Engelliler: Seçim sonrası unutuluyoruz

Engelli Hakları Forumu'nun ‘Engellilerin Seçim Bildirgesi’ başlıklı açıklamasında, olayların nesnesi değil öznesi olmak istedikleri belirtildi.

Engelli Hakları Forumu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nde 'Engellilerin Seçim Bildirgesi' başlığıyla bir basın açıklaması düzenledi. Çok sayıda engelli kuruluşu ve HDP İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Musa Piroğlu'nun da katıldığı basın açıklamasında engellilerin her seçim sonrasında unutulduğu, 24 Haziran ve sonrasında ise toplumda bir özne olarak daha katılımcı bir yapıda bulunacakları ifade edildi.

Açıklamayı okuyan Engelli Hakları Forumu üyesi Bilal Kızartıcı "Engellilerin yaşadıkları sorunların çok büyük bir bölümü, sayıları bu kadar çok olmasına karşın, günlük yaşam etkinliklerinde ve üretilen her türlü mal, hizmet ve olanağın tasarlanışı sırasında yok sayılmaları nedeniyle yaşanmaktadır. Bu yoksayışlar, seçim öncesi engellilerin birden bire anımsanışlarında kendini gösterebilmektedir. Seçim bildirgelerinde engellilerden en içten ifadelerle söz eden siyasi partiler sıra engelliler arasından milletvekili adayı belirlemeye gelince oldukça cimri tavırlar sergilemektedirler" dedi.

24 Haziran 2018 seçim sürecinde engellilerin daha önce görülmediği kadar fazla adaylık başvurusunda bulunduğunu söyleyen Kızartıcı, "Bu durum aslında engellilerin artık yok sayışların farkında olduklarını, bunu değiştirmek için işe el koyması istediklerini, siyasal sisteme katılma suretiyle toplum yönetiminde sorumluluk almaya hazır olduklarını ve bu nedenle daha katılımcı bir tavır sergilemeye karar verdiklerini göstermektedir" diyerek artık engelliler ile birlikte alınmayan hiçbir kararın engelliler tarafından desteklenmeyeceğini belirtti.

'NESNE DEĞİL ÖZNE OLMAK İSTİYORUZ'

Basın açıklamasının ardından söz alan Engelli Hakları Forumu Üyesi Fatih Mehmet Moray "Basın açıklamasından çıkan bir sonuç var: Biz olayların nesnesi değil öznesi olmak istiyoruz. Buradan sandık başkanları ve müşahitlerine sesleniyorum, görme engellilerin akıl sağlığı yerindedir. Oy kabinine kiminle gireceğine kendisi karar vermelidir" dedi.

'ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI'

Açıklamanın ardından görüşlerini aldığımız HDP İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Musa Piroğlu "Engelliler siyasetin bir aracı ve bakıma muhtaç insanlar olarak gösteriliyor. Bununla birlikte engelliler de kendilerini toplum icinde belirli bir alana sıkıştırarak siyasal ve toplumsal yaşamdan uzak tutuyor. Engelliler asıl olarak fiziki değil toplumsal bir engelle karşı karşıya. Ancak basın açıklamasında da görüldüğü üzere engelliler artık toplumsal ve siyasal süreçlerin bir aktörü olmak istiyor ve önüne çıkan engelleri yıkmak için adımlar atıyor. HDP bu konuda önemli adımlar attı. Ben İstanbul'dan, Veli Saçılık ise Ankara'dan aday oldu. Bunun dışında CHP' den Av. Turan Hançerli İstanbul 1. Bölge 10. sıradan aday. Kendisi engelli mücadelesi içinde önemli bir noktada" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 17:03

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