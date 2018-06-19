Kılıçdaroğlu'nun canlı yayına katılacağı alanda gerginlik

Kılıçdaroğlu'nun konuk olacağı Halk Arenası programının çekileceği alan da AKP'liler ile katılımcılar arasında gerginlik çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu Halk Arenası programının çekileceği alan AKP'liler tarafından taciz edildi. Halk ile AKP'liler arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti, 1 polis hafif yaralandı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun bu akşam saat 21.00'de başlayan Uğur Dündar'ın Halk Arenası programı öncesinde gerginlik yaşandı. Ataşehir 'de gerçekleşecek olan yayın öncesi alana gelen AKP'liler ile halk arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale etti. Halk Tv'nin aktardığına göre ise arbedede bir polis su şişesinin isabet etmesi sonucu yaralandı.

'AKP'Lİ GRUP PARKI TERK ETMİYOR'

Fotoğraf: Cumhuriyet

Ataşehir Belediye Basın Sorumlusu Tayfun Gönüllü, "Bütün izinlerin olmasına karşın aynı parkın içinde AKP'lilere de gösteri yapma izni veriliyor. Saat 20.00'da sonlardırmak zorundaydılar. Şu anda hala bitmiş değil. İlçe amiri zabıt tutup AKP'lilerin boşaltılmasını istemesine rağmen boşaltmadılar. Anlaşılır gibi değil" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı programda konuya ilişkin "24 Haziran korkusu. 25 Haziran'da güzel bir ülkeye uyanacağız. Kavgasız bir Türkiye istiyor halk. Aynı zamanda bu programın etkisini gösteriyor. İstedikleri kadar gelsinler. 70'li, 80'li yıllarda adaylar televizyonlarda bir araya gelir konuşurlardı. Erdoğan, televizyona çıkmaktan korkuyor. Biz Türkiye'ye yeniden demokrasiyi getireceğiz. Gençlere sesleniyorum, mutlaka sandığa gidin" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 22:00

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