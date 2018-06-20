Berat Albayrak: Çocuklarım için Ankara'da bekar hayatı yaşadım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yoğun bir çalışma temposu olduğunu belirterek Ankara'da 'bekar hayatı' yaşadığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, mevcut görevini yaparken çocuklarının okul hayatının zarar görmemesi için Ankara'da bekar hayatı yaşadığını söyledi. Albayrak, umudunun 24 Haziran'dan sonra mesai yükünün hafifleyip İstanbul'a dönmek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak dün akşam A Haber kanalında açıklamalar yaptı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, ​24 Haziran'daki seçimlerde İstanbul 1. bölgeden aday gösterilen Albayrak, 2.5 yıldır hükümette bakan olarak görev yaptığını hatırlattı ve bu süreçte Ankara’da yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunu belirtti.İstanbul’daki çocukları ile yeterince ilgilenemediğinden dolayı üzüntüsünü dile getiren Albayrak, eşi Esra Albayrak’a bu süreçte çocuklarına gösterdiği ilgi için teşekkür de etti.

24 Haziran'dan sonra yükünün hafiflemesini umduğunu söyleyen Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

“Çocukların okul hayatı zarar görmesin diye bütün bu süreçte Ankara’da bekar hayatı süreci yaşadım. Hakikaten Esra bu süreçte İstanbul’da tüm çocukların idaresi, eğitimi, bakımı… Tüm bu süreçlerin daha iyi geçmesi için bizim eksikliğimizi hissettirmemek için fedakarca bir süreç yaşadı. İnşallah umudumuz o. 24 Haziran’dan sonra biraz daha mesai yükü azalırsa bizler daha çok İstanbul’da vakit geçirirsek o yükü biraz daha hafifletip inşallah o noktaya getiririz. Ben hep söylüyorum. Kul ne isterse Allah onu verir." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 10:36

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