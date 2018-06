Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla fezleke düzenlendi.

Fezlekeye tepki gösteren Tanrıkulu, “Seçime günler kala milletvekiline fezleke, tüm vekil adaylarına aba altından sopa göstermektir” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekede, Sezgin Tanrıkulu’nun, 6 Ekim 2017 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden Muğla’nın Ortaca ve Seydikemer bölgesinde darp edilip, çırılçıplak soyulan, ters kelepçe ile yere yatırılarak gözaltına alınan 7 kişiye dair yaptığı paylaşımlarında, “Bu fotoğraf hiç unutulmaz ve insan hakları ihlalleri sabıka kaydınıza hiç silinmeyecek şekilde yazılacak” ifadelerini kullanması ve Afrin’e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ sırasında “Savaşa hayır” paylaşımları suç olarak gösterildi. Fezlekede, bu paylaşımlarla “Terör örgütü propagandası yapmak suçunun işlendiğini gösterir yeterli delilin mevcut olduğu, Tanrıkulu’nun üzerine atılı suç unsurlarının oluştuğu tespit edilmiştir” denilerek, fezlekenin, Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

‘FEZLEKE, TÜM VEKİL ADAYLARINA ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMEKTİR’

Twitter hesabından hakkında fezleke hazırlanmasına tepki gösterin Tanrıkulu şunları ifade etti: “Seçim öncesi fezleke hazırlayıp tüm kamuoyuna hatırlattığınız iyi oldu; bu çıplak arama olayı da yakın tarihimizin karanlık olaylarındandı. Sıradan, silahla-şiddetle işi olmayan Kürt vatandaşlarımızı; ne beni ne hiçbir diğerini, ‘terörist’ diye damgalayıp, keyfi muamele yapamazsınız. Seçime günler kala milletvekiline fezleke, tüm vekil adaylarına aba altından sopa göstermektir. Yargı üzerinden ‘siyaset müteahhitliğidir’. Terörle mücadele, sivil vatandaşlarını korumak elbette her devletin hakkıdır: ama insan haklarının çiğnendiği ölçüde toplumda her türlü şiddet artar. Buna, Türkiye ve dünya tarihinde defalarca tanık olduk. Bu tarz görüntüler unutulmaz ve ters etki yapar; dost acı söyler. 2017’de çıplak arama, Kürt vatandaşlara yönelik Diyarbakır başta olmak çeşitli yerlerde yaygınlaşan bir durumdu. 2018’e gelindiğinde, çıplak aramaya metropol AVM’lerinde bile rastladık: İnsan hakları bir kültürdür, bir yerde yapılan diğer yere yayılır.İnsan haklarının her alanında her türlü ihlalde, yetkilileri uyarmak milletvekillerinin de başlıca görev alanıdır. Suç değil, tersine en temel vatandaşlık görevidir. Elalem ne twit atmış diye sabah akşam çetele tutacağınıza, sıkıysa Kürt Sorunu’nu bir daha asla şiddet-terör yaşanmayacak ve masum Kürtlerin hakları çiğnenmeyecek biçimde çözün.” (HABER MERKEZİ)

