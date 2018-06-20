Meslek odaları: Güzel, demokratik bir Türkiye’ye uyanmak istiyoruz

Seçimlere ilişkin basın açıklaması düzenleyen İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, 24 Haziran'ın yeni bir başlangıç olmasını istedi.

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK), 24 Haziran seçimlerinin demokrasi, barış, huzur ve bir arada yaşam kültürünü yeniden kurmak için bir başlangıç omasını istedi. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yapılan açıklamaya İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, Geleceğimiz İçin Muhasebe Yap Platformu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Barosu imza attı.

‘DEMOKRATİK BİR SEÇİM İSTİYORUZ’

Ortak açıklamayı okuyan İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu Sekreteri Süleyman Solmaz 24 Haziran’da demokratik ve güvenli bir seçim ortamı istediklerini söyleyerek “OHAL koşullarında değil vatandaşlık haklarının özgürce kullanıldığı seçimlerin olduğu bir gelecek için karar vereceğiz. Eşit, adil koşullarda yarışacağımız ve güvenli bir seçim ortamında demokratik bir seçim istiyoruz. 24 Haziran, demokrasi için, huzur için, barış için, bir arada yaşama kültürümüzü yeniden kurmak için yeni bir başlangıç olsun” diye konuştu.

‘YIPRANMIŞ BİR HÜKÜMETİ İSTEMİYORUZ’

İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay, Cumhurbaşkanı’nın ‘metal yorgunluğu’ sözlerini hatıralatarak “Özellikle son dönemde gerek dış politikada gerek iç politikada yaptıkları hataların yarattığı yıpranmalar var. Bu seçimde bu kadar yıpranmış bir hükümeti istemediğimizi belli etmemiz gerekiyor” dedi. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise eczacılık alanındaki yanlış politikalar yüzünden bugün ilacın yüzde 55’nin bize ait olmadığını anlatarak “Özellikle onkoloji hastalarının ilaca ulaşamaması büyük problem yaratıyor. 25 Haziran sabahı demokrasinin kazandığı bir sabaha uyanmak istiyoruz” diye konuştu.

‘BÜYÜK BİR BASKI VAR’

Geleceğimiz İçin Muhasebe Yap Platformu Sözcüsü Erol Demirel, 16 yılın sonunda müthiş bir yabancı kaynak borçlanması içinde olduğumuzu gördüklerini söyleyerek “Bütün öz kaynaklarımız erimiş durumda. Hak, adalet, eşitlik, demokrasi bitmiş durumda. Bütün sistem bir kişinin dudağından çıkan lafa bakıyor. 24 Haziran son derce önemli. Ya daha kötü olacak ya da bir tekrardan her şeyi kazanacağız. Güzel bir Türkiye’ye uyanmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

‘AKP SAĞLIĞA ZARARLIDIR’

“Öncelikle bütün ülkeye sağlıklı seçimler diliyoruz” diyen İstanbul Tabip Odası Genel sekreteri Dr.Osman Öztürk, “Aslında seçim sürecinin de sağlıklı yürümediğini görüyoruz. Bir Cumhurbaşkanı adayı 24 saat televizyonda, hangi kanalı açarsak onu görüyoruz. 24 haziran günü oy verme, oy sayım işlemlerinin demokratik kurallara uygun yapılması gerektiğini umuyor ve diliyoruz. Sağlık örgütü olarak 16 yıldır söylüyoruz, AKP sağlığa zararlıdır, AKP topluma zararlıdır, AKP hayata zararlıdır, AKP ülkeye zararlıdır” dedi

‘RAHAT BİR NEFES ALALIM’

İstanbul Veteriner Hekimler Odası yönetim kurulu üyesi Necati Bozkır, 24 Haziran seçimlerinin kişi meselesi olmadığına ülke meselesi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bebeğinden yaşlısına kadar ülkedeki insanların rahat nefes alma meselesi” dedi. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Cevahir Efe Akçelik, kamu çıkarları yerine kendi sermaye grupları ve yandaşlarının çıkarlarını gözeten bir iktidarla karşı karşıya olduğumuza işaret ederek “24 Haziran seçimleri adaylar arasında yapılan bir seçim değil. Bir yol ayrımı. Bizim tarafımız cumhuriyet değerleri ve hukukun üstünlüğüne dayalı anayasa demokrasi olduğunu bilinmesini istiyoruz” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 17:34

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