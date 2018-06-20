2018 Dünya Kupası'nda günün maçları (20 Haziran Çarşamba)

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bugün A Grubu ve B Grubu'ndaki ikinci maçlar tamamlanacak.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, bugün A ve B gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında B Grubu'nda Portekiz ile Fas karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanancak mücadele saat 15.00'te başlayacak.

İkinci maçında, A Grubu'nda ilk maçını kazanan Uruguay, Suudi Arabistan karşısına çıkacak. Rostov Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00.

Günün son maçı ise İran ile İspanya arasında olacak. B Grubu mücadelesi Kazan Arena'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.

URUGUAY, SUUDİ ARABİSTAN'LA 3. KEZ KARŞILAŞIYOR

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Uruguay ile Suudi Arabistan, yarın tarihlerinde üçüncü kez karşılaşacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar yapılan iki hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın yenilgisi bulunmuyor. Arap temsilcisi, Uruguay karşısında 1 galibiyet alırken, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

İRAN İLE İSPANYA İLK MAÇLARINA ÇIKIYOR

Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek İran ile İspanya, tarihlerindeki ilk maçı oynayacak.

İki takım daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşı karşıya gelmedi.

İran ile İspanya arasında Kazan Arena'da oynanacak mücadele saat 21.00'te başlayacak.

PORTEKİZ İLE FAS İKİNCİ RANDEVUDA

B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek Portekiz ile Fas tarihlerindeki de ikinci maçı oynayacak.

Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak mücadele 15.00'te başlayacak.

Bu maç öncesinde, İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz 1 puana sahipken, İran'a mağlup olan Fas'ın ise puanı bulunmuyor.

Dünya Kupası'nda 20 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçların programı şöyle:

A Grubu:

18.00 Uruguay-Suudi Arabistan (Rostov Arena - Rostov-na-Donu)

B Grubu:

15.00 Portekiz-Fas (Luzhniki Stadı - Moskova)

21.00 İran-İspanya (Kazan Arena - Kazan) (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 09:01

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