Erdoğan’dan patronlara: Lütfen dövizleri bozduralım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adana’da patronlarla bir araya geldi: Hala dövizlerimiz varsa lütfen bu dövizlerimizi piyasaya sürelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana’da Çukurova Bölgesi patronlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Ekonominin kötüye gidişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Kimi ülkemizde olan, kimi dışarıda mukim bir takım çevreler el ele vermiş, ısrarla Türkiye'nin başına kara bulutlar toplamaya çalışıyor. Halbuki Türk ekonomisi bu tür saldırılara karşı şerbetlidir. Bizi ne Moody's, ne de Standard&Poor's bunların hiçbirisi ilgilendirmez” dedi.

SEÇİM ÖNCESİ ‘MİLLİ SEFERBERLİK’ ÇAĞRISI

Kur’daki artışa da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, patronlara dövizleri bozdurma çağrısı yaptı:

“Neymiş? Kur. Ben bazen söylüyorum, çok açık net söylüyorum, arkadaşlar bu kur filan bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Onun için de diyorum ki eğer yastık altında hala dövizlerimiz varsa lütfen bu dövizlerimizi biz piyasaya sürelim. Bunları TL'ye bir defa çevirelim. Çünkü bizim ülkemizin gelirini, geleceğini biz Türk lirasıyla belirlemeliyiz. Bunun için de milli seferberlik diyorum ya işte bu milli seferberliği yapmamız lazım. Bize birileri provokatif eylemler mi hazırlıyor, ekonomik harp mi ilan ediyor? İşte burada seferberliğe ihtiyacımız var.” (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 22:59

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