YSK Başkanı Güven açıkladı; 2 kez oy kullanan kişi gözaltına alındı

YSK Başkanı Sadi Güven, hem Belçika'da hem İzmir'de oy kullandığı tespit edilen vatandaşın gözaltına alındığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Sadi Güven, sosyal medyada mükerrer oy kullandığı iddia edilen bir kadının gözaltına alındığını açıkladı. Güven, "Aynı isimle farklı kimlikleri taşıyan kişiler olduğunu gördük" ifadesini kullandı.

Belçika'da yaşayan bir vatandaşın sosyal medya hesabından hem yurt dıında, hem de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığı anların fotoğraflarını paylaşması tartışma yaratmıştı.

Konuya ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan YSK Başkanı Sadi Güven, o vatandaşın İzmir'de gözaltına alındığını söyledi.

Başkası adına oy kullanmanın 5 yıl hapis cezası olduğunu hatırlatan Güven, "Seçimle ilgili her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 09:58

www.evrensel.net