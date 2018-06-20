Sarkusyan iÅŸÃ§isi: Bir yÄ±l verdiÄŸimiz emeÄŸin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± patronlar aldÄ±

MESS ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri dÃ¶neminde grev yasaÄŸÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸan Sarkuysan iÅŸÃ§ileriyle seÃ§imi konuÅŸtuk.

Damla ULUDAÄž

Gebze

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluÅŸu listesinde iÅŸçilere düÅŸük zam ve esnek çalÄ±ÅŸma dayatan metal ve otomotiv patronlarÄ± yine en baÅŸlarda yer aldÄ±. Gebze’de kurulu Sarkuysan Elektrolitik BakÄ±r San. ve Tic. AÅž de listeye 3 milyar 846 milyon 654 bin liralÄ±k üretimden satÄ±ÅŸla 26. sÄ±radan katÄ±ldÄ±. Sarkuysan 2013’te 24, 2014’te 29, 2015’te 27, 2016’da 33. sÄ±rada yer almÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu ve 450’ye yakÄ±n iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrika, MESS sözleÅŸmesi döneminde grev yasaÄŸÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Sarkuysan iÅŸçisiyle firmanÄ±n yükseliÅŸi, buna karÅŸÄ±lÄ±k içinde bulunduklarÄ± durumu ve seçimi konuÅŸtuk.

Öncelikle Ä°stanbul Sanayi OdasÄ±nÄ±n açÄ±klamÄ±ÅŸ olduÄŸu veriler ile baÅŸlayalÄ±m… Sizler bu verilerle birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z fabrikanÄ±n kâr oranlarÄ±nÄ±n bilgisine sahip misiniz?

-Evet. Bizim fabrikamÄ±zÄ±n 2017 verilerini gördüÄŸümüzde bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z bu verilerin çÄ±ktÄ±sÄ±nÄ± alarak fabrikaya getirdi. FabrikamÄ±zda çay içilen 20’ye yakÄ±n bölüm var. Bu bölümlerde yavaÅŸ yavaÅŸ panolara yayÄ±ldÄ±…

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Peki, panoya asÄ±lan bu bilgi nasÄ±l deÄŸerlendirildi?

-Birçok iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z açÄ±sÄ±ndan tepkiler yarattÄ±… Panoya asÄ±lan veriler patronu rahatsÄ±z etmiÅŸ olacak ki, temsilcilerimizi bu panoya asÄ±lan veriler nedeniyle toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸlar… Söz konusu olan bu kârlarla övünen tüm yetkililer, iÅŸçiler bu verileri deÄŸerlendirdiÄŸi zaman rahatsÄ±z oluyor.

-Kendi fabrikamÄ±z da söz konusu olduÄŸu için, bu veriler epey tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ± ama bu tartÄ±ÅŸmalarÄ± doÄŸru yorumlamak gerekiyor. Bir iÅŸçi kârdan bize pay yok derken, öbür iÅŸçi meseleyi daha da derinleÅŸtiriyor. Biz bu sürecin özüne inmek gerektiÄŸinde hemfikiriz. 2016’dan 2017’ye de baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Sarkuysan açÄ±sÄ±ndan ciddi bir yükselme var. Ama yerinde saysa bile bu çok önemli bir veri. Bu veriler öncesi ve sonrasÄ±nda da sömürü devam ediyor. AslÄ±nda bu sömürü büyüyor. Biz bunu içeride iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla tartÄ±ÅŸÄ±yoruz.

-Bu kâr iÅŸçiye örneÄŸin 10 kuruÅŸ olarak mÄ± yansÄ±malÄ±? Ya da Türkiye açÄ±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kâr oranÄ± ile maaÅŸ zamlarÄ± niye ters orantÄ±lÄ± bir ÅŸekilde? Yani doÄŸalÄ±nda içeride verilen tepki, olaya verilen anlÄ±k bir tepki. Ama iÅŸte devletin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ve her yerde açÄ±k net yer alan bu bilgiler fabrikada biz panolarÄ±mÄ±za astÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda suç olarak görülen bir unsur haline geliyor. Çünkü zaten burada kendilerinin de açÄ±k ve net gördüÄŸü çeliÅŸki gün yüzüne çÄ±kmÄ±ÅŸ oluyor. Bizim açÄ±mÄ±zdan da 1 yÄ±l verdiÄŸimiz emeÄŸin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± patronlarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden açÄ±k ve net bir tablo önümüze çÄ±kÄ±yor.

-AslÄ±nda bizim fabrika ciro ve kâr oranÄ± açÄ±sÄ±ndan grafiksel bakarsak çok iniÅŸli çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± bir fabrika deÄŸil. Genelde ya aynÄ± devam eder ya yükselir. Onun için hani bu belli yÄ±llarda bizi rahatsÄ±z edip de belli yÄ±llarda aslÄ±nda dikkatimizi çekmeyen bir ÅŸey deÄŸil. Biz bunu her yÄ±l yaÅŸÄ±yoruz. Bizim için olaÄŸan ama ÅŸunu söyleyebiliriz; önümüzdeki süreçte bir krizden yani ekonomik bir krizden bahsediyoruz herkes gibi. Sarkuysan iÅŸçisinin bununla alakalÄ± diÄŸer iÅŸletmelere göre çok daha az tedirgin olduÄŸunu hissediyoruz. Neden peki? Çünkü yani bundan önceki yani teÄŸet geçtiÄŸi söylenen krizlerde de Sarkuysan bundan ciddi oranda etkilenmemiÅŸtir. Tabii ki her sermaye yapÄ±sÄ± gibi Sarkuysan da bunu krizleri fÄ±rsata çevirme adÄ±na kullanmak istemiÅŸtir. Birincisi Sarkuysan’Ä±n kendi yapÄ±sÄ± itibariyle güçlü bir yapÄ±sÄ±nÄ±n olmasÄ± yani beÅŸ kÄ±tada altmÄ±ÅŸ ülkeye ihracat yapan güçlü bir firma olmasÄ±. Ä°kincisi de iÅŸverenin olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± püskürtecek bir iç örgütlülüÄŸümüzün olmasÄ±. Ä°kisi beraber bizi çok daha az tedirgin ediyor. Cebimize giren açÄ±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu krizin etkileyeceÄŸi bizler olacaÄŸÄ±z. Ama toparlayacak olursak, çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler bu kârlardan kendisinin faydalanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor ve sadece iÅŸverenin kasasÄ±nda bulunan bir kâr olduÄŸu için tepkisi var.

Malum, Sarkuysan iÅŸçileri MESS sözleÅŸmesi dönemini de geçirdi...

-Biz bir sözleÅŸme dönemi geçirdik. Ama kâr ortada. Bu belki vurucu olan kÄ±smÄ± ama sonuçta sözleÅŸme taslaÄŸÄ± hazÄ±rlanÄ±rken sunulan teklifteki oranlar masaya oturulmadan eriyor yani. Çünkü üç aylÄ±k bir süreç yaÅŸanÄ±yor ve o üç ay içinde her gün bir ÅŸeye zam geliyor ve baÅŸta iyi olan teklif bile aslÄ±nda daha sözleÅŸme görüÅŸmeleri bitmeden eriyor. Åžimdi böyle bir süreç geçirirken hani tek baÅŸÄ±na bu iÅŸte iÅŸçiler ne kadar zam aldÄ±, kâr ne kadar... zaten ilk akla gelen kÄ±sÄ±m ama temel olarak ne yapmak gerekir ya da iÅŸte bu mesela baÅŸka ÅŸeylere de gelmek gerekir. Bu bütçeler iÅŸçinin vergisi olarak kesiliyor, sendikal aidat olarak kesiliyor ama iÅŸçi bunun geri dönüÅŸünü alabiliyor mu? Hizmetini alabiliyor mu? Mesela bugün seçime ayrÄ±lan bütçe, savaÅŸa ayrÄ±lan bütçe, otoyola ayrÄ±lan bütçe bunlarÄ±n hepsi açÄ±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman bu kâr oranlarÄ±na uygun bir ÅŸey niye iÅŸverenlerden talep edilmezken iÅŸçilerden talep ediliyor? Biz bu konularÄ± ÅŸimdi deÄŸinsek de sözleÅŸmeden baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸerlendiriyoruz. Zaten doÄŸrusu o. SözleÅŸme döneminin de benzer yanlarÄ± var ama yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z süreç sözleÅŸmeye dair bir süreç deÄŸil. Genel bir süreç. Bu döneme de bakacak olursak bir krizin kapÄ±da olduÄŸu söyleniyor, krizin seçimle beraber gelmesinin ayrÄ± bir önemi var aslÄ±nda. BakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman sermayenin krizlerden nasÄ±l beslendiÄŸi bunu nasÄ±l fÄ±rsata çevirdiÄŸini biliyoruz. Ülkenin emekçileri olarak bizler bunlarÄ± yaÅŸadÄ±k geçmiÅŸte, bir takÄ±m olumlu olumsuz tecrübelerimiz var. Bu tecrübeleri deÄŸerlendirmek lazÄ±m. Biraz klasik olacak ancak iÅŸçiler arasÄ±nda çok fazla konuÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Bu kriz bizim deÄŸil faturasÄ±nÄ±n bizim olmamasÄ± lazÄ±m demeliyiz.

FabrikanÄ±n kâr oranÄ± ve mevcut ekonomik koÅŸulara dair sohbet ederken aslÄ±nda günümüzün tüm tablosunu da ortaya çÄ±karmÄ±ÅŸ olduk. SözleÅŸme döneminde uyuÅŸmazlÄ±k yaÅŸamÄ±ÅŸ ve daha önce grevi yasaklanmÄ±ÅŸ metal iÅŸçileri olarak yaklaÅŸan seçimi ve süreci nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

-Bu mevcut düzen içerisinde bu ülkeyi yöneten veya muhalefette bulunan partilerin bahsedilen sorunlarÄ± çözmeye yönelik bir programlarÄ±nÄ±n olmadÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Önümüzde ki seçimler ittifaklar üzerinden sonuçlanacak. Ancak bu ittifaklarÄ±n biz emekçiler için çözüm üretecek bir ittifak olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r.

-Fabrika içerisinde sohbet ettiÄŸimiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ve baÅŸka fabrikalardaki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n söylediklerini baz alarak bir deÄŸerlendirme yaparsak; bu seçim döneminde birbirinin karÅŸÄ±tÄ± olan ittifaklarÄ±n mevcut sorunu çözebileceÄŸini düÅŸündüÄŸünü görüyoruz. Bence bu yanlÄ±ÅŸ bir deÄŸerlendirme. Mevcudu eleÅŸtirerek geliÅŸtirilen politikalar bizi bir yere götürmez. Bugün ülkede yaÅŸayan iÅŸçi, emekçi, ezilen tüm kesimlerin gözünden bir soruna çözüm aramak ve bulup uygulamak gerekir. Düzeni, yani sermayeyi karÅŸÄ±sÄ±na almÄ±ÅŸ siyasi bir hareket deÄŸil. Herkesin tarafÄ± çok net, belli. Yani ertelenen grevler, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gözümüze sokarak OHAL’i bu yasaklar için kullanÄ±yoruz demesi bunun göstergesi. Ama aslÄ±nda genel bir yapÄ±ya bakarsak da iÅŸçiler içerisinde bu açÄ±klamalarÄ± nedeniyle anlÄ±k tepkiler olsa da oy anlamÄ±nda ciddi bir tepki aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek zor. Bu tepki birikiyor, birikerek artÄ±yor.

-AslÄ±nda önümüzdeki seçimin öncekilere göre farklÄ±lÄ±klarÄ± var. Ä°ttifaklar üzerinden yürüyor. Ancak bu söylemlerin biz iÅŸçilere güven veren bir yanÄ± yok. ÖrneÄŸin ben Muharrem Ä°nce’yi bir programda izledim. OHAL’i kaldÄ±rÄ±rsak, daha demokratik bir ülkede yaÅŸarsak dolar doÄŸalÄ±ndan düÅŸer demesinin benim için tamamen altÄ± boÅŸtur. Bunu küçümsemek için söylemiyorum, daha demokratik OHAL’siz bir ülkede yaÅŸamak elbet isteriz. Ancak bir cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± ve arkasÄ±nda onu destekleyen milyonlar olduÄŸunu unutmamak gerek... Trajik olan ÅŸey çözümün bu olmasÄ±dÄ±r. Çözüm önerisi sosyalizm olur mesela…

-Genelde iÅŸçiler meselelere ekonomik baktÄ±ÄŸÄ± için, benim izlenimim insanlarÄ±n vergilerden kaynaklÄ± ciddi bir yük altÄ±nda olmasÄ±dÄ±r. Sistem içerisinde bir çözüm arÄ±yorsak, çok kazanandan çok vergi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± daha adaletli bir vergi sistemi olmalÄ±dÄ±r. Bu adaletsizliÄŸin nedenlerini ve çözümlerini ortaya koymak lazÄ±m. SavaÅŸa karÅŸÄ± elbet su götürmez ÅŸekilde hayÄ±r demeliyiz ama savaÅŸlarÄ±n ekonomiye yansÄ±malarÄ±nÄ± yine ekonomik olarak bizlere nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatabilmeliyiz. CumhurbaÅŸkanÄ± diplomatik olarak bir ülke ile ters bir duruma düÅŸtüÄŸünde geliÅŸen ‘Gidelim, yakalÄ±m, yÄ±kalÄ±m, vuralÄ±m’ söylemlerine bilindik tepkilerden ziyade bunun sonuçlarÄ±nÄ± ekonomik olarak iyi anlatmalÄ±yÄ±z diye düÅŸünüyorum.

-YÄ±kÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸündüÄŸümüz bir düzen içerisinde bir çözüm önerisi alÄ±yoruz. Bu çok zor bizim için. En azÄ±ndan emekçilerin ortak bir sÄ±nÄ±fta olduÄŸunu ve aslÄ±nda bahsedilen tüm ayrÄ±mlarÄ±n ve bölünmelerin bu sÄ±nÄ±fÄ± da böldüÄŸünü anlatmamÄ±z lazÄ±m. Yani, inÅŸaat iÅŸçisinin tekstil iÅŸçisiyle, Sarkuysan’Ä±n Kroman’la... hepsinin ortak olduÄŸunu. PatronlarÄ±n bunu nasÄ±l böldüÄŸünü ve sonuçlarÄ±nÄ± anlatabilirsek, seçimlerde, toplusözleÅŸmelerde her konuda birkaç adÄ±m atabiliriz. FarklÄ± sektördeki sendikalar birbirinden ayrÄ±lÄ±yor, cirolarÄ± farklÄ± olan fabrikalar ayrÄ±lÄ±yor, aynÄ± fabrika içinde iÅŸçiler birbirinden ayrÄ±lÄ±yor, aynÄ± sendikanÄ±n farklÄ± ÅŸubeleri birbirinden ayrÄ±lÄ±yor. BunlarÄ± bir araya getirmeliyiz.

-Biz metal iÅŸ kolunda çalÄ±ÅŸanlar yakÄ±n zamanda, cam iÅŸçilerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlar esnasÄ±nda ÅŸunu konuÅŸuyorduk. ÖrneÄŸin Ford Otosan, ürettiÄŸi aracÄ±n metal aksamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, cam takÄ±p piyasaya sürüp parasÄ±nÄ± kazanmasÄ± gerekiyor. Sermaye önceden bunun alt yapÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±p buradan birleÅŸiyor. Lülebirgaz’da üretilen camÄ±n Ä°zmit’te takÄ±lÄ±p piyasaya sürülmesi gerekiyorsa eÄŸer bu iki iÅŸ kolunun birlikte hareket etmesi gerekiyor. Ä°ÅŸte o yüzden cam iÅŸçisinin grevi yasaklanÄ±rken biz metal iÅŸçileri olarak kardeÅŸlerimizin yanÄ±nda olursak, biz grevdeyken onlar cam iÅŸçileri olarak bizim yanÄ±mÄ±zda olursa sermayeyi yenebiliriz. Bugün açÄ±sÄ±ndan seçimler açÄ±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da durum bu. Bizler bir arada olmalÄ±yÄ±z. AynÄ± talepleri istemeliyiz. Sermayenin karÅŸÄ±sÄ±nda bir siyasi parti de bu sayede bizlerden oluÅŸur. Bizimle oluÅŸur…

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