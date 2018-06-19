Kemalpaşa'daki 29 Aralık Davası'nda Eğitim Senlilere beraat

İzmir Kemalpaşa'da 29 Aralık Grevi'ne katıldıkları için 'terör' suçlamasıyla yargılanan 23 Eğitim Sen üyesi beraat etti.

Bölge illerinde devam eden sokağa çıkma yasaklarına ve çatışmalara karşı 29 Aralık 2015 tarihinde KESK, DİSK ve TMMOB öncülüğünde, "Savaşa Karşı Barışı Savunacağız" sloganı ile yapılan bir günlük iş bırakma eylemine katılan Eğitim Sen üyelerine yönelik açılan adli ve idari soruşturma süreçleri sonuçlanıyor. İdari cezalar mahkeme kararları ile iptal edilirken davalar ise beraatla tamamlanıyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde de 29 Aralık'taki iş bırakma eylemine katılan Eğitim Senlilere yönelik açılan dava sonuçlandı. 'Terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt propagandası' yapma iddiasıyla yargılanan Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şubeye üye 23 öğretmen hakkında yerel mahkeme kararını verdi. İzmir Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi görülen davanın 3. duruşmasında Eğitim Sen üyeleri beraat etti. Mahkeme, Eğitim Sen üyelerinin aleyhine suç unsuru oluşmadığına kanaat getirdi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de Kemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı, 29 Aralık tarihinde yapılan grevi, "yasadışı ve teröre destek eylemi" olarak değerlendirerek, ilçede eyleme katılanlara yönelik soruşturma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında evlerine TEM polislerince baskın yapılan 37 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 Eğitim Sen üyesi hakkında dava açıldı. 14 Eğitim Sen üyesi hakkında asliye ceza mahkemesinde açılan dava ise sürüyor. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 21:26

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