Süperpak’ta sıfır zamma karşı grev başladı

MM Süperpak Ambalaj’ın 3 fabrikasında çalışan Selülöz-İş üyesi işçiler, toplusözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine greve çıktı.

Metehan UD

İzmir

Ambalaj üretimi yapan Süperpak’ın 3 fabrikasında çalışan Selülöz-İş üyesi işçiler sabah saatlerinde greve başladı. Patronları dayatmadan vazgeçerek masaya çağıran işçiler, mücadelede kararlı.

Avusturya merkezli Mayr-Melnhof Packaging Şirketine ait MM Süperpak Ambalaj’ın İzmir, Karaman ve Gaziantep fabrikalarında üretim durdu. Şirket temsilcileri ile fabrikalarda örgütlü Türk-İş’e bağlı Selülöz-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine 250 civarında işçi greve çıktı. 26 Ocak’ta başlayan 2 yıllık toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, sendikanın maaşlardaki net 475 TL zam talebine karşı, patron temsilcileri siparişlerdeki düşüklüğü gerekçe göstererek yüzde sıfır zam dayatmasında bulundu.

Şirketin İzmir Torbalı Ayrancılar’daki fabrikasında da gece vardiyasının sonlanması ile birlikte grev pankartları asıldı. Burada işçilere açıklamada yapan Sendika Genel Başkan Vekili Bekir Yurdakul “İşveren lokavt kararı ile birlikte yaptığı açıklamayla sendikamızın uzlaşmaz, anlaşmaz ve iyi niyetli olmadığını söylemiştir. Bu doğru değil. En son 7 Haziran tarihinde bize sıfır zam önerisinde bulundular. Biz bunu sizler adına kabul etmedik. Bu grev umarım en kısa zamanda sizlerin adına sonlanır” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘SİPARİŞLERDEKİ AZALMA BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL’

Evrensel'e konuşan İşyeri Baştemsilcisi İsmail Güderoğlu da patronlarının tutumundan kaynaklı sözleşme sürecinde adım atılamadığını belirterek “Fabrikanın brüt ücret uygulamasındaki ısrarı da sözleşmelerin tıkanmasına sebep olmuştur. Biz önceki yıllarda olduğu gibi net ücret uygulamasına dönülmesini talep ediyoruz. 475 liralık net zam önerisini de işçi arkadaşlarımızın teklifleri doğrultusunda belirledik. Net olarak yüzde 28’lik bir zam önerimiz var. Ülkenin ekonomik durumunu ve kâra geçmediğini dile getirerek bizim iki yıl daha aynı maaşla çalışmamızı istiyorlar ancak biz üzerimize düşen görevi son gün sabahına kadar yaptık. Siparişlerdeki azalma üst yöneticilerin bir problemidir. Bizi bağlayıcı bir durumu yok. Hangi saatte işe gel dedilerse geldik, gerekirse mesaiye kaldık. Grevimiz gidebildiğimiz yere kadar da gidecek. Sözleşmeyi hâlâ masada çözmek için geç değil” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

‘EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞI BU OLMAMALIYDI’

Operatör yardımcısı olarak çalışan diğer İşyeri Temsilcisi Ramazan Karadağ da fabrikadaki çıplak maaşların asgari ücretin biraz yukarısında olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“15-20 yıl hatta fabrikanın kuruluşundan beri burada çalışan arkadaşlarımız var. Hepimizin çok büyük emeği var. Sendika ile birlikte maaşlarımız kısmen düzelse de istediğimiz seviyede değil. Aldığımız maaşla ancak karnımızı doyurabiliyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar da buradayız.”

KARAMAN'DAKİ İŞÇİLER GREVİ OYUN HAVALARIYLA KARŞILADI

Süperpak'ın Karaman'da bulunan fabrikasındaki işçiler, grevin ilan edilmesini coşkuyla karşıladı. Grev pankartının asılmasının ardından işçiler oyun havaları eşliğinde grevi karşıladı.

Süperpak işçileri sıfır zam dayatmasına karşı greve çıkıyor

Süperpak işçileri toplusözleşmeye hazırlanıyor

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 15:15

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