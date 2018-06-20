Eren Keskin için Stockholm'de ödül töreni düzenlendi

İnsan ve kadın hakları savunucusu Avukat Eren Keskin için İsveç'te ödül töreni düzenlendi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Anna Lindh Vakfı tarafından ödüle layık görülen insan ve kadın hakları savunucusu Eren Keskin için İsveç'in başkenti Stockholm'de ödül töreni düzenlendi. 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve yurt dışına çıkışı yasaklandığı için ödül törenine katılamayan Keskin'in ödülü kendisine ulaştırması için Olof Palme Merkezi Başkan Yardımcısı Mikael Nilsson'a verildi.

Anna Lindh'in doğum gününde düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan Avrupa Birliği ve Ticaret Bakanı Ann Linde, Anna Lindh'in dışişleri bakanı olmasına rağmen bir kadın ve insan hakları aktivisti olduğunu ancak İsveç'in feminist bir dış politika izlemesinin uzun zaman aldığını söyledi.

Dünyada ilk kez İsveç'in feminist bir hükümet ve dış politika uyguladığını öne süren Linde, yeni kurulan Ispanyol Hükümeti içinde kadınların çoğunlukta olmasından ve hükümetin kendisini feminist olarak adlandırmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Anna Lindh anısına verilen ödülün Eren Keskin'e verilmesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Linde, Keskin'in kadına yönelik şiddetin kaynağını tahlil eden değerlendirmelerinden alıntılar yaptı.

Anna Lindh Vakfı Başkanı Anna Hjelm-Wallen de, Eren Keskin sıradan bir avukat olmadığını, insan ve kadın haklarının savunulması için bedel ödemeyi göze alan bir aktivist olduğunu söyledi.

Keskin'in “Cinsel Taciz ve Tecaüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu'nun krulmasına öncülük ettiğini, şiddete uğrayan kadın ve LGBT bireylere hukuki yardımda bulunduğunu belirten Hjelm-Wallen, “Türkiye'de insan hakları aktivisti olmak pek kolay değil. Oldukça zor. Eren çalışmalarından dolayı hapis cezasına çarptırıldı. Bu tehdit ve suçlamalar karşısında gerilemeyip daha fazla mücadeleye sarıldı” dedi.

“Keskin'in cesur sesine Türkiye gibi ağır insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği bir ülkede gereksinim var” diyen Hjelm-Wallen ödülün Keskin'e destek olacağına, cesaretini daha da artıracağına inandığını söyledi.

Hjelm-Wallen'in konuşmasından sonra Keskin'in ödül töreninde gösterilmek üzere videoya kaydedilen konuşması katılımcılara izletildi.

Keskin, şu anda İnsan Hakları Derneği Genel Eş Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek şu ifadelerle katılımcılara seslendi.

“Bana son derece saygın ve bir kadın Anna Lindh adına verilen ödülün verilmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ödülün verilmesi için girişimde bulunan ve Türkiye'de yürüttüğümüz projelere destek veren Olof Palme Merkezi'ne de teşekkür ederim. İnsan hakları savunucuları ağır baskılar altında. Şu anda gerçekten insan haklarını ihlal eden son derece faşizan, erkek eğemen bir dönem söz konusu.”

Keskin, Kürdistan'da yaşanan katliamları duyurmaya çalışan Özgür Gündem gazetesinin gönüllü olarak genel yayın yönetmenliği görevini üstlendiği için 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve yurt dışına çıkışının yasaklandığını söyledi.

Yurt dışından insan hakları savunucularına verilen her desteğin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Keskin, kendisini ödüle layık gören Anna Lindh Vakfı'na teşekkür etti.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 14:57

www.evrensel.net