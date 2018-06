Mersinli sanatçılardan HDP’ye destek

Mersin'de yaşayan 50 sanatçı, yayımladıkları bildiriyle 24 Haziran seçimlerinde HDP'yi destekleyeceklerini açıkladı.

Mersin'de yaşayan 50 sanatçı bir bildiri yayımlayarak 24 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisini (HDP) destekleyeceklerini ilan etti.

Sanatın, ‘Başka bir dünya mümkün’ diyebilme cüretini göstermesi gerektiği vurgulanan açıklamada “Şair, yazar, çizer, tasarımcı, ressam, heykeltıraş, müzisyen, oyuncu, tiyatrocu, sinemacı ve fotoğraf sanatçısı olarak; Eşitlikçi ve şiddetten uzak bir dille ‘barış’ı savunduğu için, istisnasız bütün kültür ve inançlar üzerindeki her türlü baskının son bulması için; eğitimin çağdaş, laik ve ana dilinde yapılması için; LGBTİ'ler ve kadınlar üzerindeki cinsiyetçi yaklaşımın son bulması için; nükleer santrallere ve doğanın katline hayır dediği için; sanata ve sanatçıya yapılan saldırılara, sansüre, karartmalara, kapatmalara karşı samimi bir duruş sergilediği için 24 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisine destek vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.” ifadelerine yer verildi.

BİLDİRİYE İMZA ATAN SANATÇILAR

Destek açıklaması yapan Mersinli şair, yazar, çizer, ressam, heykeltıraş, müzisyen, oyuncu, sinemacı ve fotoğrafçıların isimleri ise şöyle:

Adil Okay, Ali Kağan Aydın, Ali Osman Abalı, Ali Sesal, Ali Ziya Çamur, Aslı Atas, Asım İçli, Azad İnan, Bager Şen, Bayram Karataş, Bektaş Çağdaş, Bektaş Kandemir, Cafer Demirtaş, Çiğdem Akbaba, Cihan Barış Budak, Doğan Munzuroğlu, Deniz Çağlar, Dilbirîn Barış Bozkurt, Emin Aksu, Emıne Kocadağ Çağlar, Eray Çelik, Erdal Dalgıç, Göksu, Güldest Arin, Hasan Canel, Hüseyin Taş, İhsan Gökçen, Işınsu Müjdem Demir, İsmail Hakkı Şimsek, Kadir Çat, Kahraman Oğuz, Mahmut Karabulut, Mazlum Büyüksu, Mehmet Tekkanat, Mücahit Göker, Necmiye Demir, Ogün Kaymak, Osman Oktar, Osman Yılmaz, Özgür Çelik, Ramazan Velieceoğlu, Selahattin Çam, Serdar Keskin, Serdar Türkmen, Serdar Gül, Semir Bolat, Tülin Şahin Okay, Ufuk Yavuz, Vedat Can İnan, Velat İnanç, Yasemin Mit, Yeliz Güzel, Yusuf Kenan Üçer. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 19:29

