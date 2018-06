'Milyonlarca mülteci sömürü, şiddet ve istismar karşısında savunmasız'

İnsan Hakları Derneği, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, milyonlarca mültecinin yaşadığı sorun ve zulme dikkat çekti.

Dünyada 2001 yılından bu yana her yıl, 20 Haziran Dünya Mülteciler günü olarak anılıyor. İnsan Hakları Derneği Dünya Mülteci gününe ilişkin yaptığı açıklamada, dünyanın İkinci Dünya savaşından sonra; 2011 yılında başlayan Suriye savaşı ile dünya en büyük mülteci oranına ulaştığı kaydedildi. Birleşmiş Milletlerin Raporu’na göre 1996 yılında zorla yerlerinden edilenlerin sayısının 37.3 milyon iken 2017 Küresel Eğilimler Raporunda bu sayının 68.5 milyonu bulduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu sayının 25,4 milyonunu mülteciler, 43,1 milyonunu ise ülke içinden yerinden edilmiş kişiler oluşturmaktadır ve yüzde 52'si 18 yaş altı çocuklardan oluşuyor. 178 bin 800 çocuk ise refakatsiz ve ailelerden ayrı durumdadır” denildi.

Dünya Mülteciler Günü: Gerçekle yüzleşmeden kutlanamayacak gün

TÜRKİYE'DE MÜLTECİ SAYISI 4 MİLYONA DAYANDI

Suriye’de iç savaş ile birlikte başlayan yoğun göç dalgası nedeniyle, Türkiye'nin diğer ülkelere göre en fazla mülteci sayısına sahip olduğu aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Nisan 2018 Türkiye verilerine göre Türkiye’de bulunan mülteci sayısı toplamda 3.9 milyon olduğu, bunların 3.5 milyonu Suriyeli, diğerlerinin çoğunlukla de Afgan, Iraklı, İranlı, Somalili olduğu kaydedildi.

MÜLTECİLERE YÖNELİK SÖMÜRÜ ŞİDDET VE İSTİSMAR

Türkiye'de mültecilerin özellikle Urfa, Antep, İstanbul ve Çukurova bölgesinde yoğun olarak bulunduğu belirtilen açıklamada, ülkenin hemen her yerine dağılmış durumdaki mültecilerin barınma, çalışma, sağlığa erişim, eğitim ve hukuki sorunlar yaşadığı, şiddet gördüğü ifade edildi. Açıklamada en acı tablonun da çocukların ve kadınların cinsel istismara maruz kalması olarak ifade edildi. Bu konuda da her türlü koruma mekanizmasından yoksun olduklarına dikkat çekilen açıklamada, “Suriyeli kadınlar sınır illerinde özellikle 2. ve 3. eş olarak alınmaktadır. Çocuk yaşta evlilikler ve çocuk annelik oranı çok fazlalaşmıştır” denildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNDE KİLİT ALTINDA...

Geri gönderme merkezlerinde tutulan mültecilerin gün için de yalnızca 15-20 dakika havalandırmaya çıkarıldığı, 5-6 kişilik odalarda kilit altında tutulduğu aktarılan açıklamada, “Kadınlar ve çocuklar da dâhil olmak üzere temel haklardan yoksun, manevi ve sosyal ihtiyaçları karşılanmadan uzun süre bu merkezlerde tutulmakta, hiçbir şekilde dışarıyla irtibat kuramamaktadırlar. Kısmen irtibat kurabilenler ise korktuklarından başvuru yapmamaktalar. Geri Gönderme Merkezlerine sivil toplum kurumlarının giriş izinleri de ne yazık ki bulunmamaktadır” denildi.

AVRUPA'NIN UTANÇ VEREN MÜLTECİ PAZARLIĞI

Açıklamada mülteciler konusunda vurgulanan en önemli nokta ise gelişmiş ülkelerin mültecileri pazarlık konusu etmesi oldu. Savaşlar, yoksulluk ve can güvenliğinden kaynaklanan ve giderek artan mülteci sorununa insan yaşamını ve refahını gözeten kesin çözüm üretmedikleri belirtilen açıkamada, ayrıca bu ülkelerin utanç verici bir anlaşma olan Geri Kabul Anlaşması ile mültecileri çaresiz bıraktığı ifade edildi. Yüzlerce mültecinin her yıl can güvenliği olmadan, ilkel yöntemlerle, insan tacirleri aracılığı ile yapılan yolculuklarda can verdiği hatırlatılan açıklamada, 2018 yılında sadece 6 bin 106 kişinin üçüncü bir ülkeye yerleştirildiği aktarıldı. Toplam mültecilere oranla bu sayı trajikomik biçimde ABD'de 1140, Almanya'da 1001, Hollanda'da 822, Kanada'da 731, diğer üçüncü ülkelerde ise 2 bin 412 oldu.

İNSAN ONURUNA YAKIŞAN ÇÖZÜMLER ÜRETİLSİN

Türkiye'deki tüm geri gönderme merkezleri ve kampların denetime açılması gerektiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: “Emek sömürüsünün önüne geçilmeli, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere istismara karşı korunmalıdırlar. Eğitim ve sağlığa erişim hakları düzeltilmeli, yaşam alanları rehabilite edilmelidir. Kötü koşullarda yaşam alanlarından çıkartılarak insan onuruna yakışan alanlarda yaşatılmalıdırlar. 20 Haziran Dünya Mülteci Günü, insanlık zincirinin bu en zayıf halkası olan halklara karşı devletler ve tüm kurumlar insanlık görevlerini yerine getirmelidirler. İlgili tüm ulusal ve uluslararası kuruluşları mültecilerin sorunlarına eğilmeye, kesin ve insan onuruna yakışan çözümler üretmeye davet ediyoruz.”

KÜRTLER KENDİ ÜLKESİNDE MÜLTECİ DURUMA DÜŞTÜ

Açıklamada Türkiye'ye gelen mültecilerin yanı sıra iç göçmenlere de dikkat çekildi: “Dünya Mülteciler Günü’nde Türkiye’de zorla yerinden edilen ve iç göçmen konumuna düşürülen Kürt ailelerden de bahsetmek gerekir. 16 Ağustos 2015 tarihinde başlayan ve halen devam eden sokağa çıkma yasakları süresince Diyarbakır Sur, Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri, Mardin Nusaybin, Hakkâri Yüksekova başta olmak üzere çok sayıda ilçe merkezinde yürütülen askeri operasyonlar sonucu on binlerce konut, iş yeri ve kamu binası yıkılmıştır. En az 500 bin olduğunu tahmin ettiğimiz insan evsiz bırakılmıştır. Bu kişiler halen kalıcı konutlarına kavuşamamıştır.” (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 14:53

www.evrensel.net