Diyarbakır Barosu: Soylu hakkında yasal yollara başvuracağız

Diyarbakır Barosu, kendilerini 'PKK'ya müzahir bir baro’ sözleriyle hedef gösteren Süleyman Soylu hakkında yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, meydana gelen olayı yerinde incelemek üzere Suruç’a gitmeleri engellenen kurumları hedef gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında gerekli yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Baronun hedef gösterilmesini asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, “Baro, ülkenin neresinde olursa olsun yaşanan her türlü insan hakları ihlallerinin takipçisi olmaya devam edecektir. Bir kısım sivil toplum örgütü temsilcileriyle Suruç’a gidiş amacımız tespit ve gözlemler yaparak tarafsız bir şekilde orada yaşananlar konusunda kamuoyuna aydınlatmaktı. Bu konu üzerinden hiç kimsenin kesin bir dille Diyarbakır Barosunu ve bölgede bulunan sivil toplum örgütlerini, bu tür çalışmalarıyla kriminalize edecek şekilde ithamlara konu edemez” dedi.

Özmen “Biz de bu ülkenin İçişleri Bakanına şunu soruyoruz; eğer ortada bir suç işlendiği iddiasındaysanız suç duyusunda bulunursunuz yani gereği için yasal yollara başvurursunuz. Bunu yapmayıp hedef gösterecek şekilde kamuoyuna açıklamalarda bulunmak doğru değildir. Dünden beri Türkiye’de bulunan barolardan ve meslektaşlarımızdan, toplumun çok farklı kesimlerinden destek mesajları almaktayız. Bu haksız ithamlara karşı gerekli yasal yollara başvuracağımızın da bilinmesini isteriz” diye kaydetti.

Diyarbakır’daki iş insanları da yazılı açıklama yaparak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasının asılsız ve dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, “Tüm hukuki haklarımız saklı kalmak koşuluyla İçişleri Bakanını tarafımıza yönelttiği mesnetsiz iddiaları gözden geçirmeye davet ediyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 20:27

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