Yıldırım'dan muhalefete: Onları eğlendirebiliyorsak bu iyi bir şey

Başbakan Binali Yıldırım, İnce'nin kendisine 'eğlenceli' dediğinin hatırlatılması üzerine 'Onları eğlendirebiliyorsak bu da iyi bir şey' dedi.

Yıldırım, Star TV'de yayımlanan "Nazlı Çelik ile Seçim Özel" programında yaptığı açıklamada, 657'ye tabi memurların sözleşmeli yapılacağı yönündeki iddialarla ilgili soruyu yanıtladı. Yıldırım muhalefeti "Onları eğlendirebiliyorsak bu da iyi bir şey yani canları sıkılıyor zaten" sözleriyle eleştirdi.

Memurların nasıl çalışacaklarının anayasada belli olduğunu, bu konuda bir değişiklik yapılmayacağını bildiren Yıldırım, "Öyle bir şey yok. Anayasada zaten bunun tanımı yapılmış. 657'nin kapsamı belli, nasıl çalışacakları belli. Memurlarla ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Zaman zaman böyle yalan dolan laflar ortaya atılıyor, kafa karıştırılmaya çalışılıyor. Oy avcılığının ötesinde bir şey değil. Herkes kendi statüsü neyse o statüyle çalışmaya devam edecek" dedi.

'KAMPANYALARI İYİ GİTMİYOR'

Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisine "eğlenceli" dediğinin hatırlatılması üzerine, "Onları eğlendirebiliyorsak bu da iyi bir şey yani canları sıkılıyor zaten. Kampanyaları iyi gitmiyor, millet artık söylemlerinin içinin boş olduğunu anladı. Dolayısıyla ben koltuğumu bırakmak için mücadele ediyorum, onlar koltuk kapmak için mücadele ediyorlar ama o kadar kolay olmadığını da bilmeleri lazım" dedi.

Yıldırım, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu için "(Hızlı tren göçü artırıyor, Sivas'a hızlı trene ne gerek var) dedikten sonra daha söylenecek laf bulamıyorum." ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 09:16

www.evrensel.net