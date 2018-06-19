Mersin'de konuşan Selma Gürkan: HDP’nin barajı aşması gerekiyor

Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen halk toplantısında konuşan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan 'HDP’nin barajı aşması gerekiyor' dedi.

EMEP Partisi (EMEP) Mersin İl Örgütü seçim çalışmalarını kapsamında Toroslar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde halk toplantısı yaptı. EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve EMEP GYK Üyesi Sedat Başkavak’ın katıldığı toplantıda, 24 Haziran’da HDP’nin ve Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın güçlü bir şekilde çıkması gerektiğinin önemine dikkat çekildi.

Parti olarak yaptıkları çalışmalarda cezalarla ve gözaltılarla karşılaştıklarını ifade eden Gürkan, seçimlere adaletsiz ve eşit olmayan koşularda gidildiğine de vurgular yaptı.

Sermayenin ve burjuvazinin bir kesiminin tamamen Erdoğan şahsında tek adam tek parti yönetiminin siyasal rejim olarak egemen olmasını desteklediğini belirten Gürkan devamla şunları söyledi:

“Çünkü onların istedikleri şey şu, bir adam emir versin grevler yasaklansın, gazeteler kapatılsın, siyasi muhalifler gözaltına alınsın, tutuklansın. Onlar istiyorlar ki bir adam emir versin ormanlık alanlar, yer altı kaynakları yağmaya açılsın, parlamento kalmasın, tek adamın emriyle bu ülke yönetilsin.”

‘MÜCADELEYİ İLERİYE TAŞIMAMIZ GEREKİR’

24 Haziran’da ya tek adam rejimi sandıklardan çıkacak ya da tek adam rejimine izin vermek istemeyen demokrasi güçlerinin mücadele için bir başlangıç diyebilecekleri bir sonuç çıkacağını anlatan Gürkan, Cumhur İttifakının kazanması durumunda şimdiye kadar kazanılmış olan demokratik hak ve özgürlüklerin tümden tasfiyesi anlamına geleceğine vurgu yaptı. Gürkan, şunları söyledi:

“Bu gidişatı değiştirebilmenin de yolu Türkiye’de demokratik talepler etrafında bir mücadele birliklerinin kurulmasından geçiyor. Bu birliklerin de ilerleyebilmesi için, Türkiye’de demokrasi mücadelesinin daha ileriden mevzilenmesinden başlayabilmemiz için HDP’nin barajı aşması gerekiyor. Eğer bizler yargı bağımsızlığı, Kürt sorununun demokratik barışçıl sağlanması, laiklik ve inanç özgürlüğü, kadınların hak eşitliği, işçi sınıfının grev hakkı başta olmak üzere toplusözleşme hakkının güvence altına alınması, basın, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler için mücadelemizi ilerletebilmemiz açısından da HDP’nin barajı aşması gerekiyor. Kuşkusuz HDP’nin barajı aşmasıyla birlikte bunlar bir anda olmayacak ama bu çalışmayla aynı zamanda toplumun her kesimini bir araya getiriyoruz.”

DEMİRTAŞ’A GÜÇLÜ DESTEK

Parti olarak bu dönemin acil siyasal görevinin ‘Tek adam tek parti rejiminin geriletilmesi’ olduğunu düşündüklerini ifade eden Gürkan, “Demokratik bir Türkiye mücadelesinde çeşitli toplumsal ve siyasal kesimlerin ortaklaşmasının da bu dönem için ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyoruz. Bir rejim tartışmasıyla birlikte bu ortak ihtiyacı nasıl görebiliriz tartışmasını yürütüyoruz. Bu tartışmaların bir parçası olarak HDP’nin barajı aşmasının önemli olduğunu düşünüyoruz ve parlamento seçimlerinde HDP’ye oy istiyoruz. Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözümü için yeniden zemin hazırlanması, muhataplık ilişkisinin yeniden kurulması, Erdoğan’ın yürüttüğü baskı politikalarının boşa çıkarılması açısından da Selahattin Demirtaş’ın güçlü bir destekle sandıktan çıkmasının önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. (Mersin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 19:55

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