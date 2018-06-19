CHP'li Mahmut Tanal'dan Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Ekran görüntüsü, CNN Türk'te yayınlanan 'Dört Bir Taraf' programından alınmıştır

CHP'li Mahmut Tanal, Nagehan Alçı hakkında ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık' iddiasıyla suç duyurunda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Haber Türk Yazarı Nagehan Alçı’yı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık, hakaret suçlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etti.

Tanal, “Nagehan Alçı’nın ‘Türkiye’yi ve CHP’yi kilitleyen yüzde 7’ başlıklı yazısı toplum içerisinde provokasyonlara neden olabilecek nitelikte bir yazıdır. Halkın bir kesimini aşağılayan, küçük düşüren, diğer bir kesimini yenilmez güçlü gösteren bu yazı nefret ve ayrımcılık suçunu işlemektedir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Nagehan Alçı’yı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etti. Alçı’nın "Türkiye’yi ve CHP’yi kilitleyen yüzde 7” başlıklı yazıda halkı galeyana getiren, provokasyonlara yol açabilecek, kin ve nefret dolu söylemlerin yer aldığını dile getiren Tanal, savcıları göreve çağırarak, “Alçı, Türk Ceza Kanunu’nun Nefret ve Ayrımcılık başlıklı 122. maddesini ihlal etmiştir. CHP’ye oy veren kesimi kendi üslubunca laik yaşam tarzına sahip Sünni Türk diyerek kutuplaştırmış, ayrıştırmıştır... Nagehan Avcı, Türk Ceza Kanunu’nun Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama başlığı altındaki 216. maddeyi açıkça ihlal etmiştir” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 19:41

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