Gürkan: Acı reçeteyi kabul etmeyeceğiz

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Adana'daki halk toplantısında ortak mücadelenin geliştirilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Adana’da halk toplantılarına devam eden EMEP’in Seyhan İlçesi Ova Mahallesi’nde düzenlediği sokak toplantısına Genel Başkan Selma Gürkan katıldı. Yuttaşlara seslenen Gürkan, “Demokrasi için HDP ve Demirtaş sandıktan güçlü çıkmalı” dedi, ortak mücadele çağrısı yaptı.

'TEK ADAM BÜTÇEYİ BELİRLEYECEK'

Adana’nın Şakirpaşa Mahallesinde, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan’ın da katıldığı halk toplantısında vatandaşlar biraraya geldi. Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Sevil Aracı, “İçimizden KHK ile ihraç edilen arkadaşlarımız oldu. Açıkçası, AKP bu seçimden güçlü çıkacak olursa her şey daha kötüye gidecek. Emek Partisi olarak bu seçimlerde demokrasi talebini daha çok haykırma çağrısı yaparken HDP’yi de destekleme kararı aldık” diye konuştu.

Sonrasında söz alan EMEP Genel Başkanı Gürkan, “Tek adam zihniyetinin seçim alması durumunda, 80 milyonun ürettikleri değerler tek adamın emrine verilecek” dedi. Bu durumda yolsuzlukların yasallaşacağını, örtülü ödenekler ve yani gayrı meşru ilişkilere alan açılacağını söyleyen Gürkan “Biz Cumhurbaşkanı’nın örtülü ödeneklerinden nerelere para gittiğini daha önce de gördük” diye konuştu.

‘ACI REÇETEYE KARŞI MÜCADELEYİ TARTIŞMAK GEREKİR’

24 Haziran sonrası gündeme getirilen acı reçete tartışmalarına da değinen Gürkan şöyle konuştu: “Tek adamdan kurtulalım derken daha güler yüzlü, bize yakın başka bir tek adamı tercih etmek zorunda değiliz. Güveneceğimiz tek şey halk olarak bizim kendi gücümüzdür. 70’li yıllarda devlet eliyle sendikal bürokrasinin örgütlenmesini engelleyen şey 15-16 Haziranda birleşen işçilerin kararlılığıydı. 12 Eylül karanlığını dağıtan madencilerin ayak sesleriydi. Büyük madenci grevini, bahar eylemlerindeki işçilerin ortak mücadelesini unutmadık. Adana TEKEL’de 78 gün süren direniş de 4-C dayatmasına en iyi cevaptı. Yine geniş bir yelpaze bugün ‘Kürt sorunu çözülmeli’ diyorsa, bu Kürt halkının kararlı mücadelesiyle olmuştur. Çocuk evliliklerini, başı açık/kapalı hiç fark etmez, kadınlar boşa çıkarmıştır. 7 Haziran’da bu ülkenin aydınlık yüzleri, başkanlığa giden yolunu tıkamıştır. Bizim EMEP olarak bu dönem acil görev olarak gördüğümüz şey; tek adamın durdurulması ve ortak mücadele platformları ile demokrasiyi kazanmaktır.” (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 12:54

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