TMMOB: Yapı denetimi sürecinden dışlanıyoruz

TMMOB, yapı denetim sistemindeki düzenlemenin sahte mimar ve mühendisler yaratacağına, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atacağına dikkat çekti.

Mühendis ve mimarlar, yapı denetim sistemindeki yeni düzenlemeyle denetim süreçlerinden dışlanmalarına tepki göstererek hukuki süreç başlatacaklarını belirtti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin sahte mimar ve mühendisler yaratacağına, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atacağına dikkat çekildi.

TMMOB Genel Merkezinde yapılan açıklamada konuşan İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş, yapılan düzenlemeyle ruhsatı düzenleyen idarenin yetkilileri dışında yalnızca yapı denetim şirketi yetkilisinin imzasının alınmasının ruhsat açısından yeterli hale geldiğini belirtti. Kamu yararını gözeten hizmetler ile kamusal ve hukuki denetimi sağlayan işlemlerin iktidar tarafından yapı üretim sürecini yavaşlatan ‘bürokratik’ unsurlar olarak gösterildiğini belirten Tulumtaş, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Uygulamayla sahte mimar ve mühendislerin önünün açılacağını kaydeden Tulumtaş, “Etüt ve projelerdeki isimlerin gerçek olup olmadığı, büro sahiplerinin mühendis, mimar olup olmadıklarının tespit edilmesi bundan sonra imkansız hale gelecek, sahtecilik yaygınlaşacaktır” dedi. Mimar ve mühendislerin imzaları alınmadan hazırlanacak olan yapı ruhsatlarında proje denetimlerinin hangi yolla yapılacağının da muğlak olduğu vurgulayan Tulumtaş, “Halkın can ve mal güvenliği ile meslek haklarımıza yapılan bu saldırıya karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

‘RÜŞVET ÇARKINI AZALTIN’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da yapılan değişikliğin olumsuzluğuna örnek olarak, Eskişehir’de ölü bir kişiye ruhsat verilmesini paylaştı. Yapıların depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin denetimleri artık yapamayacaklarını belirten Candan, bürokrasinin mimar ve mühendislerin imza ya da evrak eksikliğinden değil, yerel yönetimlerdeki rüşvet çarkından kaynaklandığını ve bunun azaltılması gerektiğini vurguladı. EMO Ankara Şube Başkanı Ömürhan Avni Soysal ise, sadece mimar ve mühendislerin değil tüm yurttaşların bu sürece karşı mücadele etmesi gerektiğini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

İnşaat Mühendisleri: Yapı denetimi önemsenmiyor

Mimar ve mühendisler yapı denetimden de ihraç ediliyor

Yapı denetimi göstermelik olmasın

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 16:37

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