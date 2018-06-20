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    24 Haziran seçimleri ve AKP'nin 'Şahlanış ve Türkiye vakti' sloganı

    Evrensel gazetesi Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu ile 24 Haziran seçimlerini ve AKP'nin 'Şahlanış ve Türkiye vakti' sloganını konuştuk.

    20 Haziran 2018 11:17

    24 Haziran'a birkaç gün kala partilerin seçim çalışmaları son hızla devam ediyor. AKP'nin devletin olanaklarını kullanarak da yürüttüğü propaganda çalışmalarında özellikle vurgu yaptığı noktalar arasında 'küllerinden doğma' ve 'şahlanma' gibi ifadeler dikkat çekiyor. Evrensel gazetesi Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu ile 24 Haziran seçimlerini ve AKP'nin 'Şahlanış ve Türkiye vakti' sloganını konuştuk. (Evrensel WebTV)

    Bülent Falakaoğlu'nun ''Şahlanış ve Türkiye vakti' mi?' adlı
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    Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 12:45
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