HDP PM üyesi Arife Çınar, Menemen’de akşam saatlerinde gözaltına alındı. Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 10:46
Fotoğraf: Pixabay
HDP'nin iki PM üyesi gözaltına alındı
20 Haziran 2018 07:50
HDP PM üyesi Abdulselam Demirkıran ve Arife Çınar gözaltına alındı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclis (PM) üyesi Abdulselam Demirkıran Adana'dan Mersin'e giderken yol kontrolünde gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Demirkıran'ın Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
ARİFE ÇINAR DA GÖZALTINA ALINDI
HDP PM üyesi Arife Çınar, Menemen’de akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) üyesi Arife Çınar, dün akşam saatlerinde İzmir’in Menemen ilçesinde gözaltına alındı. Seçim çalışması yürüttükleri sırada polislerce durdurulan Çınar, hakkında “yakalama kararı” olduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan Çınar, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubeye götürüldü. (MA)
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