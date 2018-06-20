Fotoğraf: Cem Gül/EVRENSEL
Arnavutköy'de kadın cinayeti: Eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdü
20 Haziran 2018 10:16
Arnavutköy'de bir erkek, eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdü. Ardından intihar girişiminde bulundu.
Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde Mehdin Elgün, eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdü. Nurşen Elgün ve kızı E. Elgün'ün ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
İhbar üzerine Mehdin E'nin evine giden polis ve sağlık ekipleri, Nurşen E. ile E. Elgün'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Gözaltında tutulan Mehdin E'nin sorgulamasının sürdüğü bildirildi. (AA)
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 10:22
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