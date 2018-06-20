Erdoğan Suruç'taki esnaf için 'PKK'li' demişti, şimdi rahmet diledi

cumhurbaşkanı Erdoğan Urfa'da düzenlediği mitingte Suruç'ta çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Urfa’da düzenlediği seçim mitinginde konuştu. Erdoğan, AKP’liler ile esnaf arasında yaşanan ve 4 kişinin öldüğü kavgaya dair de konuştu. Dana ölen esnafı PKK'li olmakla suçlayan Erdoğan, bu kez hayatını kaybedenlerin tamamı için rahmet diledi.

Erdoğan Urfa’daki seçim konuşmasına "Adı gibi insanı da Şanlıurfa, İbrahim Halilürrahman'ın, Eyyüp Nebi'nin şehri” diye başladı ve "Alem siye hayran, ben siye hayran" ifadesini kullandı.

Konuşmasında Menbic’e de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Şimdi Amerika ile anlaşarak Münbiç'i güvenli hale getiriyoruz ve Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönüyorlar, dönecekler" dedi.

'YA BUNLAR NE GERİCİ YA'

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 1700 yataklı şehir hastanemiz ile birlikte 5 adet sağlık tesisimizin şu anda inşası devam ediyor. Öyle ya adaylardan bir tanesi Sivas’a hızlı tren istemiyormuş. Ya bunlar ne gerici ya. Neymiş hızlı tren göçü hızlandırırmış. Vah zavallı ya. Bunlara kağnı verelim, kağnıyla yürüsünler.

SURUÇ AÇIKLAMASI

Erdoğan Suruç’taki kavgada yaşamını yitirenlerişn tamamı için rahmet diledi. Erdoğan daha önceki konuşmalarında esnafları PKK'li olmakla suçlamıştı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Geçtiğimiz günlerde Suruç’ta yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ve milletvekilimize ve ölenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir.”

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ERDOĞAN SURUÇ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren AKP’li milletvekilinin ağabeyinin PKK’liler tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. “Milletvekilimizin aynı zamanda adayımızın ağabeyi bu saldırıda PKK'lılar tarafından öldürüldü. Birçok kardeşi de yaralı vaziyette, ağır olanlar var hastanede. Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın bu seçim çalışmasını hazmedemeyen, bunu kabullenemeyenler dün ne ise bugün de aynıdır. Olayda milletvekilimizin kardeşinin yanında karşı taraftan da iki kişi öldü. 9 yaralı var.

Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum.

Biliyorsunuz bunlar daha önce de bölgede bizim pek çok il ve ilçe yöneticimizi ne yazık ki şehit ettiler. Biz bölgedeki Kürtleri, PKK'nın ve HDP'nin boyunduruğundan kurtarma yolunda mesafe katettikçe, bunlar yine en iyi bildikleri iş olan şiddete kayıyorlar. Bu şiddet, silah ellerinden alındığı anda, şu anda geldikleri noktaya bir defa gelemeyecekler. Ne bölgedeki kardeşlerimizi, ne partimiz mensuplarını, PKK ve HDP şiddetine terk etmeyeceğiz. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır" (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 17:09

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