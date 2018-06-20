Emin Koramaz yeniden TMMOB Başkanı

TMMOB 45. Dönem Olağan Genel Kurulu’nun ardından gerçekleşen görev dağılımıyla Emin Koramaz yeniden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 45. Dönem Olağan Genel Kurulu’nun ardından görev dağılımını yaptı.

31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Genel Kurulun ardından ilk toplantısını yapan yeni yönetimin görev dağılımı sonrası Emin Koramaz yeniden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı Selçuk Uluata olurken, Tores Dinçöz Sayman üye, Ekrem Poyraz, Ülkü Karaalioğlu, Mehmet Besleme, Niyazi Karadeniz, Ayşegül Oruçkaptan, Baki Remzi Suiçmez Yürütme Kurulunda yer aldı. Yönetim Kurulu üyeleri ise şöyle: Birkan Sarıfakıoğlu, Bülent Onat, Ufuk Ataç, Can Durgu, Feramuz Aşkın, Yaşar Üzümcü, Ata Can Kale, Murat Fırat, Ali Burak Yener, Cemalettin Küçük, Ayşegül Akıncı Yüksel, İsmet Aslan, Mehmet Çelik, Deniz Kimyon Tuna, Emre Fidan. TMMOB Yönetim Kurulu ilk toplantısında yapılan görev dağılımı sonrası yeni Yönetim Kurulu üyeleri, TMMOB'nin yürüttüğü mesleki demokratik mücadelenin geliştirilerek sürdürüleceğini dile getirdiler. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 13:57

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