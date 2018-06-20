Üniversiteliler arasında Muharrem İnce ve İYİ Parti etkili

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, seçime günler kendi kala eğilimlerini ve taleplerini anlattı.

Sırma DOLAR

İstanbul

Seçimlere günler kala, üniversite gençliği de tartışmalara, kendi eğilimleri ve talepleri ile katılıyor. 24 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanı seçimi öncesi Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri ile beklentilerini konuştuk.

Okulun CHP seçmeni demokrat gençleri Muharrem İnce’nin adaylığından oldukça memnun. 2014 Cumhurbaşkanı seçimlerinde CHP-MHP çatı adayı fikrini doğru bulmadığını hatta o dönem sandığa gitmediğini belirtiyor ve ekliyor: “CHP benzer bir aday çıkarsa yine gitmezdim” CHP seçmeni öğrenciler, gündemi az çok takip ettiklerinde konuşmaları ve vaatleri ile şu an meydanlardaki en güçlü adayın Muharrem İnce olduğunu belirtiyor. İnce’nin meydanlardaki hazır cevap ve espirili üslubu kadar, konuşmalarının arasinda değindiği bilimsel bilgi, bilimin önemi gibi konuların da özellikle üniversitede gençleri arasında sempati yarattığı görülüyor.

YTÜ’de, gençlerin gündeminde ekonomi de var. Artan ev kiraları, yeme, içme, giyinme gibi temel ihtiyaçlara yüklenen zamlar ile Euro ve Dolardaki artış, gençlerin yurt dışına çıkma hayallerini de epey olumsuz etkilemiş. Yine ithal mallardaki fiyat artışı da gençleri endişelendiriyor.

AKP seçmeni olan bazı üniversitelilerin 24 Haziran seçimleri için Meral Akşener ve İYİ Partiyi altarnatif olarak gördükleri anlaşılıyor. Gençlerde AKP’den kopuşun sebebini sorduğumuzda benzer yanıtlar alıyoruz: ekonomik nedenler.

İlk kez oy kullanacak bir üniversiteli, ideolojik olarak MHP’ye yakın olduğunu ancak MHP’nin AKP ve Erdoğan ile kurduğu ittifaktan memnun olmadığını, diğer parti ve adayları da alternatif bir seçenek olarak göremediği için sandığa gitmeyeceğini belirtiyor. Bu durumun tam tersi olarak AKP-MHP ittifakından rahatsızlık duyduğu için İYİ Partiyi seçenek olarak söyleyen üniversitelilerle de karşılaşıyoruz.

İYİ Partiyi destekleyenler arasında belli bir kesim, Türkiye siyasetinde kadın siyasetçilere daha fazla yer verilmesi gerektiği ve Meral Akşener’in bu anlamda sempati uyandıran bir siyasetçi olduğunu düşünüyorlar.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 12:35

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