HDP’ye destek toplamak için imza kampanyası başlattı. Kısa sürede 403 meslektaşlarına ulaşan grup, bunu seçim gününe kadar devam ettirecek.

403 mimar, mühendis ve şehir plancısının imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada neden HDP ve Selahattin Demirtaş’ı destekledikleri maddeler halinde şu şekilde sıralandı:



“ * Kentleri yağmalayan, halkın barınma hakkını gözetmeyen, kültürel varlıkları ve ortak yaşam alanlarını gasp eden, kentleri yaşanmaz hale getiren, merkezine rantı koyan kentsel dönüşüm projelerini reddettiği için,

* Tarım, orman ve kıyı alanlarının yapılaşmaya açılmasını reddettiği için,



* Doğayı, çevreyi, ekolojiyi ve iklim değişikliğini önemsediği, doğa ve ekolojiyi tahrip eden proje ve girişimleri reddettiği için,



* Her canlının temiz suya erişim hakkını savunduğu ve suyun metalaştırılmasını reddettiği için,



* Gaspçı, talancı, piyasacı neo-liberal kapitalist ekonomi yerine, insanı, doğayı, emeği merkeze alan ekonomi politikaları savunduğu için,



* Sermayenin çıkarı için yapılan baraj, HES, termik, nükleer vb. projelere, ekolojik yıkıma yol açan maden işletmeciliğine, endüstriyel atık ve kirlilik sonucunda yaşam alanlarının tahribine yol açan uygulamalara son verilmesi için,



* Tekçi, cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı eğitim yerine, bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü ve ana dilde eğitimi dikkate alan eğitim sistemini savunduğu için,



* Demokratik, özerk, çok kültürlü, toplum ve doğa yararına araştırmalar yapan üniversiteleri savunduğu için,



* Kayyumlara, seçilmişlerin görevden alınmasına, tutuklanmasına, eşitsiz seçim koşullarına ve OHAL’e hayır dediği için,



* İnanç ve vicdan özgürlüğünü eşit yurttaşlık temelinde anayasal güvenceye kavuşturmayı savunduğu için,



* İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin insan onuruna yakışır bir hale gelmesi için, iş cinayetlerine yeter artık demek için, güvenli iş ve güvenli gelecek için, cinsiyetçi iş bölüşümüne hayır demek için,



* KHK ile haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilenler için,



* Çalışma güvencesini, tüm çalışma alanlarında insan onuruna yaraşır bir ücret politikasını, özgürce örgütlenmeyi, sendika, grev ve toplu eylem hakkını savunduğu için,



* Sadakat değil, liyakati esas alan bir istihdam politikasını savunduğu için,



* Özgür bir dünya, özgür eş yaşam, kadınların, çocukların ve gençlerin eşit ve özgür olduğu ülke için,



* Kısacası adaleti, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, nitelikli sağlık ve eğitim hizmetine eşit şekilde erişebilmesini, eşit işe eşit ücreti, doğanın ve çevreninin korunmasını, sanatın özgürce yapılabilmesini, basın özgürlüğünü, çocukların ve gençlerin korunmasını ve kollanmasını, kadınlar için pozitif ayrımcılığı ve cinsiyet eşitliğini savunduğu için, HDP ve Selahattin Demirtaş’ı destekliyoruz.”

‘TÜM HALKI HDP'YE OY VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ’

Özellikle kentteki yaşanan sorunlar, kent cinayetleri, kent suçlarından başlayarak, yaşanan iş cinayetlerine kadar mesleklerini ilgilendiren birçok konuda mevcut sistem içerisinde tek çözüm üretebilecek kurumun HDP olduğunu düşündükleri için böyle bir kampanya başlattıklarını ifade eden imza kampanyasını başlatan grubun içinde yer alan Makine Mühendisi Metin Şen, tüm halkı da HDP'ye oy vermeye çağırdıklarını söyledi. Kampanyayı yaklaşık 3 hafta önce başlattıklarını ve araya bayram girdiği için ancak 2 hafta çalışabildiklerini aktaran Şen, "2 hafta gibi bir zamanda ulaşabildiğimiz arkadaşlarımız listede yer alabildi. Ki bunun dışında bizim gibi düşünen ama ulaşamadığımız çok sayıda arkadaşımız olduğunu da söyleyebiliriz" dedi.

AYNI ZAMANDA SANDIKLARI KORUYACAKLAR

İmza kampanyasında ismi olanların aynı zamanda sandıkları da kurumak için müşahit olduklarının altını çizen Şen, "Hepimiz sandıkları korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

İMZASI BULUNAN İSİMLER

İmzası bulunan 403 mühendis, mimar ve şehir plancılarının isimleri şu şekilde: A. Münevver Yeşil, A. Onur Özyar, Abdullah Baran, Abdullah Önlük, Abdurrahman Karatay, Abdurrahman Köktaş, Adem Bilici, Adnan Çavaş, Ahmet Büyükipekçi, Ahmet Eniş, Ahmet Gürbüz, Ahmet Şafak Sulu, Ahmet Turan Kutmen, Ahmet Varol, Akan Çelik, Akın Atauz, Alaattin Sahan, Ali Aluç, Ali Fahri Özten, Ali Hasan Bakır, Ali Haydar Uçar, Ali Mirkan Konur, Ali Okşaşoğlu, Ali Şahin, Ali Yiğit, Alper Mertoğlu, Alper Yıldırım, Anıl Asıl, Arda Arlı, Arif İsmet Yılmaz, Arjen Rıza Turan, Armağan Öztuğsavul, Atilla Kara, Atilla Öztel, Aydın Arat, Aydın Çelebi, Aydın Özdemir, Ayfer Fatma Çelik, Ayhan Serdar, Aysel Durgun, Aysun Aykaç, Ayşegül Oruçkaptan, Bahar Acar, Bahattin Alpaslan, Bahattin Şahin, Barış Ataç, Barış Mansuroğlu, Barış Ozan Çelik, Başak Koç, Bedri Tekin, Behice Çağlar, Berat Uzel, Berivan Ayyıldız, Berivan Güneş, Berivan Nohut, Berivan Öncel Türkan, Berker Özağaç, Besir Öner, Betül Tasar, Beysun Mert, Beyza Metin, Beyza Üstün, Birol Sağıroğlu, Bora Şahin Mimar, Burcu Akbalık, Burhan Anık, Bülent Parmazsız, Bülent Tuna, Büşra Akça, Can Çınar, Can Deniz Akdemir, Caner Dalkıç, Cansel Aslan, Cansu Yapıcı, Cem Aynalı, Cem Erkanlı, Cem Lafçı, Cemal Bulut, Cemalettin Küçük, Cemil Kocatepe, Cemil Sevdirir, Cemile Duman, Cengiz Toygür, Ceren Besleme, Ceylan Akat, Cihan Doğanyılmaz, Cihan Koçer, Deniz Alkan, Deniz Ceylan, Deniz Keklik, Deniz Öztürk, Deniz Polat, Derya Apaydın, Derya Gündoğan, Dicle Öztürk, Dilek Kaya, Dilek Ülger, Doğan Bozcuk, Doğan Hatun, Doğan Karslı, Döndü Parlak, Duygu Coşkun, Efraim Kaplan, Ekrem Çınar, Ekrem Sinan Alpaslan, Elif Gezer, Elif Güven, Elif Özdemir, Emin Karaşin, Emrah Kiş, Emrah Özgün, Emre Yalçın, Ercan Zincir, Erdal Apaçık, Erdinç Altun, Erdoğan Çiftçi, Erdoğan Yılmaz, Erhan Akman, Erhan Kurul, Erkal Hascan, Erkan Arslan, Erkan Sarıoğlu, Erol İşcan, Erol Yağcı, Ertuğrul Bilir, Ertuğrul Işık, Ertuğrul Tonguç, Esen Çıtak Yıldırım, Esin Köymen, Esra Koç, Evrim Toprak Şahin, Eylem Tuncaelli, Eyüp Sopacı, Ezgi Efe, Ezgi Ekizce, F. Kemal Özoğuz, Fahri Ferhat Öz, Faruk Duman, Faruk İlgün, Faruk Sevim, Fatih Tekin, Feyzi Polat, Fırat Tek, Fikret Palabıyık, Gazi İpek, Gökçe Avcıoğlu, Gökçenur Uyar, Gökhan Karabacak, Güler Bal Pirli, Gülizar Serdar, Gülseren Bulut Tek, Gürcan Parlak, Gürkan Ergin, Güven Aslan, Güven Şar, Güzin Alpaslan, H. Cevad Özdil, H. Serdar Harp, Hakan Dilmeç, Hakan Genç, Haki Çiğdem, Hakkı Atıl, Hakkı Kaya Ocakaçan, Hale Nur Aynur Güven, Hale Nur Oymak, Halil Gülağacı, Halis Yakut, Haluk Mutlu Öztürk , Hamit Işıktaş, Hamit Kum, Hamit Mürşit, Hamza Koç, Hande Karahan, Hanifi Yayıcı, Hasan Akkar, Hasan Demirel, Haşmet Camcı, Hatice Erbay, Hatice Kılıçaslan, Hatice Yeziz, Hayrettin Caymaz, Hayri Çalağan, Hazal Akçakaya, Heyvda Durgun, Hürriyet Demirhan, Hüseyin Çelik, Hüseyin Korkmaz, Hüseyin Manto, Hüseyin Tekbaş, Hüseyin Vural, Hüseyin Zengin, Işıl Özer Dalkıç, İ. Murat Saraçoğlu, İbrahim Akgün, İbrahim Halil Mızrak, İbrahim Kaya, İbrahim Vardal, İdris Akçil, İlden Kibar, İlhan Çetin, İlkay Narin, İsmail Türkmen, İsmail Volkan, İsmet Doğan, Kader Cihan, Kadir Çelik, Kamuran Turgut, Kardelen Taş, Kayhan Çelik, Kazım Serdar Göral, Kenan Kızılöz, Kenan Taş, Kenan Taylan, Kerem Şenel, Kirami Kılınç, Kubilay Özbek, Kurtuluş Özçetin, Levent Akçasu, M. Baran Akat, M. Nazım Öztürk, Mahinur Şahbaz, Mahmut Doğru, Mahsum Çiya Korkmaz, Mahsut Şeker, Mazlum Kaplan, Medet Güney,Mehmet Akgün, Mehmet Aktürk, Mehmet Ali Algancı, Mehmet Ali Elma, Mehmet Atay, Mehmet Baran Akat, Mehmet Besleme, Mehmet Erşat Akyazılı, Mehmet Eyi, Mehmet Şahin, Mehmet Torun, Mehmet Yıldırım, Melek Kamalı, Memet Sıdık Gün, Mert Büyükkarabacak, Merve Toker, Mesut Keskin, Mete Akalın, Metin Şen, Mihriban Deniz Nar, Mugdat Bartu, Muhammed Rauf Şehir, Muharrem Yetkin, Murat Cin, Murat Kürekçi, Murat Ökmen, Murat Özenir, Mustafa Akçakaya, Mustafa Altıokka, Mustafa Aral, Mustafa Aydın, Mustafa Erdemli, Mustafa Erken, Mustafa Gürsoy, Mustafa Kadıoğlu, Mustafa Pehlivan, Mustafa Şimşek, Muzaffer Kirman, Muzaffer Koç, Muzaffer Ucun, Mücella Yapıcı, Mürsel Selçuk, Naci Tekdal, Naime Öztürk, Namık Yüksel, Nazım Erdoğan, Necat Barut, Necat Parlak, Necdet Koçtürk, Necmettin Belli, Necmi Ergin, Nesrullah Ay, Nihat Öz, Niyazi Karadeniz, Numan Hasanoğlu, Nuri Çelik, Nurten Gültekin Çalık, Nurullah Kurt, Oğuz Türkyılmaz, Oktay Gülağacı, Ongun Gürsu, Onur Kotan, Orçun Eryoldaş, Orçun İlhan, Orhan Atilla, Orhan Güven, Osman Baş, Osman Büyükcan, Osman Serter, Oya Tezel, Ozan Türkan, Ömer Faruk Akdeniz, Öncül Kırlangıç, Önder Mert, Özcan Gülhan, Özcan İlter, Özdemir Özkan, Özer Kaya, Özgür Gündoğan, Özgür İncesu, Özkan Kuru, Özkan Narin, Özlem Akyol, Özlem Kizir Alkan, Ramazan Tuncer, Raşit Fırat Deniz, Rezan Bulut, Rojin Akkoyun, Rüksan Tuna, S. Cankat Tanrıverdi, S. Hüseyin Karakuş, S. Metin Akar, S. Selin Top, Saime Biner, Salih Hasan Diker, Saliha Arslan, Salman Yüksel, Samet Tükel, Sekvan Yılmaz, Selahattin Beyaz, Selami Erbek, Selami Özçelik, Selçuk Akata, Selçuk Karstarlı, Selçuk Uygun, Selma Eroğlu, Selman Özkan, Selvi Reşitoğlu, Sema Keban, Semra Arslan, Senem Erol, Serdar Akpınar, Serdar Gökşen, Serdar Öten, Serkan Çiteli, Serkan Karakaya, Sevda Yeliz Nar, Sevtap Aköz, Sezer Kayax Sezer Sanar, Sıddıka Ödel, Sibel Altay, Sibel Güler, Simavi Bakır, Simin Gürdal, Sinan Omacan, Suat Güneş, Suphi Yiğit, Süleyman Bağrıyanık, Şacan Çam, Şahin Yılmaz, Şehriban Çam, Şenay Atlı, Şeref Dilaver, Şeref Özcan, Şerefhan Aydın, Şerefxan Ronak, Şervan Şener, Şiyar Güleç, Şükrü Akçadağ, Şükrü Kaplan, Tanfer Yeşiltepe, Tayfun Gençsoy, Taylan Altınova, Tekin Akçapınar, Timur Bilinç Batur, Tomris Gür Kara, Tores Dinçöz, Tuğba Dönmez, Tuğçe Çakırca, Turan Bayram, Turgay Erkan, Uğur Demirtaş, Ulaş Akkoyun, Utku Fırat, Utku Tutar, Uygar Bulut, Ülkü Kulaç, Ümit Ateş, Ümit Bayrak, Vedat Akdaş, Velat Kula, Veysel Balun, Volkan Yılmaz Erdoğdu, Yasin Arıkan, Yaşar Güven, Yıldırım Yıldız, Yılmaz Doğan, Yunus Şen, Yücel Demirtaş, Z. Abidin Çelebi, Zafer Anadolu, Zeki Şimşek, Zelal Keskin, Zeycan Akat, Züber Akgöl. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 17:48

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