Seçim Günlüğü (20 Haziran 2018) - 2 kez oy kullanan kişi gözaltında

2 KEZ OY KULLANAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

YSK Başkanı Sadi Güven, hem Belçika'da hem İzmir'de oy kullandığı tespit edilen vatandaşın gözaltına alındığını açıkladı.

YSK Başkanı Güven açıkladı; 2 kez oy kullanan kişi gözaltına alındı YSK Başkanı Sadi Güven, hem Belçika'da hem İzmir'de oy kullandığı tespit edilen vatandaşın gözaltına alındığını açıkladı.

HDP'NİN İKİ PM ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

HDP PM üyesi Abdulselam Demirkıran ve Arife Çınar gözaltına alındı.

HDP'nin iki PM üyesi gözaltına alındı HDP PM üyesi Abdulselam Demirkıran ve Arife Çınar gözaltına alındı.

‘SEÇİM TARİHİ YAKLAŞTIKÇA ORANLAR BİRBİRİNE YAKLAŞIYOR’

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Haziran seçimlerine günler kala oranların birbirine yaklaştığını yazdı ve "Adım adım her türlü sürprize açık bir seçime doğru yaklaşıyoruz" yorumunu yaptı.

Selvi: Seçim tarihi yaklaştıkça oranlar birbirine yaklaşıyor Abdulkadir Selvi, 'Adım adım her türlü sürprize açık bir seçime doğru yaklaşıyoruz.' dedi.

24 HAZİRAN'DA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 13 MADDE

Seçime 5 gün kala seçmenlerin oy verme günü dikkat etmesi gereken 13 önemli nokta:

Grafik: AA

24 Haziran'da dikkat edilmesi gereken 13 madde Türkiye, 24 Haziran'da seçimlere gidiyor. Peki seçmen, oy verme gününde nelere dikkat edecek, hangi kurallara uyacak. 13 maddede sizlerle.

YILDIRIM: ONLARI EĞLENDİREBİLİYORSAK BU İYİ BİR ŞEY

Başbakan Binali Yıldırım, İnce'nin kendisine 'eğlenceli' dediğinin hatırlatılması üzerine 'Onları eğlendirebiliyorsak bu da iyi bir şey' dedi.

Yıldırım'dan muhalefete: Onları eğlendirebiliyorsak bu iyi bir şey Başbakan Binali Yıldırım, İnce'nin kendisine 'eğlenceli' dediğinin hatırlatılması üzerine 'Onları eğlendirebiliyorsak bu da iyi bir şey' dedi.

BEYLİKDÜZÜ’DE İBRE MUHALEFETTEN YANA

Seçimin nabzını tuttuğumuz Beylikdüzü'de muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlerin morali ve seçimlerden beklentisi yüksek.

Beylikdüzü’de ibre muhalefetten yana Seçimin nabzını tuttuğumuz Beylikdüzü'de muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlerin morali ve seçimlerden beklentisi yüksek.

CHP’Lİ BİNGÖL: ÜLKE TARİHİNİN EN EŞİTSİZ SEÇİMLERİNE GİDİYORUZ

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl: OHAL imparatorluğuna boyun eğmeyeceğiz. Kazanan demokrasi olacaktır.