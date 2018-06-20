HDP son mitingini İzmir'de yapacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 24 Haziran seçimleri öncesinde son mitingini İzmir'de yapacak.

Halkların Demokratik Partisi İzmir il Örgütü yaptığı basın toplantısı ile İzmirlileri 23 Haziran'da Gündoğdu Meydanı'nda yapacakları basın toplantısına davet etti. Mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder katılacak. Saat 13.00’te başlayıp, 17.30’da bitirilecek.

HDP İzmir İl Eş Başkanı Semra Uzunok, mitingle birlikte seçim çalışmalarının bitirileceğini belirterek "Miting alanını Selahattin Demirtaş üzerine başvuru yaparak aldık. Demirtaş’ın mitingi bu miting. Kendisinin bu mitinge getirilmesi konusunda Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptık ama başvurumuz reddedildi. Dünyada ve Türkiye’de ilk kez cezaevinde tutsak edilen bir cumhurbaşkanı adayı miting yapıyor. Bu Türkiye demokrasisi açısından oldukça anlamlı. Umarız, 24 Haziran’dan sonra ülkede demokrasi ve barış mücadelesini kazanırız" dedi.

25 Haziran’da Türkiye’deki demokrasi ittifaklarının daha özgür siyaset yapacağını ifade eden Uzunok şunları söyledi "Demirtaş mitinge katılamayacak ama onun yerine binlerce Demirtaş olacak. Demirtaş’ın yoldaşları, yurttaşlar olarak onun yerine alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimiz birer Demirtaş olarak o gün mitingimizi gerçekleştireceğiz. Yaşanan bazı saldırılar bizi endişelendiriyor ama biz bu mitingin en güvenilir şekilde tamamlanacağını biliyoruz. Çağrımızı da buna göre yaptık. Kendi güvenlik önlemlerimizi de alıyoruz. İzmir’de bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. İzmir demokrasi kentidir". Çalışmalarını Demirtaş’ın ikinci tura çıkacak yaptıklarını anlatan Uzunok, seçmenlerden destek istedi.

Basın toplantısında EMEP ve Halkevleri yöneticileri de 23 Haziran'daki mitinge katılım çağrısı yaptı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 14:01

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