Portekiz, Fas'ı Ronaldo'nun tek golüyle mağlup etti: 1-0

Dünya Kupası B grubu üçüncü maçında Ronaldo, takımının ve kendisinin turnuvadaki 4'üncü golünü kaydetti ve Portekiz, Fas'ı tek golle mağlup etti.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası B grubu maçında Portekiz ile Fas karşılaştı. Cristiano Ronaldo, Portekiz'in ve kendisinin turnuvadaki 4'üncü golünü kaydederek takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Luzhniki Stadı'nda 78 bin taraftarın izlediği maçın henüz 4'üncü dakikasında Moutinho'nun ortasında kale önünde yatarak kafa vuruşunu yapan Cristiano Ronaldo, Portekiz'i 1-0 öne geçirdi. Ronaldo, dünya kupası kariyerindeki 75'inci şutu olan bu golü ile kupa tarihinde kaleye en çok şut atan futbolcu unvanını Brezilyalı Ronaldo'dan almış oldu.

Bu sonucun ardından B grubunda puanını 4'e çıkaran Portekiz, gruptaki son maçını 25 Haziran'da İran ile oynayacak. Gruptan çıkma şansı kalmayan Fas ise yine 25 Haziran'da İspanya ile oynayacak.

URUGUAY, SUUDİ ARABİSTAN'LA 3. KEZ KARŞILAŞIYOR

A Grubu mücadelesinde saat 18:00'de Uruguay ile Suudi Arabistan karşılaşacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar yapılan iki hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın yenilgisi bulunmuyor. Arap temsilcisi, Uruguay karşısında 1 galibiyet alırken, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

İRAN İLE İSPANYA İLK MAÇLARINA ÇIKIYOR

Grubu ikinci maçında saat 21:00'de karşılaşacak olan İran ile İspanya, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşı karşıya gelmedi.

İran ile İspanya arasında Kazan Arena'da oynanacak mücadele saat 21.00'te başlayacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 17:25

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