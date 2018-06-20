Arnavutköy'de kadın cinayeti: Eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdü

Arnavutköy'de bir erkek, eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdü. Ardından intihar girişiminde bulundu.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde Mehdin Elgün, eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdü. Nurşen Elgün ve kızı E. Elgün'ün ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

İhbar üzerine Mehdin E'nin evine giden polis ve sağlık ekipleri, Nurşen E. ile E. Elgün'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Gözaltında tutulan Mehdin E'nin sorgulamasının sürdüğü bildirildi. (AA)

Fotoğraf: DHA

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 10:22

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