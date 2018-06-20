Bakan Yılmaz seçim vaadini açıkladı: Ev ödevi yok

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bundan sonra hiçbir öğretmenin öğrencisine ev ödevi vermeyeceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni eğitim döneminde hayata geçirilecek 'vaatlerini' açıkladı.

Öğrencilerin daha çok derste yoğunlaştırmalarını hedeflediklerini belirten Yılmaz “Bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, öğrencisine ev ödevi vermeyecektir. Öğrencilerimizin dikkatlerini daha çok derse yoğunlaştırmalarını, konuyu derste öğrenmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarımız da okulda, sınıfta öğrendiklerini eve gittiklerinde tekrarlayacaklar, öğrendiklerini daha da pekiştireceklerdir. Bundan sonra ezber olmayacak, eski dershane eğitim usulleri tekrar edilmeyecek” dedi.

Yılmaz ayrıca “Tam gün eğitime geçen okullarımızda öğle yemeklerini bakanlık olarak biz karşılayacağız” açıklamasında bulundu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 11:03

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