Denizli'de EMEP'in seçim standı OHAL gerekçesiyle kaldırıldı

Emek Partisi Denizli İl Örgütü'nün Candoğan'da açtığı seçim standı, OHAL gerekçesiyle kaldırıldı. Polis, partililerin broşür dağıtımına da engel oldu.

Denizli'de Emek Partisi'nin açtığı seçim standı, Denizli Emniyeti tarafından OHAL gerekçe gösterilerek kaldırıldı.

24 Haziran'da yapılacak seçimler için Candoğan'da stand açarak broşür dağıtımı yapan Emek Partisi üyeleri, Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından engellendi. Güvenlik Şube ekipleri standa gelerek "Seçime katılmadığınız için OHAL kanununa göre izin almanız gerekiyor" diyerek para cezası keseceğini belirtti. Karşılıklı diyaloglar sonucu stand kaldırıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Emek Partisi Denizli İl Başkanı Yusuf Cemal Mutaf, "İktidarın tek adam rejimi inşasında sarıldığı OHAL hukuksuzluğunu seçime günler kala bir kez daha yaşamış olduk. Bu yaşanan olay, OHAL koşullarında yapılan bir seçimin ne kadar antidemokratik olduğunu gösteriyor. Seçime 4 gün kala yaşanan bu olay tek adam rejiminin seçim sonrası ne kadar ileri gidebileceğinin bir işaretidir. O yüzden halk demokrasisine giden yolda yürüteceğimiz mücadeleyi büyütmek daha da önem kazanmıştır. Herkesi 24 Haziran'da yapılacak seçimde tek adam rejimine dur demeye ve Emek Partisi'nde örgütlenerek gerçek demokrasi ve gerçek halk iktidarını kurma mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz" dedi. (Denizli/EVRENSEL)

Büyükada'da HDP standına saldırıda 2 kişi bıçaklandı

Gölcük Değirmendere’de HDP standına saldırı: Yaralılar var

İYİ Parti standına saldırı: 1'i ağır 9 yaralı

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 15:39

www.evrensel.net