İnce: Manşetleri yapan Erdoğan, manşetlere direne direne gelen ben

Mersin'de konuşan Muharrem İnce: Biz Sünniler, ülkedeki Alevilere haksızlık ediyoruz.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 103'üncü mitingini Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirdi. Ardından ise Mersin'deki mitinge katıldı.

‘MORALİNİN BOZUK OLDUĞUNU BİLİYORUM’

Buradaki konuşmasında Muharrem İnce Erdoğan’I şu sözlerle eleştirdi:

"Ben 'aş, iş' diyorum, arkadaş da geliyor meydanlara 'kek' diyor. 'Türkiye'yi onurlu, başı dik hukuk devleti yapacağız' diyorum, 'adalet' diyorum. O da geliyor meydanlara 'çay, kek' diyor. Dün Adana'da diyor ki 'Muharrem İnce, Ömer Halisdemir'in mezarına gidip Fatiha okuyamaz' diyor. Ben de fotoğrafını koyduk, yahu gittik, okuduk. Senin derdin ne Ömer Halisdemir, ne de Fatiha. Senin derdin Kuran-ı Kerim olsaydı, Fatiha olsaydı, senin derdin sure olsaydı, 'Bakara makara' diyeni tutar kolundan atardın. Senin derdin bu değil, senin derdin başka. Bana diyor ki 'Seçim yaklaştı camilerde görünüyorsun' diyor. Ben beş vakit namaz kılan biri değilim ama 15 yaşından beri cuma namazlarına giden birisiyim. Seçim için gitmiyorum ki. 40 senedir yaptığım iş. Neredeyse diyecek ki 'Gelme bizim camiye'. Ya böyle bir şey olur mu? Sen nasıl Müslümansın; bir Müslüman başka bir Müslüman'a böyle konuşur mu? Günah değil mi? Konuşmalarına bak, rahatsız oluyor ya. Sana Çorlu'dan bir kez daha sesleniyorum. Kimyanın bozulduğunu biliyorum, moralinin bozuk olduğunu biliyorum. Anketleri gördüğünde canının sıkıldığını biliyorum. Bak kaldı burada 2-3 gün, madem sen ustasın, usta adam çıraktan korkar mı? Erdoğan 81 milyon bizi izlesin, istediğin kanalda, saatte, istediğin gazetecilerle gel benimle ekonomi tartış. Erdoğan sana sesleniyorum sana; yüreğin varsa, bilgin varsa, cesaretin varsa çık karşıma."

'BUGÜN YANINDA KİMSE YOK'

"Ey benim Ak Partili kardeşim, bak elinde iki seçenek var; bir saraylı Erdoğan, ikincisi milletin evladı Muharrem. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı seçildiğimde o yazlık sarayı kullanmayacağım. Engelli kardeşlerimize tahsis edeceğim orayı. Yine Erdoğan'ın beraber yola çıktığı dostları vardı, partinin kurucuları vardı, kardeş dedikleri vardı. Bugün yanında kimse yok. Kime 'kardeşim' dediyse bugün yanında yok. Artık değişti, bambaşka biri var."

'RİZELİYİM DİYOR, SİYAH ÇAY İÇMİYOR'

'Rizeliyim' diyor, doğru Rizeli yalan yok ama Rize'nin çayını bile beğenmiyor. Siyah çay içmiyor, kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyor. Bu Erdoğan'dan bu millete hayır gelmez, o artık yorgun, kibirli, millete tepeden bakan bir adam. Oysa ben diyorum ki size, 'Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda, nasıl bir cumhurbaşkanı olacağım? Bir; halkını bilen bir cumhurbaşkanı, iki; hakkını bilen bir cumhurbaşkanı, üç; haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Ama aynı zamanda da haddini bilmeyenlere haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım. Ayırmayacağım, kayırmayacağım savurmayacağım, kimseyi ayırmayacağım. Benim defterimde Alevi-Sünni ayrımı yok, sağcı solcu, başörtülü başı açık ayrımı yok, Türk-Kürt ayrımı yok, AKP'li, CHP'li ayrımı yok. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım, herkesin cumhurbaşkanı olacağım."

'YORGUN ADAM GİDECEK'

Daha sonra Mersin’e giden Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kastederek “Yorgun adam gidecek” dedi: "Bir deneyimli siyasetçi diyor ki ‘Meydanlar doluysa sevinebilirsin, balkonlar doluysa işler iyi demektir, çatılar da doluysa kazandın demektir.’ Bir değişim rüzgarı bu tepeden tırnağa, bir dip dalgası bu. Bir halk hareketi bu. Oldu bu iş. Yorgun adam gidecek, bu ülkenin başına taze bir kan gelecek."

‘MİTİNG MEYDANLARINDAN KANALLARIN ÖNÜNE GİDERİZ’

Televizyon kanallarını eleştiren Muharrem İnce; İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapacağı mitinglerin yayınlanmaması halinde, seçmenler birlikte televizyon kanallarının önüne gideceğini belirtti. İnce, şunları söyledi:

“Televizyonlara bir çağrıda bulunuyorum. Bakın 104 mitingime yanlış yaptınız. Şimdi geriye kaldı 3 büyük ilin mitingi. Ben de meydanlara gönlünü koyan vatandaşlarıma sesleniyorum: Eğer aynı numarayı İstanbul, Ankara ve İzmir’de de yaparlarsa miting meydanlarından kanal önlerine gideceğiz hep birlikte. Manşetleri yapan Erdoğan, manşetlere direne direne gelen ben.”

‘CEMEVLERİNİ STATÜSÜNÜ HALLEDECEĞİZ’

Alevilerin cemevi sorununa da değinen İnce, “Biz Sünniler, ülkedeki Alevilere haksızlık ediyoruz. Aleviler vergi veriyor mu, veriyor. Askere gidiyor mu, şehit oluyor mu? Peki camilerin imamlarına devlet yardım ediyor da cemevlerine niye etmiyor? Bu haksızlık. Bunu gidermek için Alevi olmak gerekmez, insan olamak yeterli. 100 gün içinde cemevlerinin statüsünü halledeceğiz” şeklinde konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 20:20

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