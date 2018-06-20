Aygün Alüminyum işçisinin zam isyanı büyüyor

Aygün Alüminyum patronunun yaptığı komik zamma tepki gösteren işçilerin eylemi sürüyor: 'Ancak birlikte hareket edersek kazanırız.'

Tuncay SAĞIROĞLU

Tekirdağ

Aygün Alüminyum'da patronunun yaptığı 50-100 liralık zamma tepki gösteren işçilerin eylemi sürüyor. Uzun süredir zam için çaba gösteren işçiler, “Ancak birlikte hareket edersek kazanırız” çağrısı yapıyor.

Uzun süredir zamların belirlenmesi için çaba gösteren işçiler son günlerde iş yavaşlatma eylemine başlamışlardı. İş yavaşlatmadan sonra geçen hafta çarşamba günü açıklanan zam ile hayal kırıklığına uğradılar. İşçilerin yüzde 70’i asgari ücretle çalıştığı için zam yapılmadı. Operatör ve kalifiye işçilere ise 50-100 lira gibi komik zam yapılması bardağı taşırdı. İşçiler henüz birlik olup ortak hareket edemese de, gruplar halinde işi bırakıp evlerine gitti. Ramazan Bayramı arifesinde iş olmasına rağmen çalışmayan işçiler, “Her şey ateş pahası oldu. Bu bir vicdansızlık. Bu zamlardan sonra bizden nasıl iş ister. Yıllardır çalışıyoruz. Biz bunu hak etmedik. Patron bizi hiç düşünmüyorsa biz de onu niye düşünelim” diye tepkilerini dile getirdi. İşçilerin üçte biri bayramdan sonra da işe gelmedi. Gelenler ise çalışmıyor.

BİRLİKTE HAREKET ETMEYİ ÖĞRENMELİYİZ

Şimdi işçiler bundan sonra olacakları düşünüyor. Zira işe gelmeyen işçilerin ne yapacağı belli değil. Fabrikaya gelenler ise hayat şartları dikkate alınarak zamların yenilenmesini talep ediyor. İşçiler bir yandan da “Ne yapmalıyız?” tartışmasını yürütüyor. “Birlikte hareket etmeyi öğrenmeliyiz” diyen bir işçi şu uyarıda bulundu: “Yoksa bütün fatura işçiye kesilecek.”

MESS sözleşmesine de atıfta yapan işçiler “Sendikalı işçiler mücadele edince yılın başında 500-700 lira zam aldılar. Büyük metal fabrikalarında çalışan tanıdık arkadaşlar bile şikayetçiler. Aldığımız zam eridi diyorlar. Onlar bile şikayetçi ise bizim isyan etmemiz lazım” dediler. Başka bir işçi ise “Onlar birleşip mücadele etti. Biz de ancak birleşip mücadele edersek kazanırız” diye konuştu.

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 22:08

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