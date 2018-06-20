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SEÇİM ÖZEL 24 Haziran seçimleri ve AKP'nin 'Şahlanış ve Türkiye vakti' sloganı
Evrensel gazetesi Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu ile 24 Haziran seçimlerini ve AKP'nin 'Şahlanış ve Türkiye vakti' sloganını konuştuk.
24 Haziran'a birkaç gün kala partilerin seçim çalışmaları son hızla devam ediyor. AKP'nin devletin olanaklarını kullanarak da yürüttüğü propaganda çalışmalarında özellikle vurgu yaptığı noktalar arasında 'küllerinden doğma' ve 'şahlanma' gibi ifadeler dikkat çekiyor. Evrensel gazetesi Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu ile 24 Haziran seçimlerini ve AKP'nin 'Şahlanış ve Türkiye vakti' sloganını konuştuk. (Evrensel WebTV)
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 12:45
Bülent Falakaoğlu'nun ''Şahlanış ve Türkiye vakti' mi?' adlı
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