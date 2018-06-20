BeylikdÃ¼zÃ¼â€™de ibre muhalefetten yana

SeÃ§imin nabzÄ±nÄ± tuttuÄŸumuz BeylikdÃ¼zÃ¼'de muhalefet partilerine oy vereceÄŸini belirten seÃ§menlerin morali ve seÃ§imlerden beklentisi yÃ¼ksek.

Erhan KURUL

Ä°stanbul

Seçimlere sayÄ±lÄ± günler kaldÄ±. Beylikdüzü’de de siyasi partiler seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdürüyor. Bir yandan kapÄ± kapÄ± dolaÅŸÄ±p broÅŸürler daÄŸÄ±tÄ±lÄ±rken bir yandan da kurulan seçim çadÄ±rlarÄ±nda Beylikdüzü halkÄ±na seslenmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Beylikdüzü, AKP ve CHP’nin kafa kafaya yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilçelerden biri. 7 Haziran seçimlerinde CHP yüzde 37.1, AKP yüzde 35.53 oy alabilmiÅŸ. 1 KasÄ±m seçimlerinde ise AKP yüzde 41.9 oy alÄ±rken CHP yüzde 39 oy alarak AKP’nin gerisinde kalmÄ±ÅŸ. Bu iki seçim arasÄ±nda SP, HDP ve MHP ise oylarÄ±nÄ± koruyamamÄ±ÅŸ. Beylikdüzü, 16 Nisan referandumunda ise yüzde 58.9 oy oranÄ± ile Ä°stanbul’un ‘hayÄ±r’ diyen ilçeleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Seçim heyecanÄ±nÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu yer stantlar. SabahlarÄ± Beylikdüzü meydanda bulunan stantlar, akÅŸam saatlerinde YaÅŸam Vadisi’nde açÄ±lÄ±yor. Beylikdüzü Belediyesinin oluÅŸturduÄŸu Demokrasi MeydanÄ±’nda, Millet ve Cumhur Ä°ttifakÄ± içinde bulunan partilerin dÄ±ÅŸÄ±nda HDP, EMEP, Vatan Partisi stantlarÄ± da yer alÄ±yor.

CHP standÄ±ndaki heyecan hemen göze çarpÄ±yor. Bunda en büyük etken CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce. Neredeyse konuÅŸtuÄŸumuz her genç cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde Muharrem Ä°nce’nin kazanacaÄŸÄ±na kesin gözüyle bakÄ±yor. Bu heyecan seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda da kendini gösteriyor. CHP’li gençler, bu seçimde ilk defa oy kullanacak gençlere kapÄ± kapÄ± dolaÅŸarak Muharrem Ä°nce’nin mektubunu ulaÅŸtÄ±rÄ±yor. Seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda çok olumlu tepkiler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten CHP’liler bu seçimde Beylikdüzü’de oylarÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±ndan emin.

PARTÄ°DE HDP, CUMHURBAÅžKANLIÄžINDA Ä°NCE

YaÅŸanan bu heyecanla birlikte milletvekili seçimlerinde CHP’lilerin azÄ±msanmayacak bir kÄ±smÄ±nÄ±n baraj engeli nedeniyle HDP’ye oy vereceÄŸi gözleniyor. Neredeyse konuÅŸtuÄŸumuz her CHP’linin evinde HDP’ye en az bir oy çÄ±kÄ±yor. HDP’nin barajÄ± geçmesi için oy vereceÄŸini söyleyen CHP’li bir seçmen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde ise Muharrem Ä°nce’ye oy vereceÄŸini belirtiyor. CHP’li seçmen, HDP’lilerin 2. turda Ä°nce’ye oy vereceÄŸine de emin.

GENÇLER VE KADINLARDAN YOÄžUN Ä°LGÄ°

HDP standÄ± da en çok ilgiyi gören stantlar arasÄ±nda. Özellikle gençlerin ve kadÄ±nlarÄ±n yoÄŸun ilgisi var. KonuÅŸtuÄŸumuz herkes HDP’nin barajÄ± geçeceÄŸinden emin. EÄŸer oylarÄ±mÄ±z çalÄ±nmazsa 7 Haziran seçimlerinden de daha fazla oy alabiliriz diyen bir HDP’li, sandÄ±klarÄ± korumak için ellerinden gelen her ÅŸeyi yapacaklarÄ±nÄ± belirtiyor. BaÅŸka bir HDP’li ise bu seçimlerde sadece CHP’lilerden deÄŸil AKP’den de ciddi oy alacaklarÄ±nÄ± söylüyor. YaptÄ±klarÄ± seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda önceden AKP’ye oy verdiÄŸini söyleyen bir Kürt’ün, Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n hapiste olmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek bu seçimlerde HDP’ ye oy vereceÄŸini söylediÄŸini aktarÄ±yor.

EMEP: TEK ADAM VE TEK PARTÄ° REJÄ°MÄ°NE HAYIR

Seçimlere katÄ±lamayacak olan Emek Partisi (EMEP) de açtÄ±ÄŸÄ± stantta Beylikdüzü halkÄ±yla bir araya geliyor. HDP’ye ve Selahattin DemirtaÅŸ’a oy verilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapan EMEP, halk egemenliÄŸi ve halk demokrasisi için emekçileri EMEP’te örgütlenmeye ve mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yor. Emek Partisini tanÄ±mak isteyen birçok kiÅŸinin gelip standÄ± ziyaret ettiÄŸini söyleyen EMEP’liler, seçimlerdeki tavÄ±rlarÄ±nÄ± insanlara aktardÄ±klarÄ±nda çok olumlu tepkiler aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade ediyor. StantlarÄ±nÄ± ziyaret edenler arasÄ±nda partilerinin ismini ilk defa duyan kiÅŸilerin de olduÄŸunu belirten EMEP’liler “Seçime girmediÄŸiniz halde neden stant açÄ±yorsunuz? Neden Selahattin DemirtaÅŸ’a ve HDP’ye oy istiyorsunuz? Ä°ktidara siz gelseniz neler yapabilirsiniz?” gibi sorularla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor. StantlarÄ±nÄ± ziyaret eden kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n her geçen gün arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten EMEP’liler “Partimizi tanÄ±yan, bildirilerimizi ve seçim broÅŸürlerimizi okuyan, bizimle sohbet eden birçok kiÅŸinin seçimlerden sonra da mutlaka görüÅŸmeliyiz” dediklerini aktarÄ±yorlar.

OYLAR MÄ°LLET Ä°TTÄ°FAKINA DOÄžRU KAYIYOR

Bu seçimin en çok konuÅŸulan partilerinden biri de Saadet Partisi. Saadet Partisinden AKP’ye giden oylarÄ±n tekrardan partiye geri döneceÄŸi düÅŸüncesi de bu giden oylarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n artÄ±k AKP’de kemikleÅŸtiÄŸi görüÅŸü de var. Stantta konuÅŸtuÄŸumuz bir SP’li ekonomik gidiÅŸatÄ±n kötü olmasÄ±ndan dolayÄ± AKP’de oy kaybÄ± yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ±, bu kaybÄ±n da Millet Ä°ttifakÄ±’na yarayacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. AKP’den kopacak bu seçmenin direk SP’ye ya da CHP’ye deÄŸil de bir bütün olarak Millet Ä°ttifakÄ±’na oy vereceÄŸini belirtiyor. Bir diÄŸer SP’li ise özellikle sosyal medyada Temel KaramollaoÄŸlu’nun yakaladÄ±ÄŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±n da etkisiyle ailesi AKP’li olan bazÄ± gençlerin kendilerine gelip bu seçimde sizi destekleyeceÄŸiz dediklerini aktarÄ±yor.

2. TURA KÄ°M KALIRSA ONU DESTEKLERÄ°Z!

Seçime ilk kez katÄ±lacak olan Ä°YÄ° Partide büyük bir umut hakim. Meral AkÅŸener’in 2. tura kalacaÄŸÄ±nÄ± belirten bir Ä°YÄ° Parti seçmeni özellikle kadÄ±nlarÄ±n ilgisinin yoÄŸun olduÄŸunu söyledi. ‘EÄŸer Meral AkÅŸener 2. tura kalamazsa tabanÄ±nÄ±z diÄŸer adaylara oy verir mi?’ sorumuza, Ä°YÄ° Parti seçmeni “ 2. tura Selahattin DemirtaÅŸ bile kalsa ona oy veririz” cevabÄ±nÄ± veriyor. ‘FETÖ’ suçlamasÄ±yla maÄŸdur olan birçok tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da partilerine oy vereceÄŸini belirten Ä°YÄ° Parti seçmeni ÅŸu tespitte de bulunuyor “Ä°YÄ° Parti’ye Beylikdüzü’de en çok CHP tabanÄ±ndan oy gelecek.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 01:56

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