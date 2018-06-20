BÃ¶lge demokrasi ve deÄŸiÅŸim iÃ§in hazÄ±r!

Yusuf KarataÅŸ yazdÄ±: 24 Haziran'da KÃ¼rtler savaÅŸ ve yÄ±kÄ±m politikalarÄ±na sandÄ±kta yanÄ±t verecek.

Yusuf KARATAÅž

24 Haziran baskÄ±n seçimleri ile ilgili yapÄ±lan bütün analizler, bu seçimlerde Kürt oylarÄ±nÄ±n kilit bir rol oynayacaÄŸÄ± konusunda birleÅŸiyor. Burada akla ÅŸu soru geliyor: Peki, bu tespit hangi gerekçeye dayandÄ±rÄ±lÄ±yor? YapÄ±lan analizlerde ‘Kürt oylarÄ±nÄ±n kilit bir rol oynayacaÄŸÄ±’ tespiti, büyük oranda Kürt kentlerinde üç yÄ±ldÄ±r devam eden sessizlik ve belirsizliÄŸe dayandÄ±rÄ±lÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla Kürt kentlerindeki bu belirsizliÄŸin 24 Haziran seçimlerinde nasÄ±l bir tutuma dönüÅŸeceÄŸi, ErdoÄŸan’Ä±n ‘cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi’ adÄ± altÄ±nda fiilen sürdürdüÄŸü ‘tek adam rejimi’nin kalÄ±cÄ±laÅŸmasÄ±-kurumsallaÅŸmasÄ± giriÅŸiminin baÅŸarÄ±ya ulaÅŸÄ±p ulaÅŸamamasÄ±nda önemli bir rol oynayacak. Mevcut durumda bu sorunun yanÄ±tÄ± öncelikle Kürt ulusal hareketinin en önemli bileÅŸeni olduÄŸu HDP’nin barajÄ± geçip geçemeyeceÄŸine-ki, burada geçtiÄŸimiz günlerde ErdoÄŸan’Ä±n basÄ±na kapalÄ± bir toplantÄ±da HDP’yi baraj altÄ±nda bÄ±rakma talimatÄ±nÄ± hatÄ±rlatmak gerekiyor- ve dahasÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminin ikinci tura kalmasÄ± halinde ilk turda HDP’nin adayÄ± DemirtaÅŸ’a verilecek oylarÄ±n nereye gideceÄŸine baÄŸlÄ± olacak.

YapÄ±lan analizler, Kürt oylarÄ±nÄ±n ülkenin yönetim modelinin belirlenmesinde dengeleri deÄŸiÅŸtirebileceÄŸi noktasÄ±na odaklansa da burada göz ardÄ± edilmemesi gereken bir diÄŸer önemli nokta ÅŸudur: Bu seçimler aynÄ± zamanda Kürt sorununun nasÄ±l bir hatta-birlikte yaÅŸama dayalÄ± demokratik çözüm ya da kopuÅŸa doÄŸru giden çatÄ±ÅŸmalÄ± bir hat mÄ±-ilerleyeceÄŸini gösterecek.

Önce Kürt kentlerindeki sessizlik-belirsizlikten baÅŸlayalÄ±m.

ÇÖZÜM SÜRECÄ°, 7 HAZÄ°RAN, 1 KASIM VE HENDEKLER

BilindiÄŸi gibi 2013 baÅŸlarÄ± ve 2015’in ilk yarÄ±sÄ± arasÄ±nda devam eden ‘çözüm süreci’ toplumun geniÅŸ kesimlerinden destek görmüÅŸ ve Kürt sorununun çözümü konusunda bir beklenti yaratmÄ±ÅŸtÄ±. HDP’nin 7 Haziran 2015 seçimlerinde aldÄ±ÄŸÄ± yüzde 13’lük oy bu destek ve beklentinin somut ifadesi olmuÅŸtu. ‘Çözüm süreci’nde ortaya çÄ±kan tablo, hem ülke içinde ve hem de Suriye’de (Rojava) Kürt sorununda kendi inisiyatifinde sÄ±nÄ±rlÄ± bir çözümü dayatan ve dahasÄ± bu ‘çözüm’ü Kürtleri kendi kurmak istediÄŸi sisteme bir dayanak haline getirmek için kullanmak isteyen ErdoÄŸan iktidarÄ±nÄ±n hesaplarÄ±nÄ± bozmuÅŸ ve bu nedenle ErdoÄŸan, “Ortada bir masa yok” açÄ±klamasÄ±yla ‘çözüm süreci’ni bitirmiÅŸti.

ErdoÄŸan’Ä±n baÅŸkanlÄ±k için 400 milletvekili istediÄŸi 7 Haziran seçimlerinde AKP’nin tek baÅŸÄ±na iktidar olma çoÄŸunluÄŸunu kaybetmesi, 1 KasÄ±m’da yeni bir seçim dayatmasÄ±na ve dahasÄ± iktidarÄ±n bu süreçte yeniden tek baÅŸÄ±na iktidar olmasÄ± için ‘savaÅŸ ve kaos planÄ±’nÄ± devreye sokmasÄ±na yol açmÄ±ÅŸtÄ±. Kürt hareketinin, HDP üzerinden demokratik mücadele çizgisinde Ä±srar etmek yerine adÄ±na “devrimci halk savaÅŸÄ±” dediÄŸi ÅŸehir (hendek) savaÅŸlarÄ± taktiÄŸine yönelmesi de iktidarÄ±n iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Hendek-ÅŸehir savaÅŸlarÄ±, hem demokratik mücadele yöntemlerini büyük oranda tahrip eden ve hem de hendeklerin dÄ±ÅŸÄ±ndakileri pasifize ederek mücadelenin dÄ±ÅŸÄ±na düÅŸüren bir rol oynadÄ±. DahasÄ±, devletin eÅŸine az rastlanÄ±r bir biçimde çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilçe-mahallelere tanklÄ±-toplu müdahalesinin yarattÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±m halkta büyük bir demoralizasyona yol açtÄ±. 400 bin kiÅŸinin evini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 1 milyon insanÄ±n etkilendiÄŸi bu sürecin 1 KasÄ±m seçimlerine yansÄ±masÄ±, HDP’nin muhafazakar Kürtlerden ve kentli orta sÄ±nÄ±f kesimlerinden aldÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 1 milyon oyu kaybetmesi oldu.

Ä°ÇERÄ°DE KAYIM DIÅžARIDA OPERASYON

15 Temmuz 2016’daki darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda ilan edilen OHAL, Kürt kentlerindeki baskÄ± ve ÅŸiddeti yeni bir boyuta taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ; darbecilerle mücadele adÄ±na ancak darbe dönemlerinde görülebilecek politikalar uygulanmaya konulmuÅŸtu. DBP’li 102 belediyenin 94’üne kayyÄ±m atanmÄ±ÅŸ, aralarÄ±nda parti eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, milletvekilleri ve belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± binlerce siyasetçi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Kamuda çalÄ±ÅŸan binlerce iÅŸçi-emekçi açÄ±ÄŸa alÄ±nÄ±p ihraç edilmiÅŸ, medya organlarÄ±, Kürt dili, kadÄ±n, kültür-sanat baÅŸta olmak üzere birçok alanda faaliyet sürdüren dernek-kurumlar kapatÄ±lmÄ±ÅŸ ve her türlü demokratik hak askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Kürt sorunu baÄŸlamÄ±nda darbe giriÅŸiminden sonra bir diÄŸer önemli geliÅŸme de Suriye-Rojava’da yaÅŸanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ; Kürtlerin gücünü sÄ±nÄ±rlamak ve ayrÄ±ca bölgede Türkiye’yi ABD ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmek isteyen Rusya, ‘FÄ±rat KalkanÄ±’ndan baÅŸlayarak Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarÄ±na ‘olur’ vermiÅŸti.

Ä°ÅŸte Kürt kentlerindeki sessizlik ve belirsizlik olarak tarif edilen durum, demokratik siyasetin saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ülke içinde ve sÄ±nÄ±rlarÄ±n ötesinde baskÄ± ve ÅŸiddetin Kürt sorununda temel politika haline getirildiÄŸi koÅŸullarÄ±n bir sonucu olarak ortaya çÄ±ktÄ±.

KÜRTLER VE 16 NÄ°SAN REFERANDUMU

Kürtler bu aÄŸÄ±r baskÄ± koÅŸullarÄ± altÄ±nda sandÄ±ÄŸa ilk kez, MHP-Bahçeli’nin ErdoÄŸan iktidarÄ±na verdiÄŸi destek ile yolu açÄ±lan ‘cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi referandumu’nda gittiler. O dönem SAMER’in (Siyasal Sosyal AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi) yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda en dikkat çekici nokta Kürtlerin yüzde 20’sine yakÄ±n bir kesiminin kopuÅŸ duygusu içinde olmasÄ±-ki daha önceleri bu oran yüzde 1-2’leri geçmezdi- ve baÄŸlÄ± olarak Kürt sorununun birlikte yaÅŸama dayalÄ± çözümüne artÄ±k inanmamalarÄ±ydÄ±.

Referandum döneminin bir diÄŸer önemli geliÅŸmesi de Öcalan çizgisindeki Türkiye ve Rojava’daki Kürt hareketlerine karÅŸÄ± baskÄ± ve ÅŸiddet politikalarÄ±nÄ± izleyen ErdoÄŸan iktidarÄ±nÄ±n Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi BaÅŸkanÄ± Barzani’yi resmi törenle karÅŸÄ±lamasÄ±, yani Barzani kartÄ±nÄ± öne sürmesiydi -Ki Barzani yönetimi de olasÄ± bir baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k hamlesinin Türkiye tarafÄ±ndan desteklenmesi beklentisi içindeydi. Nihayetinde Türkiye ve Kürdistan bayraklarÄ±nÄ±n birlikte dalgalanmasÄ±, muhafazakar ve milliyetçi Kürtlerin ErdoÄŸan’Ä±n baÅŸkanlÄ±k-cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminde Kürt sorununun çözümünde yeni adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±na dair beklentilerini kÄ±smen de olsa canlandÄ±rmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.

KÜRT Ä°LLERÄ°NDE AÄžIRLIKLI HAYIR TABLOSU

Sonuç olarak referandumda baskÄ±larÄ±n, sandÄ±k taÅŸÄ±manÄ±n ve kopuÅŸ duygusunun etkisiyle sandÄ±ÄŸa gitme oranÄ± belli oranlarda azaldÄ±. AyrÄ±ca baskÄ±lar ve HDP’nin sandÄ±k görevlilerinin engellenmesi birçok yerleÅŸim biriminde sandÄ±k güvenliÄŸini tamamen ortadan kaldÄ±rdÄ± -ki bu bölgelerde neredeyse birçok sandÄ±kta yüzde yüze yakÄ±n “evet” oyu çÄ±ktÄ±. Öte yandan yaratÄ±lan beklenti kÄ±smen de olsa milliyetçi-muhafazakar Kürtlerin ErdoÄŸan iktidarÄ±ndan kopuÅŸlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rladÄ±. Bütün bunlara raÄŸmen Kürt hareketinin siyasi üstünlüÄŸünün bulunduÄŸu kentlerin hemen hepsinde (Dersim yüzde 80, ÅžÄ±rnak yüzde 71, DiyarbakÄ±r yüzde 67, Hakkari yüzde 67, IÄŸdÄ±r yüzde 65, Batman yüzde 63, Mardin yüzde 59, AÄŸrÄ± yüzde 56, Siirt yüzde 52) “hayÄ±r” oyu çoÄŸunluÄŸu saÄŸlamayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.

16 NÄ°SAN NEYÄ° GÖSTERDÄ°?

16 Nisan referandumu, Kürt kentlerindeki sessizlikten yola çÄ±karak yapÄ±lan Kürtlerin iktidarÄ± desteklediÄŸi propagandasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermiÅŸti. Evet, Kürt hareketinin “devrimci halk savaÅŸÄ±” adÄ±nÄ± verdiÄŸi taktiÄŸinin yarattÄ±ÄŸÄ± sonuçlar/tahribatlar nedeniyle halkÄ±n önemli bir kÄ±smÄ±nda harekete karÅŸÄ± bir tepki vardÄ±. Ama yanlÄ±ÅŸ olan bu tepkiden Kürtlerin ulusal demokratik talep ve mücadelelerinden vazgeçtikleri/vazgeçecekleri sonucunun çÄ±kartÄ±lmasÄ±ydÄ±.

Bugün Kürt kentlerinde baskÄ± politikalarÄ± etkisini sürdürmesine, dolayÄ±sÄ±yla genel olarak sessizlik havasÄ± devam etmesine raÄŸmen 24 Haziran seçimlerindeki sonuçlarÄ±n referandum sürecinden farklÄ± olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak birçok yeni geliÅŸme yaÅŸandÄ±. YapÄ±lan kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±na ve alanlardan yapÄ±lan haberlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bölgedeki genel tablo, 1 KasÄ±m seçiminde Kürt hareketine karÅŸÄ± tutum alan muhafazakar ve orta sÄ±nÄ±f kesimlerinin yüzünü tekrar HDP’ye döndüÄŸünü ve dahasÄ± dün AKP’ye verilen oylarÄ±n bir bölümünün de Saadet Partisi, Ä°yi Parti gibi partilere yöneleceÄŸini gösteriyor.

Ancak burada sandÄ±k taÅŸÄ±manÄ±n olumsuz sonuçlarÄ±na dikkat çekmek ve ayrÄ±ca aÄŸÄ±r OHAL koÅŸullarÄ±nda sandÄ±k güvenliÄŸini saÄŸlamanÄ±n büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtmek gerekiyor.

FotoÄŸraf: @HDPgenelmerkezi/Twitter

KÜRTLERÄ°N KIRILMA NOKTALARI

Referandumdan bu yana geçen sürede Kürtlerin daha geniÅŸ kesimlerinin ulusal hareket etrafÄ±nda birleÅŸmelerine ve öte yandan da AKP’ye dair beklentilerin zayÄ±flamasÄ±na yol açan geliÅŸmeleri ana baÅŸlÄ±klar halinde özetlemek gerekirse:

♦ Daha önce 16 Nisan referandumu sürecinde yaratÄ±lan beklentinin aksine ErdoÄŸan iktidarÄ±, 25 Eylül 2017’de Irak Kürdistan Bölgesi’nde yapÄ±lan ‘baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu’ karÅŸÄ±sÄ±nda Ä°ran ve Irak merkezi yönetiminin yanÄ±nda yer aldÄ±. Referanduma karÅŸÄ± yapÄ±lan bu iÅŸ birliÄŸi, Kerkük baÅŸta olmak üzere Kürtlerin birçok mevziisini kaybetmesine yol açtÄ±. Bu durum ülke içinde ErdoÄŸan iktidarÄ±na karÅŸÄ± beklenti içinde olan milliyetçi-muhafazakar Kürtlerde ciddi bir kÄ±rÄ±lma yarattÄ±.

♦ Son 3 yÄ±lda Kürt sorununda baskÄ± ve ÅŸiddet politikalarÄ±nÄ± sürdürmesine raÄŸmen Kürt ulusal hareketine mesafeli Kürt çevreleri AKP’ye oy vermeye devam ettiler. Ancak ErdoÄŸan iktidarÄ±nÄ±n bu politikalarÄ±nÄ±n Ä±rkçÄ±-milliyetçi MHP ile ittifaka dönüÅŸmesi bu kesimlerin AKP’den kopuÅŸlarÄ±nÄ±n önünü açtÄ±/açÄ±yor. BunlarÄ±n yönelimlerinin Saadet Partisi ve Ä°yi Partiye doÄŸru olduÄŸu söylenebilir.

♦ Kuzey Suriye-Rojava’da Kürtlerin elindeki Afrin’e karÅŸÄ± ocak ayÄ±nda baÅŸlatÄ±lan operasyon ve bu operasyon sürecinde yaratÄ±lan milliyetçi hava, iktidarÄ±n politikalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Kürtlerin ulusal duygularÄ±nÄ± güçlendiren ve ulusal hareketle birleÅŸme yönelimlerini hÄ±zlandÄ±ran bir rol oynadÄ±. Bu yönelimde özellikle ÖSO’nun Afrin’de Kobanê’deki IÅžÄ°D barbarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±r bir ÅŸekilde yaptÄ±ÄŸÄ± yaÄŸma ve Kürtlerin büyük bölümünün göçe zorlanmasÄ± etkili oldu.

♦ Neredeyse DBP’nin elindeki bütün belediyelere atanan kayyÄ±mlar ve bu kayyÄ±mlarÄ±n Kürtlerin ulusal kültür-sanatlarÄ±na dair bütün kurum ve sembolleri hedefe koymasÄ± da

AKP’nin statükoya karÅŸÄ± bir parti deÄŸil, aksine Kürtlere karÅŸÄ± statükocu devlet partisi olduÄŸu gerçeÄŸini daha görünür kÄ±ldÄ±. Buna kayyÄ±mlarÄ±n belediyelerde çalÄ±ÅŸan binlerce kamu emekçisi ve iÅŸçiyi iÅŸten atmasÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± tepkiyi de eklemek gerekiyor.

♦ Ülkenin batÄ±sÄ±nda olduÄŸu gibi Kürt kentlerinde de esnaflar baÅŸta olmak üzere ekonomik istikrar beklentisi ile, daha doÄŸrusu AKP giderse ayakta kalamayacaklarÄ± kaygÄ±sÄ±yla AKP’ye oy veren azÄ±msanmayacak bir kesim bulunuyordu. Bugün belirtileri ortaya çÄ±kan ekonomik krizin öncü sarsÄ±ntÄ±larÄ± (Yüksek enflasyon ve iÅŸsizlik ile Türk parasÄ±nÄ±n erimesi) bile halkta ekonomik alandaki beklentileri ciddi biçimde zayÄ±flatmaya yetti.

Ancak ÅŸurada bir noktayÄ± göz ardÄ± etmemek gerekiyor: YukarÄ±da saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z geliÅŸmeler AKP-ErdoÄŸan iktidarÄ±na verilen desteÄŸin zayÄ±flamasÄ±na yol açsa da bunlardan yola çÄ±karak büyük bir kopuÅŸ beklenmemelidir. Çünkü öncelikle AKP bölgede devlet partisidir ve bölgede her dönem devlet partisi ile kader, daha doÄŸrusu çÄ±kar birliÄŸi yapan azÄ±msanmayacak bir kesim bulunuyor. Bugün AKP-ErdoÄŸan iktidarÄ±yla çÄ±kar birliÄŸi içindeki bu kesimlerin en belirginleri; burjuvalaÅŸmÄ±ÅŸ korucu aÅŸiret reisleri, devletten aldÄ±ÄŸÄ± ihalelerle büyüyen iÅŸ birlikçi Kürt sermaye çevreleri ve demokratik-laik karakterli ulusal mücadeleye düÅŸman olan kimi dini tarikat-cemaatlerdir.

AKP VE HDP DIÅžINDA BÖLGEYE DAÄ°R BÄ°R KAÇ NOT

Bölgede HDP ve AKP dÄ±ÅŸÄ±ndaki siyasi çevrelerle ilgili olarak 24 Haziran seçimlerine sÄ±nÄ±rlÄ± da olsa etki etmesi muhtemel birkaç noktaya da deÄŸinmek gerekiyor.

Bunlardan ilki, Saadet Partisinin uzun bir süreden sonra ilk kez bu kadar hareketli olmasÄ± ve dindar Kürtler için yeniden bir çekim merkezi haline gelmesi -ki, burada Saadet’in geçtiÄŸimiz günlerde DiyarbakÄ±r’da bir Kürt raporu açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

Ä°kincisi, Hüda Par’Ä±n DiyarbakÄ±r, Batman gibi sÄ±nÄ±rlÄ± da olsa etkisinin bulunduÄŸu kentlerde baÄŸÄ±msÄ±z adaylar çÄ±karmasÄ±dÄ±r. Hizbullah’Ä±n yasal partisi olan Hüda Par ile ilgili olarak not edilmesi gereken bir diÄŸer nokta da daha önce ciddi eleÅŸtiriler yapmalarÄ±na raÄŸmen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde ErdoÄŸan’a destek açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmalarÄ±dÄ±r -ki bu karar için Ä°ran’Ä±n Hizbullah’a baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± (Çünkü Ä°ran ve Rusya, bugün bölgede/OrtadoÄŸu’da ErdoÄŸan’la sürdürdükleri çÄ±kar iliÅŸkisinin devam etmesi için ErdoÄŸan’Ä±n kazanmasÄ±nÄ± istiyorlar) belirtiliyor.

Bunlara ek olarak kendilerine ‘Kürt ittifakÄ±’ adÄ±nÄ± veren gruplarÄ±n HDP ile ittifak yapamamalarÄ±na raÄŸmen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda DemirtaÅŸ’Ä± destekleyeceklerini açÄ±kladÄ±klarÄ±nÄ± not etmek gerekiyor. Genellikle HDP-DTK çizgisine mesafeli olan bu gruplarÄ±n tutumu, ulusal birlik duygusunun düzeyi bakÄ±mÄ±ndan bir gösterge olarak deÄŸerlendirilebilir.

1 KASIM’DA KAYBEDÄ°LEN OYLAR TOPLANIYOR

Bu seçimlerin Kürt sorununun gidiÅŸatÄ± bakÄ±mÄ±ndan önemli olacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtik. Çünkü Kürtlerde son 3 yÄ±lda en üst seviyeye çÄ±kan kopuÅŸ eÄŸilimi bu seçimler sürecinde zayÄ±flayarak yerini yeniden birlikte yaÅŸamaya dayalÄ± demokratik çözüm eÄŸilimine bÄ±rakmÄ±ÅŸ görünüyor. Bugün bu çözümün ilk adÄ±mÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde ErdoÄŸan’Ä±n ve Mecliste AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n kaybetmesini saÄŸlamaktan geçiyor. CHP’nin tabanÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± Hakkari ve DiyarbakÄ±r gibi kentlerde CHP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Ä°nce’nin mitinglerine kitlesel katÄ±lan Kürtler, Türkiye ile demokratik deÄŸiÅŸime hazÄ±r olduklarÄ±nÄ±n mesajÄ±nÄ± verdiler. Elbette bu mesajÄ±n yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakÄ±lmamasÄ± için ülkenin batÄ±sÄ±ndan HDP ve DemirtaÅŸ’a verilecek oylar ve iktidarÄ±n HDP’yi baraj altÄ±nda bÄ±rakma giriÅŸimlerini boÅŸa çÄ±kartÄ±lmasÄ± büyük önem taÅŸÄ±yor.

Sonuç olarak Kürt kentlerinde bugünkü aÄŸÄ±r baskÄ± koÅŸullarÄ±nda ‘barÄ±ÅŸ süreci’nin rüzgarÄ±nÄ± arkasÄ±na alan 7 Haziran 2015’teki sonuçlarÄ± yakalamak biraz zor olsa da Kürt hareketinin 1 KasÄ±m seçimlerinde kaybettiÄŸi oylarÄ± büyük oranda toparlayacaÄŸÄ± söylenebilir. Bu tablonun diÄŸer yüzünde ise, bugüne kadar AKP’ye oy veren muhafazakar Kürtlerin baÅŸka adreslere yöneleceÄŸi ve dolayÄ±sÄ±yla AKP’nin güç kaybedeceÄŸi görülüyor.

Özetle 24 Haziran seçimlerinin Kürtlerin demokrasi ve deÄŸiÅŸime hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± bir kez daha göstereceklerini bir seçim olacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸimdiden söyleyebiliriz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 20:53

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