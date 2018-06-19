Lağımların denize bırakılmasına tepki

Rize’de belediyenin şehir lağımlarını şehrin en işlek yerinden denize akıtması protesto edildi.

Rize merkezde sahil dolgu sahasında bulunan işletme sahipleriyle, çalışanlar şehir lağımlarının belediye tarafından denize akıtılmasını protesto etti. Lağımların denize aktığı kanal önüne gelen grup adına konuşan Serkan Öz, şehrin en merkez yerinde, yüzlerce insanın bu gezip, hava aldığı sahil kordonuna belediyenin lağım akıtmasının insanları bıktırdığını belirterek “Fazla söze gerek yok. Bu yapılan terbiyesizliktir. Belediye ise belediye, valilik ise valik artık bu işi çözmelidir” dedi.

Yasin Büyük ise her şeyin ortada olduğunu, maskelerle gezmek zorunda kaldıklarını anlatarak “Rize’de halkın ve turistlerin gideceği, gezeceği başka bir yer yok. Kokudan tüm müşteriler rahatsız oluyor. İşletmelerde cam açamıyoruz bu tam anlamıyla rezillik. Bu şehre bu yakışmıyor” dedi.

Mahmut Köse de ellerinin, kollarının pislikten yara olduğunu söyleyerek “Müşterilerimiz mekana oturduğu gibi kalkıyor. Elemanlar olarak bizler de çalışamıyoruz. Yıllardır bir çözüm üretilmedi. Kentin göbeğinde lağımlar binlerce insanın gezinti yaptığı yere akıtılıyor ayıptır” ifadelerini kullandı.

Eyleme katılan kadınlar da kokudan rahatsız olduklarını, kordona çıkmak istemediklerini belirtti. (Rize/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 19:39

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