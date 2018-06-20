â€˜Åžehir hastanelerinde hizmetin odak noktasÄ± saÄŸlÄ±k deÄŸil kÃ¢râ€™

â€˜TÃ¼rkiyeâ€™de SaÄŸlÄ±kta Kamu-Ã–zel OrtaklÄ±ÄŸÄ±: Åžehir Hastaneleriâ€™ kitabÄ±nÄ±n derleyicisi Prof. Dr. KayÄ±han Pala ile ÅŸehir hastanelerini konuÅŸtuk.

Vural NASUHBEYOÄžLU

Ä°stanbul

Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± UzmanÄ± ve Türk Tabipleri BirliÄŸinin Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±’ndan çÄ±kan ‘Türkiye’de SaÄŸlÄ±kta Kamu-Özel OrtaklÄ±ÄŸÄ±: Åžehir Hastaneleri’ kitabÄ±nÄ±n derleyicisi Prof. Dr. KayÄ±han Pala ile son dönemde saÄŸlÄ±kta en çok tartÄ±ÅŸÄ±lan konulardan biri olan ÅŸehir hastanelerini konuÅŸtuk. Åžehir hastaneleriyle birlikte saÄŸlÄ±k alanÄ±nda yeni bir özelleÅŸtirmeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuzu belirten Prof. Dr. Pala, kamu özel ortaklÄ±ÄŸÄ± yönteminde, risk ve maliyetin kamu üzerinde kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. SaÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸimin kolay ve ulaÅŸabilir olmasÄ±nÄ±n önemine iÅŸaret eden Prof. Dr. Pala, kentlerin dÄ±ÅŸÄ±na inÅŸa edilen ÅŸehir hastanelerine ulaÅŸÄ±mÄ±n da büyük bir sorun olduÄŸunu söyledi. KÖO yönteminin saÄŸlÄ±k alanÄ±nda uygulandÄ±ÄŸÄ± ülkelerde amacÄ±n kamu yararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilindiÄŸini dile getiren Pala “KÖO çerçevesinde çalÄ±ÅŸan hastaneler, saÄŸlÄ±k hizmetleri sistemini eriten, özel ve kâr amaçlÄ± hizmetler vermektedir. Burada hizmetin odak noktasÄ±nÄ± insanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± deÄŸil, elde edilecek kâr oluÅŸturmaktadÄ±r” dedi. Pala, Türkiye’de saÄŸlÄ±k alanÄ±nda yaÅŸanan sorunlarÄ± çözebilmek için kamucu, eÅŸit, ücretsiz ve ulaÅŸÄ±labilir bir saÄŸlÄ±k sistemine gereksinim duyulduÄŸunu vurguladÄ±.

Åžehir hastaneleri Türkiye için gerekli mi?

Kamu-özel ortaklÄ±ÄŸÄ± (KÖO) yöntemi ile yapÄ±lan ÅŸehir hastaneleri ülkemiz için gerekli deÄŸil, gereksinim duyduÄŸumuz kamu hastanelerini kendi olanaklarÄ±mÄ±zla yapabiliriz. Devletin yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± belli bir plana uyarak yapmasÄ± halinde uzun dönem borçlanarak ya da kira ödeyerek KÖO gibi yöntemleri kullanmasÄ±na gerek yoktur. Çünkü bu yöntemler çok pahalÄ±dÄ±r ve bu yüksek maliyetler halkÄ±n cebinden çÄ±kmaktadÄ±r. ÖrneÄŸin yalnÄ±zca 2018 bütçesine ‘ÅŸehir hastaneleri’ kullanÄ±m ve deÄŸiÅŸken hizmet bedeli için konulan 2.6 milyar TL ile 150 yataklÄ± tam teÅŸekküllü 64 hastane yaptÄ±rÄ±labileceÄŸi hesaplanmÄ±ÅŸtÄ±r. KiranÄ±n 25 yÄ±l boyunca ve her yeni açÄ±lacak hastaneyle birlikte artarak ödeneceÄŸi düÅŸünülürse, toplumun ne kadar büyük bir maliyetle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± daha iyi anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r.

RÄ°SK VE MALÄ°YET KAMUYA

Åžehir hastaneleriyle saÄŸlÄ±k alanÄ±nda ‘yap iÅŸlet devret’ yöntemine geçilmesi ne anlama geliyor?

Åžehir hastaneleri ‘kamu’ adÄ±nÄ± kullanarak küresel sermayeye yeni ve büyük bir kaynak aktarmanÄ±n aracÄ± olacak gibi görünmektedir. Kamuoyu saÄŸlÄ±k alanÄ±nda yeni bir özelleÅŸtirme ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r.

Åžehir hastanelerine verilen ‘garantili hasta kapasitesi’, kira ve vergi muafiyeti nedir?

Kamu özel ortaklÄ±ÄŸÄ± yönteminde, risk ve maliyet kamu üzerinde kalÄ±r, özel ÅŸirketlere kiralar yoluyla yatÄ±rÄ±m finansmanÄ± ve hizmet devriyle de gelir garantisi verilir. Türkiye’de ÅŸehir hastanelerinin ihalelerini alan ÅŸirketlere, hacme dayalÄ± hizmetler için hastanelerin yüzde 70 doluluk oranÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± garanti edilmektedir. Bu oran yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastaneleri için yüzde 80’dir.

Åžehir hastaneleri hükümet tarafÄ±ndan ‘lüks otel gibi’ tanÄ±mlanÄ±yor. Bunun gerçekliÄŸi nedir?

Åžehir hastanelerinin büyüklüÄŸü ve yatak baÅŸÄ±na kapalÄ± alanÄ±n yüksekliÄŸi hükümet tarafÄ±ndan topluma ‘lüks otel’ gibi tanÄ±tÄ±lmasÄ±na yol açsa da, hastalarÄ±n gereksinimi lüks otel deÄŸil, nitelikli saÄŸlÄ±k hizmetidir. Åžehir hastanelerinde ortalama olarak yatak baÅŸÄ±na 287 metrekare kapalÄ± alan düÅŸmektedir, bu bazÄ± ÅŸehir hastanelerinde 350 metrekareyi geçmektedir. Ancak açÄ±k söylemek gerekirse, kapalÄ± alanlarÄ±n çok fazla planlanmasÄ± ile bir hastanenin gerek yapÄ±m gerekse de hizmet sunumu maliyetlerini yükseltmek için bulunabilecek en etkin yollardan birisi tercih edilmiÅŸ gibi görünüyor. Çünkü geliÅŸmiÅŸ ülkelerde yeni yapÄ±lan hastanelere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yatak baÅŸÄ±na düÅŸen kapalÄ± alanÄ±n genel olarak 150-200 metrekare dolaylarÄ±nda olduÄŸu görülüyor.

Åžehir hastanelerinin yerleÅŸim merkezlerine uzak olmasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸim açÄ±sÄ±ndan bir dezavantajÄ± var mÄ±?

Elbette var. SaÄŸlÄ±k hizmetlerine kolay eriÅŸim için, hastanelerin toplumun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerlere yakÄ±n inÅŸa edilmesi gerekir. ÖrneÄŸin Bursa Åžehir Hastanesine ulaÅŸmak için kentin doÄŸusunda yaÅŸayan bir hastanÄ±n 29 kilometre yol katetmesi gerekecektir. Üstelik ÅŸehir hastanesine her hangi bir kamu ulaÅŸÄ±mÄ± da yoktur.

Bir de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n ‘tÄ±p fakültesi hastaneleri bize zarar ettiriyor. BunlarÄ± kapatmamÄ±z gerek’ açÄ±klamasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

SaÄŸlÄ±k en temel insan hakkÄ±dÄ±r ve hükümet halkÄ±n her hangi bir engelle karÅŸÄ±laÅŸmaksÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetlerine eriÅŸiminden sorumludur. Bu baÄŸlamda kamu hastanelerinin kâr/zarar açÄ±sÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± söz konusu deÄŸildir. Üstelik tÄ±p fakültelerinin en önemli iÅŸlevinin hekim yetiÅŸtirmek olduÄŸu da unutulmamalÄ±dÄ±r.

‘SAÄžLIK, ÜCRETSÄ°Z VE ULAÅžILABÄ°LÄ°R OLMALI’

Türkiye’de saÄŸlÄ±k alanÄ±nda yaÅŸanan sorunlarÄ±n çözümü gibi sunuluyor ÅŸehir hastaneleri, sizin çözüm öneriniz nedir?

Åžehir hastaneleri ‘çözüm’ deÄŸil, ‘sorun’ kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Türkiye’de ÅŸehir hastaneleri için öngörülen temel sorun alanlarÄ± baÅŸta finansman yöntemi (Kamuya çok yüksek maliyet, taÅŸÄ±nacak kamu hastanelerinin ödeme güçlüÄŸü, Hazine garantisi ve iflas durumunda izlenecek yol) olmak üzere, yer seçimi (TarÄ±m arazilerinin imara açÄ±lmasÄ±yla taÅŸkÄ±n alanlarÄ±nda inÅŸaat yapÄ±lmasÄ±), kent merkezlerindeki hastanelerin kapatÄ±lmasÄ±yla birlikte yurttaÅŸlarÄ±n söz konusu hastanelere ulaÅŸÄ±m ve eriÅŸim sorunlarÄ± (coÄŸrafi/ekonomik eriÅŸilebilirlik), taÅŸÄ±nacak kamu hastanelerinin boÅŸaltacaÄŸÄ± yerleÅŸkelerin durumu (Ä°haleleri alan ÅŸirketlere devredilmesi söz konusu). TaÅŸÄ±nacak kamu hastanelerindeki hem saÄŸlÄ±k hem de destek hizmetlerinin sunulmasÄ± ile ilgili imtiyazlar ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n istihdam ve özlük haklarÄ± sorunlarÄ± olarak sÄ±ralanabilir. KÖO yönteminin saÄŸlÄ±k alanÄ±nda uygulandÄ±ÄŸÄ± ülkelerde bu uygulamalarÄ±n piyasa için yeni fÄ±rsatlar saÄŸlayan bir yaklaÅŸÄ±m olduÄŸu, amacÄ±nÄ±n kamu yararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± bilinmektedir. KÖO çerçevesinde çalÄ±ÅŸan hastaneler, saÄŸlÄ±k hizmetleri sistemini eriten, özel ve kâr amaçlÄ± hizmetler vermektedir. Burada hizmetin odak noktasÄ±nÄ± insanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± deÄŸil, elde edilecek kâr oluÅŸturmaktadÄ±r. Türkiye’de saÄŸlÄ±k alanÄ±nda yaÅŸanan sorunlarÄ± çözebilmek için kamucu, eÅŸit, ücretsiz ve ulaÅŸÄ±labilir bir saÄŸlÄ±k sistemine gereksinimi bulunmaktadÄ±r.

ÅžEHÄ°R HASTANELERÄ° TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINIYOR

'Türkiye’de SaÄŸlÄ±kta Kamu-Özel OrtaklÄ±ÄŸÄ±: Åžehir Hastaneleri" Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±’ndan çÄ±ktÄ±

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Åžehir Hastaneleri Ä°zleme Grubu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan, Prof. Dr. KayÄ±han Pala’nÄ±n derlediÄŸi ‘Türkiye’de SaÄŸlÄ±kta Kamu-Özel OrtaklÄ±ÄŸÄ±: Åžehir Hastaneleri’ baÅŸlÄ±klÄ± kitap Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±’ndan çÄ±ktÄ±. EditörlüÄŸünü TanÄ±l Bora’nÄ±n üstlendiÄŸi kitapta, ÅŸehir hastaneleri çeÅŸitli boyutlarÄ±yla ele alÄ±nÄ±yor. TTB’nin, Türkiye’de ilk gündeme geldiÄŸi günden bu yana titiz bir çalÄ±ÅŸma yürüterek ürettiÄŸi ve biriktirdiÄŸi belge ve bilgiler bir kitapta toplandÄ±. Åžehir hastaneleriyle ilgili gerek hukuki sürecin ayrÄ±ntÄ±larÄ±, gerek karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± dünya örnekleri ve bu modelin artÄ±k neden dünyada vazgeçilmekte olduÄŸu, gerek ‘kamu’ adÄ± altÄ±nda piyasaya nasÄ±l kaynak aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu kitapta alanÄ±nda uzman isimlerin kaleminden aktarÄ±lÄ±yor. Kitapta yer alan bazÄ± makaleler:

‘Talan Yoluyla Sermaye Birikim AracÄ± Olarak Kamu-Özel OrtaklÄ±ÄŸÄ±: Verimsiz ve PahalÄ± Bir Finansman Modeli’ - T. Sabri Öncü

‘SaÄŸlÄ±k AlanÄ±nda Kamu-Özel OrtaklÄ±ÄŸÄ±: BirleÅŸik KrallÄ±k Deneyimi’ - KayÄ±han Pala,

‘SaÄŸlÄ±kta DönüÅŸümde Son Dönem: Åžehir Hastaneleri’ - RaÅŸit Tükel,

‘Bütçeyi Hasta Eden Bir SaÄŸlÄ±k Modeli: Åžehir Hastaneleri’ - ÇiÄŸdem Toker,

‘Orda Bir Hastane Var Uzakta: Mersin Åžehir Hastanesi’ - Ful UÄŸurhan

SaÄŸlÄ±kta yÄ±kÄ±mÄ±n yeni adÄ±: Åžehir hastaneleri

Åžehir Hastaneleri iÅŸlevsiz, yorucu ve herkes iÃ§in uzak

Åžehir hastanesine yatÄ±rÄ±lan parayla 8 hastane yapÄ±labilirdi

Ã–zelleÅŸtirmenin yeni adÄ±: Åžehir Hastaneleri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 21:13

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