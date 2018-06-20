CHP’li Bingöl: Ülke tarihinin en eşitsiz seçimlerine gidiyoruz

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl: OHAL imparatorluğuna boyun eğmeyeceğiz. Kazanan demokrasi olacaktır.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, eşitsiz ve adil olmayan bir şekilde seçimlere gidildiğini ifade etti. İktidarın bu hukuksuz uygulamalarının kaybetme korkusunun bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Bingöl, “İktidarın baskısına, ötekileştirme çabalarına, yaratmaya çalıştığı OHAL imparatorluğuna boyun eğmeyeceğiz.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, seçimlere kısa süre kala kampanya sürecini değerlendirdi. İktidarın, seçime giden süreci ideolojik ve baskı aygıtlarının tümüyle kontrol etmeye çalıştığını belirten Bingöl, Türkiye siyasi tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı adayının ve onunla ittifak yapan partinin genel başkanının kendilerine oy vermeyen herkesi terörist ilan ettiğini söyledi. Bingöl, seçim sürecinde yaşanan bir diğer ilkin ise Cumhurbaşkanı adaylarından birinin cezaevinde propaganda yapmak durumunda kalması olduğunu ifade etti. Ülke tarihinin en eşitsiz ve adil olmayan seçimlerine gidildiğinin altını çizen Bingöl, “Bir tarafta devletin bütün imkanlarını seferber eden, kendisine oy vermeyenleri terörist ilan eden, bütün medyayı kendine bağlayarak rakiplerini gün boyunca terör örgütleriyle ilişkilendiren, devletin televizyonunu parti yayın organına çeviren bir yapı; diğer tarafta ise tüm bunlara rağmen mücadeleyi bırakmayan, kendi imkanlarını sonuna kadar kullanan, demokrasi ve özgürlük için mücadele eden bir muhalefet var.” diye konuştu.

‘KAZANAN DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI OLACAK’

Seçim sürecinin Anayasa’nın serbestlik, eşitlik, gizlilik ve dürüstlük ilkelerine aykırı şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Bingöl, adil, eşit ve dürüst bir seçimin ancak hukuk devleti koşullarında gerçekleşebileceğini vurguladı. Bingöl, karşılaşılan tüm hukuksuz ve adaletsiz uygulamaların AKP’nin kaybetme korkusunu gösterdiğini söyleyerek “AKP, Sayın Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı olacağı ve CHP’nin iktidarı ile sonlanacak olan bu seçimden korkmaktadır.” dedi. Tarihi öneme sahip 24 Haziran seçimlerinde en büyük mesajı halkın vereceğine değinen Bingöl, “İktidarın baskısına, ötekileştirme çabalarına, yaratmaya çalıştığı OHAL imparatorluğuna boyun eğmeyeceğiz. Kazanan demokrasi ve insan hakları olacaktır” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 01:28

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